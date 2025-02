Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 21 al 27 febbraio 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 21 al 27 febbraio 2025.

Oroscopo di Branko dal 21 al 27 febbraio 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 21 al 27 febbraio 2025.

Oroscopo Branko Ariete

Settimana quieta, pure la Luna non cambia fase in questi sette giorni: approfittatene per riposare, dovete recuperare le energie che vi mancano a causa di un Marte difficile per la famiglia. La primavera sarà molto eccitante, ora dovete trovare un equilibrio per essere in forma perfetta per balzare su tutte le opportunità che si presenteranno. Per questo non è male che tanti pianeti siano alle vostre spalle, potete riflettere su ciò che desiderate davvero. La luce amorosa di Venere è sempre con voi e v’illumina d’immenso. INCONTRO SÌ: Un caldo Leone vi aspetta al varco. Gemelli, sono pronti ad amarvi.

Oroscopo Branko Toro

Via via che la stagione avanza, il settore degli incontri diventa sempre più vivace e interessante. Ora che siete liberi da influssi negativi niente più vi trattiene, nemmeno la differenza di età è un ostacolo fra voi e gli altri, vi trovate a vostro agio con i giovanissimi e con chi è molto più maturo di voi, se siete in cerca di un nuovo amore o di una compagnia di amici in cui integrarvi le stelle sono decisamente propizie, soprattutto con la Luna di domenica 23 e lunedì 24. Forma fisica buona, investimenti ok. INCONTRO SÌ: Innamorati di un Capricorno? Noi diciamo sì. Un Sagittario si fa vivo.

Oroscopo Branko Gemelli

Forse ultimamente avete fatto un po’ troppo affidamento sulla vostra fortuna, avete corso qualche rischio in più, ma non sempre le ciambelle vengono con il buco… È soprattutto Mercurio in posizione ostile a darvi fastidio, gli affari su cui avevate puntato faticano a concludersi nella maniera che avevate previsto. Nulla è perduto per sempre, però, in primavera riuscirete a fare più di un passo avanti, ora fermatevi a esaminare le vostre azioni per capire come muovervi meglio. Ma l’amore è magnifico, bene i nuovi incontri. INCONTRO SÌ: Leone, se osate è vostro. Una Bilancia vi attira follemente.

Oroscopo Branko Cancro

Se volete la vostra fortuna, guardate lontano: ben quattro forze celesti indicano l’estero come il settore più promettente per il futuro. Non abbiate timore nell’accettare trasferte, viaggi d’istruzione o di affari, un’occasione propizia può arrivare a sorpresa in ogni momento, saprete coglierla al volo. Marte nel segno vi rende audaci, adesso non vi ferma niente e nessuno, chi vi sfida si accorgerà di avervi sottovalutato. Siete anche molto sexy. A proposito, ve l’hanno mai detto che in amore siete dei monelli? INCONTRO SÌ: Un altro Cancro, perché non provare? Una Vergine ha tanto bisogno di voi.

Oroscopo Branko Leone

Nel cielo c’è qualcosa di misterioso che vi attira e un po’ vi inquieta: non lasciatevi abbagliare facilmente dal fulgore del successo, della ricchezza e del potere, cercate di guardare oltre le apparenze, chi vi offre affari, finanziamenti e appoggi ha sempre un suo tornaconto, e voi dovete avere ben chiara la situazione per ottenere il massimo rendimento. In amore, però, la situazione è win-win, Venere è splendente e focosa, i nuovi incontri sono divertenti, le vostre notti lunghe e appassionate. INCONTRO SÌ: Ariete, l’entusiasmo fra voi si riaccende. Pesci, abbracci incantevoli a sorpresa.

Oroscopo Branko Vergine

Dovete avere un po’ di pazienza in questi giorni, con questo Mercurio che si aggiunge a Sole, Saturno e Nettuno non riuscite a conservare la vostra ragionevolezza, il matrimonio e le relazioni di lunga data portano nervosismo, cercate di evitare di diventare ipercritici e pungenti, pure voi sapete ferire con le parole. Venerdì 21 e sabato 22 la Luna è difficile, vi spinge a esagerare e potreste pentirvene. Già domenica 23 siete più sereni, comprensivi, in fondo al vostro cuore l’amore sincero vince su tutto. INCONTRO SÌ: Bilancia, vi prende per mano, seguitela pure. Scorpione, che notti ruggenti.

Oroscopo Branko Bilancia

In questo momento dovete occuparvi soprattutto di voi stessi, della vostra tenuta fisica, della vostra bellezza. Quando non siete in piena forma tendete a buttarvi giù anche nel morale, vedete tutto nero persino se non ci sono reali motivi di preoccupazione. Dedicare del tempo a qualcosa di frivolo vi farà sicuramente bene, la situazione economica vi permette di spendere un po’ di più – senza esagerare. L’amore è un po’ strano, Venere e Marte in contrasto fra loro vi rendono insicuri, non drammatizzate. INCONTRO SÌ: Acquario, una luce nel vostro cuore. Un Pesci vi canta con la sua voce da sirena.

Oroscopo Branko Scorpione

Nel cielo e nel vostro cuore l’amore cresce e si propaga, vi fa sentire giovani, entusiasti, era tanto che non vi sentivate così. La Luna non cambia fase in questi sette giorni, ma sino a tutto lunedì 24 si mantiene gentile, vi conferisce lo spirito giusto per godervi appieno la vita affettiva, lasciatevi andare alle onde del destino. Già, il destino… Voi siete profondamente convinti che esista, ma spesso vi divertite a sfidarlo, giusto per vedere l’effetto che fa. Siete davvero pronti a tutto? INCONTRO SÌ: Sorella Vergine, fratello Capricorno, non delude- ranno la vostra voglia di amare.

Oroscopo Branko Sagittario

Venerdì 21 e sabato 22 la Luna è con voi, vi spinge a essere gentili, ma accresce la vostra emotività, nei contrasti e nell’affrontare i problemi in famiglia siete sempre bravi e molto attivi, ma pagate dei prezzi piuttosto alti in termini di stress. Cercate di salvaguardarvi, il contatto con la natura vi fa sempre molto bene, andate in campagna, accendete il camino, curate le piante, oppure, se vi piace, passate la domenica 23 a cucinare o coccolare i vostri animali da compagnia. L’amore è entusiasmante, vi basta? INCONTRO SI: Acquario, insieme siete un team invincibile. Ariete, pazzo e travolgente.

Oroscopo Branko Capricorno

A casa e nel matrimonio ci vuole un’enorme pazienza, a volte. Questa è una delle vostre qualità, ma spesso finite per stringere i denti con tanta forza che vi chiudete in voi stessi, e questo non va bene. Rilassatevi. domenica 23 la Luna è con voi, organizzate una gita, una giornata con gli amici più cari, le persone vicine, pensate solo a voi stessi e a godervi la vita. Poi potrete dedicarvi al vostro lavoro e affari, Mercurio vi aiuta nelle trattative, nei commerci, a concludere contratti vantaggiosi. INCONTRO Si: Toro, è compagno d’affari e d’amore. Sagittario, c’è competizione ma pure affetto.

Oroscopo Branko Acquario

La Luna non cambia fase in questi sette giorni, ma vi è sempre amica, una garanzia di buonumore e stabilità emotiva, non ci sono veri ostacoli davanti a voi. Venere in un segno amico protegge l’amore e vi circonda di simpatia, colleghi e coinquilini vi stimano e vi appoggiano. Movimentato, positivo pure il campo pratico, potete accrescere il patrimonio personale, gli investimenti e gli acquisti immobiliari sono fruttuosi. Gli affari vanno avanti senza troppi impicci, finalmente arriverete a firmare quel contratto. INCONTRO Si: Con i Gemelli l’amore è divertimento e poesia. Cancro, il sesso è bollente.

Oroscopo Branko Pesci

È il vostro momento! Bella la Luna di domenica 23: stimola il pensiero e la fantasia, anche se a volte è poco pratica, ma la vivacità della vostra mente può contare sulla concretezza di Saturno. Potete realizzare molto, soprattutto se lavorate in un team affiatato. Anche l’amore non vi delude, Marte continua a riempirvi di passione allo stato puro, festeggerete la stagione del vostro compleanno in due! Salute ottima, fate sport, sarete più sani e più belli. INCONTRO SÌ: Con lo Scorpione non vi annoiate mai. Toro, è una sicurezza avvolgente.