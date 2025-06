Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal dal 20 al 26 giugno 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 20 al 26 giugno 2025.

Oroscopo di Branko dal 20 al 26 giugno 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 20 al 26 giugno 2025.

Oroscopo Branko Ariete

Dopo un periodo in cui tutto vi sembrava facile, adesso avete bisogno di adattarvi alla nuova situazione stellare, Saturno e Nettuno nel segno si scontrano con i pianeti in Cancro:

mercoledì 25 c’è la Luna nuova che evidenzia tutti i problemi e i non detti in famiglia, figli, parenti anziani. Marte in Vergine vi dà la forza di affrontarli e sbrogliarli uno per uno, giorno dopo giorno; delle spese non dovete troppo preoccuparvi, Venere nel campo pratico provvede a voi. Occupatevi invece del vostro amore, fate sentire il vostro affetto. INCONTRO SÌ: Sagittario, vi fa sentire leggeri, che bello! Gemelli, vicini vicini.

Oroscopo Branko Toro

Quando Venere è con voi non vi manca l’ottimismo e nemmeno l’amore. Il cielo esalta la vostra bellezza, mercoledì 25 con la Luna nuova arriva una bella notizia, il successo di un affare a cui tenete parecchio, ma forse anche la scoperta che sì, una persona che vi sta vicina da tempo è più di una semplice conoscenza, fra di voi c’è una nuova tenerezza. L’estate aumenta la passione sia nei flirt sia nelle coppie consolidate, tutto va bene, allora perché siete inquieti? Saturno e Nettuno alle spalle sono disturbati. INCONTRO SÌ: Vergine, come prima, più di prima. Capricorno, ha bisogno di voi.

Oroscopo Branko Gemelli

Il cielo vi riporta con i piedi per terra, adesso è ora di pensare agli affari, di controllare la situazione finanziaria. Buono il Novilunio del 18. Queste sono stelle molto fattive, dovete farle fruttare per consolidare il patrimonio. Ci sono amici più esperti che possono aiutarvi, fate tesoro dei loro consigli – sempre con attenzione, qualcuno è un po’ troppo sognatore. L’amore è un segreto ben custodito nel vostro cuore; per ora non riuscite a manifestarlo, abbiate pazienza, verrà il momento giusto. Cautela con la famiglia, le tensioni crescono. INCONTRO SÌ: Bilancia, qualcosa di blu… Ariete, la passione resta forte.

Oroscopo Branko Cancro

La stagione del vostro compleanno inizia sabato 21 con una bellissima Luna accanto a Venere: è un segnale di forza e fortuna, specie in amore, nelle amicizie. Con voi c’è un duo

formidabile, Mercurio, la stella che porta vivacità, brio e notizie, ma soprattutto Giove, pianeta del benessere e della fortuna. Sarà però braccio di ferro con Saturno e Nettuno in Ariete, siete voi che combattete una battaglia contro voi stessi, volete arrivare in cima.

Mercoledì 25: Luna nuova, vita nuova. Dieta? Sì. INCONTRO SÌ: Vergine, è così sexy che vi travolge. Un altro Cancro con il Novilunio.

Oroscopo Branko Leone

Siete un po’ come una pentola pronta a far saltare il coperchio. Vorreste fare, amare, combattere eppure non riuscite a decidere le vostre priorità. Ora c’è anche il Sole, che è alle vostre spalle, e mercoledì 25 c’è pure la Luna nuova, la spinta è forte ma non dovete forzare i tempi. Piuttosto incanalate l’energia in un’attività a favore degli altri, la vostra generosità può darvi soddisfazioni insperate, intanto le decisioni maturano. In amore puntate molto in alto, il successo non è sicuro ma avete ottime chances, il tempo lavora per voi. INCONTRO SÌ: Sagittario, vi sfugge ma non per molto. Acquario, magnifica preda.

Oroscopo Branko Vergine

La vostra vita sta cambiando così in fretta che nemmeno voi ve ne rendete conto. È soprattutto la sfera dei rapporti sociali, dei nuovi incontri che porta un vento diverso, stimoli eccitanti, incontri da sogno. Se siete in viaggio per vacanza o per lavoro, il mondo è fonte di sorprese interessanti: può nascere all’improvviso anche un amore molto passionale, capace di trasformare la vostra routine. Marte nel vostro segno vi dota di una bella energia vitale, se avete avuto problemi di salute ora vi riprendete alla grande. INCONTRO SÌ: Scorpione, insieme per sempre. Cancro, la Luna nuova è per voi.

Oroscopo Branko Bilancia

Arrivate all’inizio dell’estate scarichi fisicamente e moralmente, non riuscite ad adattarvi al caldo, dormite poco e male. Vorreste riposare, ma nello stesso tempo vi rendete conto

che ci sono ancora diverse cose da sistemare sia nel lavoro sia nella vita personale. Queste stelle vi spingono a pretendere il massimo da voi stessi, mirate in alto, ma non dovete andare oltre le vostre forze, non è il caso di guastarvi il fegato per raggiungere una meta troppo ambiziosa. L’amore però ha una potenza e una profondità incredibili. INCONTRO SÌ: Leone, vi può dare molto amore. Pesci, una canzone indimenticabile.

Oroscopo Branko Scorpione

Sole, Mercurio, Giove, Luna nuova: quattro potenti forze celesti vi additano la direzione che dovete prendere adesso, subito: l’estero. Magari c’è qualcuno in famiglia che si oppone, non ascoltatelo. In questo momento esplorare nuove strade per voi è molto importante, può darvi importanti soddisfazioni – andare non vuol dire “per sempre”, tranquillizzate chi vi ama. A proposito d’amore, Marte è molto sexy e promette avventure e notti bollenti, possibili nuove amicizie “con privilegi”, scorribande in territori proibiti. Venere vi stuzzica. INCONTRO SÌ: Toro, chi la dura la vince. Pesci, un incontro sempre magico.

Oroscopo Branko Sagittario

Non fatevi rovinare la festa da questo Marte irritante, il resto del cielo è buono,

pensate a quello che avete superato negli ultimi tre anni, non c’è confronto! Invece di buttarvi giù o mettervi a litigare con superiori e datori di lavoro, programmate qualche giorno di vacanza intorno al Solstizio, che cade proprio nel fine settimana, andate al mare e sgombrate la mente lasciando scorrere i pensieri. Vi renderete conto che siete proprio voi a caricarvi di impegni, anche se lo fate per chi amate, non dovete dare troppo! INCONTRO SI: Ariete, è una calda sorpresa. Acquario, avventura sexy senza rete.

Oroscopo Branko Capricorno

Non è un cielo facile, sabato 21 c’è il Solstizio, mercoledì 25 la Luna nuova, altri pianeti vi disturbano; soprattutto vi pesa il fastidio di Saturno, che tocca la famiglia d’origine e v’impone di caricarvi di nuove responsabilità, vi mette in contrasto con i parenti anziani, pure il matrimonio diventa faticoso perché non sempre il coniuge sa mettersi nei vostri panni. Eppure c’è qualcosa che rischiara la vostra vita: è la verde luce di Venere nel vostro settore dell’amore in scatto con Marte che fa la differenza, coltivate la speranza! INCONTRO SI: Leone, sembrate poco compatibili, ma non è così. Bilancia, festa d’amore.

Oroscopo Branko Acquario

Le ferie sono vicine, ma non è il caso di abbassare la guardia, questi ultimi sforzi

possono portarvi a grandi soddisfazioni professionali, l’arrivo di un incarico importante o di uno scatto di carriera – del resto in questo momento lavorare vi piace. L’amore? Venere cocciuta vi fa un po’ litigare, ma si tratta di scaramucce di scarsa importanza. Per sapere come andrà a finire, chiedete notizie alla bella Luna di lunedì 23 e martedì 24, avrete la risposta. C’è un po’ di polemica anche nelle divisioni patrimoniali, meglio trattare.

INCONTRO SI: Gemelli, vi conoscono bene. Capricorno no, ma v’intriga assai.

Oroscopo Branko Pesci

Che cielo avrete da sabato 21 in poi, quando il Solstizio v’incorona re e regine di cuori! Se avete qualcuno da conquistare, fatevi avanti mercoledì 23, con la Luna nuova, avrete il vostro sì, alla faccia di quel rivale che cerca di ostacolarvi in ogni modo, vincerete voi, parola di Giove e di Venere! Marte contro vi fa litigare con soci e collaboratori, aizza l’ex coniuge e vi stanca un bel po’ – a causa di distrazione e fatica, sono possibili piccoli incidenti domestici, fate attenzione anche alla guida. Affari, firmate l’accordo. INCONTRO SÌ: Scorpione, un poema selvaggio. Toro, vi sentite sicuri fra le sue braccia.