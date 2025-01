Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 17 al 23 gennaio 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 17 al 23 gennaio 2025.

Oroscopo di Branko dal 17 al 23 gennaio 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 17 al 23 gennaio 2025.

Oroscopo Branko Ariete

Il cielo del 2025, che vi aveva portato un piccolo shock a causa di Marte contro, inizia a schiarirsi già domenica 19, quando comincia la stagione del vostro amico Acquario. Certo prosegue la conflittualità in casa, fra genitori e figli, che in qualche modo si ripercuote anche nel settore professionale, cercate di restare lucidi pure quando il nervosismo cresce, controllate due volte le carte prima di consegnarle o firmare. Luna all’ultimo quarto martedì 21 è molto sexy, possibile un nuovo incontro. INCONTRO SÌ: uno stravagante Acquario vi sfida… com’è sexy! Anche Scorpione però è indimenticabile.

Oroscopo Branko Toro

Ci piace molto il fine settimana, con Luna nel vostro cielo dell’amore, fate accadere voi qualcosa, è il momento di scuotervi di dosso l’incertezza e prendere l’iniziativa. Venere in

Pesci attira simpatie verso di voi, procura occasioni di nuovi incontri, nuove amicizie, non perdete tempo. Domenica 19 infatti inizia la stagione dell’Acquario, non è male per stimolarvi, ma avete addosso ancora parecchia fatica da smaltire. Martedì 21 l’ultimo quarto suggerisce moderazione. INCONTRO SÌ: Pesci vi sussurra parole dolci all’orecchio… ma l’attrazione più forte la proverete per Cancro.

Oroscopo Branko Gemelli

Cielo in grande miglioramento da domenica 19, quando Luna va a occupare il vostro settore dell’amore e, verso sera, pure il Sole diventa amico e fratello – non ci starebbe male una

vacanza in luoghi caldi, in questo periodo i prezzi sono convenienti e il cielo è propizio, organizzatevi. Venere è poco conciliante, ma le sue provocazioni possono risultare molto gradevoli, se un’eventuale differenza di età non vi disturba. Martedì 21 ultimo quarto vi rende ipercritici, tenete a freno la lingua. INCONTRO SÌ: Bilancia, per voi è sempre al primo posto. Che ne dite di sperimentare un giovane Capricorno?

Oroscopo Branko Cancro

Se non fosse per Mercurio che provoca ancora battibecchi continui nel matrimonio e nelle associazioni e collaborazioni, il vostro cielo da domenica 19 sera sarebbe perfetto.Venere è sognante, martedì 21 Luna all’ultimo quarto invita all’abbraccio amoroso, non sarete più capaci di nascondere all’altro l’intensità del vostro sentimento, amerete senza barriere e senza limiti. Marte nel segno vi rende travolgenti e passionali, ma pure intraprendenti e combattivi nella professione, salute ok. INCONTRO SÌ: l’abbraccio di un Sagittario è una sinfonia passionale. La Vergine vi seduce con un solo sguardo.

Oroscopo Branko Leone

Il vostro 2025 inizia a delineare le nuove priorità, i desideri nascosti vengono fuori. Dovete però ancora riflettere e liberarvi di sovrastrutture che vi danno lustro, ma vi impediscono di essere davvero voi stessi. C’è un po’ di freddo attorno a voi, non è solo la stagione, ma anche il fastidioso Sole che va in Acquario il 19 sera – troppo razionale e polemico, stravagante – e l’ultimo quarto di Luna che si forma il 21 e causa un attrito con una donna della casa. L’amore c’è, nascosto nel cuore. INCONTRO SÌ: un Gemelli per voi è una sorpresa continua. Capricorno… siete davvero sicuri di amarlo?

Oroscopo Branko Vergine

Questo pazzo pazzo amore… Venere in Pesci è un languido strazio, Marte v’inonda e vi sazia di passione, Mercurio vi fa sentire adolescenti anche se la vostra età non è più verde, Luna all’ultimo quarto in Scorpione martedì 21 vi porta a cercare la verità dei vostri sentimenti e di quelli dell’altro. In questo caos emotivo che potrebbe portarvi chissà dove, non è male che il nuovo Sole acquariano vi riporti un po’ di razionalità da domenica 19 sera, vi faccia ritornare voi stessi. Buon lavoro! INCONTRO SÌ: l’Ariete, con il suo calore, vi appagherà. Ma il Toro è come una solida quercia da abbracciare.

Oroscopo Branko Bilancia

Il nuovo anno vi ha dato una piccola scossa inattesa, ora però le nubi si diradano almeno un po,’ domenica 19 inizia la stagione dell’Acquario, il segno che sempre accarezza il vostro cuore, con Luna nel vostro cielo vi sembra di rinascere. Martedì 21 Luna all’ultimo quarto vi invita a una maggiore generosità, a volte siete troppo attaccati alle vostre cose, lasciar andare il passato può aiutarvi a guardare avanti con più fiducia. Cautela per la forma fisica, Marte vi rende delicati e fragili. INCONTRO SÌ: Pesci, seguite il profumo di Venere… Con un Leone non vi annoiate mai, lasciatevi coccolare.

Oroscopo Branko Scorpione

C’è sempre una grande forza in questo cielo, che vi sostiene senza riserve sino a domenica 19 sera, poi qualcosa cambia, è il Sole che va in Acquario e riporta l’attenzione sulle problematiche familiari e sulla casa. È importante mantenervi razionali, i problemi si affrontano e si risolvono se riuscite a non farvi dominare dalle emozioni viscerali.A volte siete troppo esigenti con voi stessi e con gli altri, imparate a perdonare. L’amore però è magnifico, vi ricompensa di tutto e vi appaga. INCONTRO SÌ: Luna ultimo quarto nel vostro segno vi avvicina a un altro Scorpione. Sagittario, che passione.

Oroscopo Branko Sagittario

Venerdì 17 e sabato 18 Luna nervosa vi trascina in discussioni poco concludenti, le vostre aspirazioni sono molto alte e questo potrebbe farvi sentire insoddisfatti. Tuttavia domenica 19 il cielo si rischiara, c’è una bella Luna e il Sole si volge a favore e porta un vento ottimista. La sfera amorosa è animata da Marte sexy che favorisce avventure piccanti, Venere crea situazioni ambigue ma coinvolgenti, difficile resistere… Discussioni in famiglia, siete pieni di idee per gli affari. INCONTRO SÌ: il Toro è solido, vi fa sentire protetti e al sicuro come nessun altro. L’Acquario invece vi porta lontano.

Oroscopo Branko Capricorno

Dopo un piacevole fine settimana, il 19 la stagione del vostro compleanno si conclude: il bilancio tutto sommato è positivo, anche se Marte disturba la forma fisica e porta occasioni di scontro nel matrimonio e nelle collaborazioni. Non siamo noi a dovervi suggerire le strategie migliori, Mercurio nel segno vi sostiene, cercate però di limare gli spigoli del carattere. Con Luna all’ultimo quarto martedì 21 finisce un’amicizia e nasce un amore? INCONTRO SÌ: la gara con la Bilancia finisce in camera da letto… La Vergine vi dirà finalmente di sì.

Oroscopo Branko Acquario

Domenica 19 sera inizia la stagione del vostro compleanno, sotto una Luna allegra e sbarazzina come voi – che ne dite di innamorarvi, se non lo siete già? Venere è molto emotiva, accresce il desiderio di possesso nei confronti della persona amata, certo voi lo nascondete bene, ma non ci riuscirete martedì 21, con l’ultimo quarto…Ancora cautela per la forma fisica, siete sensibili ai colpi di freddo. Evitate di prendere decisioni emotive in affari. INCONTRO SÌ: lasciatevi andare e innamoratevi di un Cancro senza avere paura. Gemelli, che sexy!

Oroscopo Branko Pesci

Lasciatevi coccolare da Venere nel vostro cielo, grazie a Marte siete amati e desiderati come prima e più di prima. Luna all’ultimo quarto il 21 vi rende ancora più languidi, sognate esotiche fughe d’amore ma possibilmente senza spostarvi da casa – del resto siete Pesci, uno va di qua, l’altro di là, non siete contraddittori, piuttosto contenete moltitudini. Buono il feeling con i giovanissimi, anche con i vostri figli. La forma fisica continua a migliorare, praticate un po’ di attività sportiva all’aperto. INCONTRO SÌ: l’Ariete è così di- verso da voi, ma così attraente… Il Leone, invece, si mostra fierissimo di amarvi.