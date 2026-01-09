Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 9 al 15 gennaio 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 9 al 15 gennaio 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 9 al 15 gennaio 2026

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Per l’Ariete sarà una settimana all’insegna della grande energia e voglia di fare. Il consiglio è quello di sfruttare questo slancio per portare avanti progetti importanti in ambito lavorativo, evitando però di essere impulsivi come al solito perchè potreste creare delle tensioni. In amore, il momento è ideale per chiarire incomprensioni con il vostro partner.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Per il Toro sarà una settimana all’insegna della stabilità più totale, ma con la necessità di prestare attenzione alle vostre esigenze personali. L’Oroscopo suggerisce di non trascurare il vostro riposo e di dedicare tempo alle relazioni più importanti e non dietro quelle che non giovano alla vostra salute.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Per coloro fatto sotto il segno dei Gemelli questa sarà una settimana caratterizzata da una grade comunicazione e parecchio movimento. Branko invita a sfruttare la curiosità naturale del segno per esplorare nuove idee e occasioni che potranno rivoluzionare la vostra vita. In ambito sentimentale, potrebbero arrivare delle belle novità interessanti.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Per coloro del segno del Cancro, sappiate che sarete sarà chiamati a fare un bilancio emotivo della vostra vita. L’Oroscopo evidenzia l’importanza di ascoltare finalmente il proprio cuore e di non lasciarsi sopraffare dalle ansie e dalle paure che vi attanagliano. Sul lavoro invece, vi servirà una strategia chiara per avere successo e raggiungere finalmente gli obiettivi che vi siete prefissati per questo periodo.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per i nati sotto il segno del Leone, c’è da dire che vivrete giorni ricchi di energia positiva e voglia di emergere anche sul lavoro oltre che nella sfera personale. Branko consiglia di non trascurare neanche i minimi dettagli e di mantenere un atteggiamento equilibrato, soprattutto nelle relazioni affettive specialmente con il partner.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Per i nati sotto il segno della Vergine la settimana sarà concentrata sull’organizzazione e sulla gestione dei compiti quotidiani. L’Oroscopo suggerisce di prestare pero molta attenzione alla vostra salute e di concedersi qualche momento di pausa ogni tanto dal troppo stress e dalla vita frenetica che state conducendo in questo periodo, soprattutto per il lavoro.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per la Bilancia è prevista una settimana molto favorevole per il dialogo e la socialità. Branko vi invita infatti a superare eventuali indecisioni che vi attanagliano e a osare nelle scelte da prendere, soprattutto quelle che riguardano il vostro ambito lavorativo.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Per i nati sotto il segno dello Scorpione, sappiate che potrete contare su una forte determinazione durante la settimana. L’Oroscopo consiglia quindi di sfruttare questa energia per risolvere questioni da tempo irrisolte e per migliorare la comunicazione con chi si ama.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per il segno del Sagittario è prevista una settimana all’insegna dell’ottimismo e della voglia di avere massima libertà. Branko vi suggerisce infatti di bilanciare l’entusiasmo con qualche dose di sempre ottima prudenza nelle decisioni importanti che nonna mai male.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Per i nati sotto il segno del Capricorno è prevista una settimana orientata alla concretezza e alla programmazione. L’Oroscopo settimanale vi invita a non trascurare il benessere emotivo e a dedicare tempo alle relazioni affettive soprattutto in ambito familiare.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Per coloro dell’Acquario, sappiate che sarete stimolati da nuove idee e sarete desiderosi di fare cambiamenti nella vostra vita. Branko vi consiglia infatti di agire con molto equilibrio, evitando così di fare scelte impulsive. L’Oroscopo svi consiglia anche di coltivare le relazioni sociali il più possibile.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Per i nati sotto il segno dei Pesci, l’Oroscopo vi dice che potrete vivere giorni di introspezione e sensibilità aumentata durante questa settimana. Inoltre Branko suggerisce di prendervi cura di voi stessi e di cercare momenti di serenità, soprattutto in ambito familiare.