Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 13 al 19 giugno 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 13 al 19 giugno 2025.

Oroscopo di Branko dal 13 al 19 giugno 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 13 al 19 giugno 2025.

Oroscopo Branko Ariete

Marte trabocca di passione sino a lunedì 16. Alimentate con il suo fuoco il vostro amore, poi dovrete concentrarvi sulle scadenze lavorative, le ferie si avvicinano e vi tocca rispettare i tempi. Lo ricorda pure Saturno nel vostro cielo e lo conferma l’ultimo quarto di mercoledì 18: è il momento di attivarvi per l’ultima corsa, anche gli studenti alle prese con gli esami non devono perdere il ritmo. Bella la Luna del weekend per i nuovi incon- tri, non perdete l’occasione per una dolce avventura, Nettuno nel segno vi fa sembrare così romantici… INCONTRO SÌ: Date la mano a una Vergine, saprà apprezzarvi. Il Cancro ha un certo nonsoché.

Oroscopo Branko Toro

Con Venere nel segno siete in piena forma, languidi, morbi- di, attraenti. Martedì 17 Marte approda nel vostro settore dell’amore e la passione scoppia, con questi pianeti è già estate piena! Se siete ancora soli e disponibili, un nuovo incontro può avvenire il 18, con l’ultimo quarto. La vita professionale inizia a darvi parecchie soddisfazioni, Giove e Mercurio sono molto attivi, arrivano notizie, si sbloccano situazioni che riguardano i vostri affari, le firme dei contratti a cui tenete tanto si fanno più vicine, stringete i tempi, dovete concludere ora. INCONTRO SÌ: Un Pesci parla il linguaggio del sogno… Cancro, insieme trovate la felicità.

Oroscopo Branko Gemelli

La stagione del vostro compleanno sta per concludersi ma il vostro cielo resta forte, sono favoriti gli affari, compravendite, gli investimenti, se ci saprete fare potrete riempirvi

le tasche. Ben protetto il settore dei contatti sociali, cercate però di evitare le battute pungenti, che fanno ridere ma a volte risultano aggressive, soprattutto se avete a che fare con persone più anziane o che occupano posizioni di potere, attenti con l’ultimo quarto di

mercoledì 18. Cautela da martedì 17 per la forma fisica. INCONTRO SÌ: Acquario vi piace perché non si fa prendere… Scorpione, più sexy che mai.

Oroscopo Branko Cancro

Il nuovo Giove, assieme a Mercurio l’affarista nel vostro segno, inizia subito a darsi da fare per rimettere in sesto la situazione finanziaria – ultimamente le spese si erano fatte sentire. Non aspettatevi risultati immediati, date il tempo alle stelle di agire, ma già si intravedono spiragli interessanti: da martedì 17 c’è Marte in posizione amica, la vostra nuova grinta si vede da come prendete l’iniziativa nella carriera e in amore, Venere è un lasciapassare che apre le porte di molti cuori, sta a voi scegliere con saggezza la persona che vi farà felici. INCONTRO SÌ: Toro, con Venere nel cielo, è irresistibile. Leone, se avete voglia di cambiare.

Oroscopo Branko Leone

Grazie al Sole siete sempre al centro di incontri e vita mondana. Dovete concedervi anche un po’ di tempo tutto per voi per riflettere, fare bilanci e nuovi progetti a lunga scadenza: se ci riuscirete, lo troverete piacevole e rigenerante. Lo suggerisce Mercurio alle vostre spalle insieme con Giove, la stella della fortuna non è più in posizione attiva ma non smette di proteggervi se davvero ne avrete bisogno. Marte vi saluta martedì 17, eravate sin troppo carichi, ora potete concedervi una pausa, e pazienza se vi costerà qualche soldino… INCONTRO SÌ: Ariete, come te nessuno mai. Bilancia, adesso è tutta vostra.

Oroscopo Branko Vergine

Vi avviate a trascorrere un inizio d’estate luminoso. Venere è magnifica, Mercurio e Giove sono in un segno amico, anche i Vergine più timidi e ritrosi diventano estroversi e, a volte, persino un po’ sfacciati da martedì 17, quando Marte entra nel vostro cielo, il primo pianeta a visitarvi nel 2025! Sarà soprattutto in amore che troverete il coraggio di farvi avanti, spinti da un’intensità passionale che solo chi vi conosce bene ha potuto apprezzare sinora… È tutta la vita di relazione che si rianima, anche le amicizie e i contatti di lavoro. INCONTRO SÌ: Toro, mano nella mano. Pesci, un flirt quando cambia la Luna…

Oroscopo Branko Bilancia

La forza di questo bel Sole in Gemelli continua a sostenervi, anche se in qualche momento vi sentite spaesati. La vostra figura professionale, a sorpresa, è in primo piano, e questo vi porta elogi meritati ma pure un’attenzione che vi mette sotto la lente d’ingrandimento, in tempi di social media è impossibile piacere a tutti, se non altro per invidia… Ve ne accorgerete ancora di più da martedì 17, quando Marte passa alle vostre spalle. Pre- servate il sistema nervoso – attenzione il 18 con l’ultimo quarto – con la meditazione.

INCONTRO SÌ: Acquario, insieme per sempre. Gemelli, per voi è garanzia di felicità.

Oroscopo Branko Scorpione

Questo nuovo cielo è come un caleidoscopiodicentocolori dalle forme sempre nuove e sorprendenti. Il vostro mondo, così intenso e profondo, prende spazio, si allarga, respira un vento fresco che viene da lontano e promette esperienze mai fatte prima. Non accontentatevi di viaggiare con la fantasia, salite su un aereo o un treno e partite per luoghi da voi inesplorati. Avete paura? Con queste stelle non dovete averne: da martedì 17 c’è anche Marte che diventa amico, nascono amicizie che diventano amori o avventure passionali. INCONTRO SÌ: Sagittario, insieme all’avventura. Capricorno, con l’ultimo quarto del 18 dite di sì.

Oroscopo Branko Sagittario

Questo pazzo cielo vi tira un po’ di qua, un po di la… ma questa giostra multicolore non vi disturba, anzi vi diverte, ne avete passate tante e ora non sarà qualche imprevisto a rovinarvi il buonumore. Fate buon viso a cattivo gioco anche con i parenti che bisticciano mercoledì 18 con l’ultimo quarto per le proprietà in comune o per la spartizione di un’eredità. Ora vincete voi, lasciate agli altri l’impressione di aver avuto ragione e accontentatevi della sostanza. Da mercoledì 18 Marte diventa fastidio. so, prudenza alla guida e tolleranza con il vostro amore. INCONTRO SI: Lo Scorpione vi cattura in due secondi netti. E voi? Provateci con il Leone.

Oroscopo Branko Capricorno

Venere nel vostro settore dell’amore è un faro luminoso che rischiara la vostra vita e vi indica la via più sicura e felice. Sequite il vostro cuore non sbaglierete una mossa. Lo conferma Marte che martedì 17 si sposta in Vergine e vi dà la forza di cui avevate bisogno per chiudere la partita con i vostri nemici, che ora si mostrano apertamente. Non sono pochi, ma proprio per questo avete la possibilità di dimostrare senza ombra di dubbio la vostra bravura – non si dice “molti nemici, molto onore”? Non dichiarate però guerra per rabbia, dovete avere uno scopo. INCONTRO SI: Nessuno è dolce come la Vergine. Gemelli, irresistibili mascalzoni.

Oroscopo Branko Acquario

Unico punto dolente è la famiglia d’origine, possibile che finiate sempre per litigare con qualcuno di loro per una parola di troppo, una polemica poco importante? Non tutto può essere pianificato e logico come vorreste, a volte pesano più le emozioni di tutti i ragionamenti del mondo… Se riuscite a controllarvi, martedì 17 la situazione si schiarisce, Marte va in Vergine e tutti si calmano, pure voi vi sentite subito meglio, anche fisicamente. L’amore in questo momento è capriccioso, ma non per questo meno eccitante. Investimenti, affari, mercoledì 18 l’ultimo quarto è ok. INCONTRO SÌ: Bilancia, gira gira, tornate sempre da lei. Ariete, la sua irruenza vi conquista.

Oroscopo Branko Pesci

Ecco a voi un panorama tutto nuovo, un diverso oceano da esplorare, in questo momento a guidarvi sono le correnti calde dell’amore… Dopo gli anni di Saturno, che sempre vi richiamava alle vostre responsabilità, avete voglia di sentirvi liberi, di amare, di godere le gioie dello stare insieme, vi piace circondarvi di persone che vi apprezzano e vi fanno sentire accuditi e protetti. Rilassatevi pure, ma senza abbassare troppo la guardia, da martedì 18 Marte diventa ostile – non lo era da quasi un anno, non potete lamentarvi! Ci vorrà cautela per la forma fisica, alla guida. INCONTRO SÌ: Amore e guerra con il Sagittario. Capricorno, fra le sue braccia dimenticate tutto.