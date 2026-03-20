Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 21 al 27 marzo 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 21 al 27 marzo 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 21 al 27 marzo 2026.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Con l’arrivo della primavera e la Luna rinnovatrice nel vostro segno, il vostro cuore vi dice “amore” e a confermarlo e anche la presenza di Venere nel vostro segno. Stavolta gli ingredienti per una bella storia d’amore ci saranno tutti: passione, romanticismo e forse anche il matrimonio. Tra gli incontri da tenere d’occhio questa settimana ci sono Pesci e Gemelli.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Tante aspettative in amore, ma nemmeno voi sapete quali sono i veri desideri che avete in questo momento. Tenete d’occhio la data del 25 marzo che forse lo scoprirete in quel giorno cosa vi attende in amore. Incontri interessanti? Certo che ci saranno: Cancro e Capricorno i possibili incontri di questa settimana che vi cambieranno la vita.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Ancora un po’ di attenzione alla forma fisica che in questo periodo avete trascurato un po’, il vostro cielo migliorerà con l’arrivo della primavera, sia per la vita professionale che quella personale. Amicizie e nuovi incontri vi faranno tornare il guizzo negli occhi. Una nuova era in amore fatta di relazioni che nascono sotto una stella fortunata. Anche per voi Gemelli ci saranno incontri interessanti: tenere d’occhio quelli con i segni dell’Ariete e Sagittario.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Avete avuto tanto in questo periodo e ora vi siete accomodati un attimo trascurando quello che vi circonda, ma dovete rimettervi in corsa per conquistare traguardi ambiziosi in ambito professionale. In amore c’è qualche tensione con il vostro partner, ma questo non è un male, perchè vi darà modo di chiarire. Tra gli incontri interessanti di questa settimana, quelli con il segno della Vergine e dei Pesci.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sta arrivando una bella carica di entusiasmo nella vostra vita in questa settimana, sarete pronti per nuove imprese. Occupatevi anche dell’amore, anche se Venere nel vostro segno riuscirà a portarvi lontano dai vostri soliti lidi. Tra gli incontri interessanti che farete questa settimana c’è da tenere d’occhio quali con il segno dello Scorpione e della Bilancia.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Durante questa settimana uscirete dal vostro momento difficile che da tempo vi preoccupa. Metterete mano alla vostra situazione economica, soprattutto quella che riguarda le proprietà e i beni condivisi con altri. Tra gli incontri di questa settimana vi consigliamo di tenere d’occhio quelli che avrete modo di fare con il segno del Cancro e dell’Acquario.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Siete ancora in una fase costruttiva e immersi nel lavoro con belle idee e progetti. Riservate qualche energia per voi stessi e riposate di più, ne avete bisogno, non potete continuare a trascurare la vostra forma fisica e mentale. Non trascurate il vostro partner. Tra gli incontri interessanti di questa settimana non dimenticatevi quelli con Acquario e Toro.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Vi siete distratti con l’amore e molte opportunità lavorative vi sono passate davanti e non ve ne siete accorti. Non abbiate paura se cercate un nuovo impiego o uno scatto di carriera, questo è il momento favorevole per fare il salto professionale che tanto aspettate. In amore cercate di coinvolgere il vostro partner nella vostra vita. Tra gli incontri interessanti ci sarà Vergine e Ariete.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Entusiasmo e allegria stanno arrivando con la primavera. Seguite il richiamo dell’amore ma senza ignorare le esigenze familiari: da quelle del vostro partner a quelle dei vostri figli. Leone e Scorpione, sono i due incontri che vi consigliamo di tenere d’occhio questa settimana con l’inizio della primavera.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Tensioni nella vostra famiglia d’origine, fate in modo che il vostro punto di vista non venga frainteso. Nel fine settimana dedicatevi all’amore. Cautela con il vostro coniuge e capi sul vostro lavoro, evitate le tensioni. Tra gli incontri interessanti che potrete fare questa settimana, prestate molta attenzione a Toro e Leone.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Nuovi progetti di lavoro o di vita potranno iniziare questa settimana con l’arrivo della primavera. Forse vi manca l’energia in amore perchè siete indaffarati, ma ricordatevi di non trascurare le relazioni. Da tenere assolutamente d’occhio gli contri interessanti di questa settimana con Capricorno e Gemelli.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

La primavera vi darà la carica per realizzare qualcosa di importante. Arriveranno grandi soddisfazione sul fronte lavorativo con una possibile promozione, ma anche in amore la settimana vi riserverà grandi sorprese. Bilancia e Sagittario, saranno due incontri se che riveleranno interessanti e quindi da tenere d’occhio.