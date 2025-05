Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 25 al 29 maggio 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 25 al 29 maggio 2025.

Oroscopo di Branko dal 25 al 29 maggio 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 25 al 29 maggio 2025.

Oroscopo Branko Ariete

Settimana importante per tutti i segni, ma per loro in particolare. Domenica arriva Saturno, che è il pianeta della saggezza, che segnerà una svolta cruciale per la loro vita. Sarà un pianeta severo ma giusto. Luna nuova martedì. Qualcosa cambierà.

Oroscopo Branko Toro

Si incamera denaro, ma poi esce con grande facilità perché sono troppo generosi. Luna nuova il giorno 27. Il cielo sta per cambiare dal 25 perché c’è un passaggio di Saturno. Tutto cambia per poi rinascere in amore. C’è un sentimento che stanno tenendo segreto.

Oroscopo Branko Gemelli

Possono andare avanti, alla riscossa, i nati sotto questo segno. Possono vivere questo periodo come una sorta di marcia trionfale. Grandi eventi stellari in arrivi con Saturno e la Luna nuova che offre un cielo strepitoso. Possono vincere nella carriera e negli affari. La vita non è soltanto un gioco, devono anche essere seri.

Oroscopo Branko Cancro

Momento di ripensamenti, a che punto sono nella realizzazione dei suoi sogni? Nuovo Saturno attivo, vogliono avere successo nella vita. Mercurio attivo dal 26, oltre la Luna il 27. Molto difficile vivere nell’inganno, quindi meglio essere sinceri sempre.

Oroscopo Branko Leone

Domenica 25 Saturno raggiungerà anche loro. C’è una nuova sistemazione in arrivo. Il mondo è grande quindi possono essere apprezzati, ma devono capire dove andare. Hanno però tempo di prendere una decisione. C’è una brezza fresca per quanto riguarda la sfera sentimentale. Nuovi amori che nascono dal 27 in poi.

Oroscopo Branko Vergine

C’è un po’ di nervosismo, anche perché Mercurio diventa ostile. Luna nuova in questo cielo per nulla facile. Saturno in terreno neutrale nella giornata di domenica. Non devono stancarsi troppo. In amore devono osare di più.

Oroscopo Branko Bilancia

Il cielo è fatto così, le stelle possono stravolgere la vita dei nati sotto questo segno. Sono al centro di due venti contrapposti. Il passaggio di Saturno nella giornata di domenica non è definitivo. L’amore mancherà tanto nella loro vita.

Oroscopo Branko Scorpione

Marte è ancora fastidioso, e le stelle sono più che altro insidiose. Non mancano le buone notizie, anche perché l’opposizione di Mercurio dal 26 potrebbe finire. Il pianeta della saggezza richiede impegno nel lavoro. Martedì 27 si forma la Luna nuova. Cielo dark.

Oroscopo Branko Sagittario

I Gemelli proprio non li capiscono, non c’è nulla da fare, e i pianeti sono per loro come le rose di maggio: ci stanno Giove, Sole, Mercurio e pure la Luna nuova. Saturno non è più ostile.

Oroscopo Branko Capricorno

Cielo freddo, non c’è la passionalità di un tempo. Luna nuova, e Mercurio che lascia l’amico Toro. Amano molto il loro lavoro, è raro. Vorrebbero più entusiasmo dal punto di vista amoroso. Il giorno 25 Saturno raggiunge l’Ariete e non saranno più così tanto soli.

Oroscopo Branko Acquario

Domenica 25 maggio arriverà Saturno a proteggerli oltre a rafforzare le loro decisioni. Il settore meglio illuminato dai pianeti è senza dubbio l’amore. Arriva Mercurio e pure la Luna nuova. Nascono nuove relazioni travolgenti. Marte, però, non aiuta la forma fisica.

Oroscopo Branko Pesci

Possono salutare Saturno a partire da domenica. D’altronde è stato con loro per due anni. Possono godersi una leggerezza che non hanno più avuto da un po’. Stanno facendo un grande lavoro su loro stessi. Attenzione all’ansia e al nervosismo in generale. Mercurio e Luna nuova in arrivo.