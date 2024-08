Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 24 al 29 agosto 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 24 al 29 agosto 2024.

Oroscopo di Branko dal 24 al 29 agosto 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 24 al 29 agosto 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Continua la serie di giornate piacevoli e senza disturbi astrali. Se siete ancora in vacanza, tra Mercurio, Giove e Marte avete stelle che assicurano avventure amorose, divertimento e allegria. Qualcosa però sta cambiando, lunedì 26 l’Ultimo quarto vi avvisa che è il momento di riportare il pensiero sulla vita di tutti i giorni e sul lavoro, iniziate a salutare amici e vicini di spiaggia, lo conferma Venere che giovedì 29 va in Bilancia. Se invece siete già rientrati

in ufficio, rimboccatevi le maniche, ci sono ghiotte opportunità che vi attendono.

INCONTRO SÌ: quel Sagittario che vi è sfuggito a lungo ora è tutto per voi! Una Vergine non fa primavera… o sì?

Oroscopo Branko Toro

Mercurio fa i capricci, proprio come i vostri figli, se ne avete, ma in compenso Sole e Venere sono estivi, romantici, coinvolgenti… Il vostro cuore è traboccante di emozioni, se non siete ancora in coppia troverete qualcuno da amare, se siete al mare o in viaggio le opportunità di nuovi incontri sono tante, ma pure in città non mancheranno per voi le occasioni di fare conoscenze interessanti, nei locali cittadini o persino nei corridoi dove svolgete la vostra attività. In più, con Giove e Marte nel campo pratico, siete fattivi e intraprendenti.

INCONTRO SÌ: la Vergine è protagonista nel vostro cuore. Il 26, con Ultimo quarto, proponetevi a un Gemelli.

Oroscopo Branko Gemelli

Luna all’Ultimo quarto nel vostro cielo lunedì 26, a chi avete giurato amore eterno quest’estate? Forse non è un addio, ma un arrivederci, sta a voi scegliere la strada della sincerità. Leggete nel vostro cuore la risposta e comportatevi di conseguenza. Siete sempre in forma perfetta e molto sexy, fortunati nelle conquiste, fate collezione di cuori o siete ancora alla ricerca della persona che fa per voi? Mercurio in Leone è leggero e divertente ma vi dà una mano negli affari, se avete ricominciato con l’attività. Famiglia nervosa…

INCONTRO SÌ: un Acquario ha sempre il primo posto nel vostro cuore,

ma ora si fa strada anche un Cancro.

Oroscopo Branko Cancro

Sino a mercoledì 28 avete ancora un cielo sgombro da fastidi stellari, poi giovedì 29 Venere

va in Bilancia, ma non fa seri danni, magari aggiunge pepe alla solita zuppa amorosa, che è stata preparata con maestria da Sole e Venere in terreno amico. Se siete già in coppia

tutto procede bene, se invece siete ancora a caccia di cuori, non guardate troppo lontano, c’è qualcuno che vi lancia messaggi in codice ed è molto vicino, rispondete con i vostri

sguardi irresistibili. Campo pratico sostenuto da Mercurio, viaggi belli e coinvolgenti.

INCONTRO SÌ: avete ottime chance con uno Scorpione. Anche se… un Leone vi sta aspettando.

Oroscopo Branko Leone

Siete pronti a salire sul trono? Vi spetta per nascita e lo confermano queste stelle sontuose,

che vi mettono al primo posto sia in amore sia nella professione: complimenti! Che siate ancora in vacanza o già di ritorno il risultato non cambia. Lunedì 26 Ultimo quarto di Luna vi propone l’ultimo incontro di questo agosto bollente: anche questo è molto sexy, piacevole, che si tratti di un grande amore, di un flirt o di un’amicizia dipende da quanto siete disponibili adesso. Campo pratico formidabile con Sole e Venere, incassi alle porte.

INCONTRO SÌ: Bilancia è come il cacio sui maccheroni. Se invece amate la sfida, cercate il Capricorno.

Oroscopo Branko Vergine

Ci sono Giove e Marte in Gemelli, d’accordo. Avete ancora Saturno e Nettuno contro, è vero. Ma la stagione del vostro compleanno inizia con una splendida Venere nel cielo, che

vuol dire simpatia, fortuna, tanto amore… Brindate a Venere nel fine settimana, c’è una Luna magnifica, se siete in vacanza godetevela tutta, ve la siete meritata. Lunedì 26 Ultimo quarto in Gemelli richiama la vostra attenzione sulla vita professionale, se è il successo che

vi interessa non vi sfuggirà, conosciamo bene la vostra bravura.

INCONTRO SÌ: Toro è un appoggio formidabile, ma l’Acquario è una ventata di novità che rianima.

Oroscopo Branko Bilancia

Lunedì 26 grande Luna. Ultimo quarto è la ciliegina sulla torta della vostra piacevole estate,

siamo certi che non potete lamentarvi di come l’avete trascorsa… Mercurio in Leone vi porta notizie interessanti, novità e pure un incontro fresco e giovane, che rinnova la cerchia delle

amicizie. L’amore arriva con Venere nel vostro cielo giovedì 29, molto sexy. Se non siete ancora andati in vacanza, partite per l’estero, non ve ne pentirete, Giove internazionale promette viaggi piacevoli e movimentati! Che aspettate a preparare le valigie?

INCONTRO SÌ: abbracciate un Gemelli sotto la Luna, divertimento, eros e bellezza sono a portata di mano.

Oroscopo Branko Scorpione

Con Sole e Venere nel vostro settore delle amicizie e degli incontri correte un serio rischio, quello di innamorarvi e di far innamorare… Saturno vi vuole sistemati, lo ricordate? Marte e Giove in Gemelli, segno dove si forma lunedì 26 l’Ultimo quarto, sono molto sexy ma anche interessanti per questioni patrimoniali, eredità e spartizioni di beni in comune. Non fatevi però prendere dalla fretta di concludere e dall’avidità, Mercurio non è molto lucido: leggete bene tutte le clausole in piccolo prima di firmare qualsiasi contratto o proposta di lavoro.

INCONTRO SÌ: il brio dei Gemelli non ha pari, non vorrete resistergli. Ma c’è un Pesci che vuole proprio voi.

Oroscopo Branko Sagittario

La fine di questo agosto bollente vi presenta un cielo strano, siete riusciti davvero a riposarvi quest’estate? Vi piace che tutto sia perfetto per le persone a cui volete bene e vi fate in quattro per ottenerlo, ma a volte pagate un prezzo troppo salato, dovete pensare di più a voi stessi. Il rientro al lavoro vi chiama a un’ultima sfida, lo conferma Luna all’Ultimo quarto in Gemelli, lunedì 26: per raggiungere il successo a cui ambite ci vuole furbizia più che cocciutaggine. Grazie a Mercurio, ce la potete fare, non perdete la fiducia in voi stessi.

INCONTRO SÌ: siete pazzi per l’Ariete, che non sa dirvi di no. Il Capricorno è più esigente, ci vuole costanza.

Oroscopo Branko Capricorno

Il cielo di fine agosto vi regala una magnifica coppia astrale, Sole e Venere che inviano raggi di fortuna verso di voi e verso Urano nel vostro segno dell’amore. Se siete soli e non avete ancora incontrato la persona giusta, qualcosa accadrà ora, magari nel fine settimana, rischiarato da una Luna magnifica. Sta a voi scegliere la vostra via, non ci sono disturbi astrali sino a mercoledì 28, poi Venere sarà ambiziosa ma non altrettanto innamorata. A proposito di successo, il settore del lavoro e degli affari vanno alla grande. Approfittatene.

INCONTRO SÌ: pazzi per uno Scorpione… Un Leone è giovane e attraente, resisterete?

Oroscopo Branko Acquario

Luna all’Ultimo quarto in Gemelli accanto a Giove e Marte corona la vostra grande estate d’amore. Come recita una vecchia canzone, “chi ha dato ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto ha avuto”, ma voi potete avere ancora molto da questo cielo: giovedì 29 arriva Venere in un punto luminoso del vostro oroscopo, ci sarà ancora tanto da amare e da ricevere. Anche Sole e Venere potrebbero portarvi un incontro importante, un amore, un maestro, un vero amico; intanto però proteggono la sfera finanziaria, spartizioni, questioni ereditarie. Figli nervosi.

Oroscopo Branko Pesci

Nel vostro vasto mare ci sarà sempre qualche scogliera di coralli dove andarvi a nascondere per sognare fra le braccia del vostro caro Nettuno. Certo lo fate per difendervi, quando il cielo minaccia piogge e tifoni come sembra accadere in questa fine d’agosto. Così a volte, però, perdete la possibilità di confrontarvi con la realtà, che persino quando è difficile è maestra di vita e d’amore. L’arte – e voi siete artisti nell’animo anche quando vi occupate d’altro – nasce dalla vita vissuta, non soltanto dai sogni, non dimenticatelo mai.

INCONTRO SÌ: l’Acquario è un amore rarefatto e originale. Forse preferite

un Toro prevedibile ma passionale?