Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 6 al 12 giugno 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 6 al 12 giugno 2025.

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 6 al 12 giugno 2025.

Oroscopo Branko Ariete

Settimana cruciale, che cambia il panorama stellare nel giro di pochissimi giorni. Apre le danze Venere venerdì 6, che diventa pratica e v’invita alla concretezza, parla di soldi, immobili, commerci. Tra domenica 8 e lunedì 9 Mercurio e Giove passano in Cancro e vi ricordano che non potete pensare solo a voi stessi; c’è pure la famiglia che ha bisogno di voi, figli piccoli, genitori anziani vi reclamano. Mercoledì 11 il Plenilunio parla di un viaggio, contatti con l’estero. Tenete d’occhio le questioni legali, non iniziate una lite, nemmeno con l’ex. INCONTRO SÌ: Capricorno, non vi capisce, ma vi ama. Siete sicuri di preferire uno Scorpione?

Oroscopo Branko Toro

Venerdì 6 arriva Venere: vi porta il buonumore e la sensazione che il vento stia girando a favore. Lo confermano Mercurio e Giove che tra domenica 8 e lunedì 9 si stabiliscono in Cancro, segno amico. Sono buone notizie che arrivano, forse la risposta per un finanziamento che aspettavate, un contratto da firmare mercoledì 11, con la Luna piena. Anche l’amore rifiorisce come una rosa tardiva, l’estate che si avvicina vi porterà delle piacevoli sorprese. Forma fisica: ancora pochi giorni di Marte contrario, riposate di più. INCONTRO SÌ: Capricorno, vi cerca di nuovo… risponderete? Leone, gli basta un sorriso.

Oroscopo Branko Gemelli

Anche se Giove e Mercurio tra domenica 8 e lunedì 9 vi salutano per spostarsi nel settore pratico, il vostro cielo resta buono, è un invito a concentrarvi sugli affari, gestione delle finanze, manutenzione degli immobili, impegnandovi bene potete ricavare qualche soldo in più. Venerdì 6 anche Venere cambia, vi invita ad essere più altruisti in amore, bisogna saper ascoltare. Attenzione però con Luna piena di mercoledì 11, è un po’ strana, non lasciatevi turbare da un giorno di malumore. INCONTRO SÌ: Bilancia, fa la timida, chissà perché, ma vi piace. Toro, dite di sì.

Oroscopo Branko Cancro

Inizia Venere venerdì 6 e va a occupare il vostro settore degli incontri, poi tocca a Mercurio e Giove, che tra domenica 8 e lunedì 9 arrivano nel vostro segno, portano allegria e ottimismo, è già estate piena per voi! Anche l’irritazione portata da Nettuno e Saturno adesso quasi non la sentite più, che v’importa del successo quando c’è qualcuno che bussa con insistenza alla porta del vostro cuore? Era da un po’ che vi mancava un tocco romantico nella vostra storia d’amore, adesso c’è, presto avrete anche la passione! INCONTRO SÌ: Zitta zitta, una Vergine è quella che vince. Gemelli, è croce e delizia.

Oroscopo Branko Leone

Siete i sovrani dello zodiaco per diritto di nascita, ma talvolta dovete far sedere qualcun altro sul vostro trono celeste; voi però volete sempre tutto e non vi tirate indietro. Vincerete in amore, anche se Venere da venerdì 6 fa la sorniona, vi prende, vi lascia, ma è tutto un gioco d’amore, che finisce là dove deve: in un abbraccio passionale, lo dice pure la Luna piena di mercoledì 11, che vi assegna la vittoria più dolce.Tra domenica 8 e lunedì 9 però anche voi dovete accettare il cambiamento, Mercurio e Giove si muovono, fatelo anche voi. INCONTRO SÌ: Sagittario, chi altro sotto la Luna piena? Pesci, coppia inedita ma ok.

Oroscopo Branko Vergine

Il vostro cielo si rischiara ancora, venerdì 6 Venere approda in Toro con la sua conchiglia di madreperla: muovetevi, andate a prendervi il vostro amore! Ci sono anche, questa settimana, due nuovi alleati che vi aiutano a far sbocciare una nuova speranza, sono il vostro Mercurio e il grande Giove che si stabiliscono nel vostro settore degli incontri. Sarà amicizia o subito amore? Dipende dal cielo personale ma soprattutto da voi, scrollatevi di dosso l’incertezza, non è il momento di esitare! Un po’ nervosi mercoledì, è Luna piena… INCONTRO SÌ: Scorpione, ancora tu? Cancro, la voglia di stare insieme cresce sempre di più…

Oroscopo Branko Bilancia

Il cielo si muove veloce in questi giorni.L’evento astrale più importante del momento è il passaggio di Giove in Cancro lunedì 9, ci resterà circa un anno, siete pronti? Probabilmente no, tutto sta succedendo così in fretta, anche Mercurio va nello stesso punto dello zodiaco domenica sera, e meno male che Venere da venerdì 6 non è più contro, il vostro amore rin- grazia.Avete comunque importanti alleati planetari, sappiateli sfruttare, sono amicizie sincere, un amore che vi rende forti e decisi, come nemmeno voi speravate di essere! INCONTRO SÌ: Faccia a faccia con un Ariete. Sagittario, la Luna piena vi fa innamorare.

Oroscopo Branko Scorpione

La situazione astrale si fa sempre più interessante. Marte è ancora difficile (per poco), Venere inizia a fare i capricci venerdì 6, ma tra domenica 8 e lunedì 9 arrivano due forti alleati, Mercurio e Giove, che va in Cancro per il suo transito annuale: era da parecchio che vi mancava il suo appoggio! Una bella cura di ottimismo è proprio quello che vi ci voleva per rimettervi a nuovo in vista dell’e- state, intanto occupatevi dei vostri affari, sono in arrivo buone novità con il Plenilunio dell’11. L’amore è uno strazio dolcissimo. INCONTRO SÌ: Cancro, vi regala carezze e fiducia, non è poco. Ariete, sei ancora tu?

Oroscopo Branko Sagittario

Il cielo della settimana sembra la porta girevole di un grande albergo, c’è qualcuno che va via – Venere lascia l’Ariete il 6 – e qualcun altro che arriva tra sabato7 e domenica 8 a darvi una mano, esattamente Mercurio e Giove che lasciano una posizione scomoda. La fine dell’ostilità del vostro padre celeste è la notizia che aspettavate per ricominciare a vivere come piace a voi, spensieratamente e allegramente, sicuri che prima o poi riuscirete a risolvere i vostri problemi. Mercoledì 11 c’è la vostra Luna piena, sta a voi renderla romantica. INCONTRO Si: Lo volete ancora quell’Acquario svagato? Fatevi avanti! Bilancia, vi aspetta.

Oroscopo Branko Capricorno

Venerdì 6 il cielo vi fa una dolce carezza, non fate i ruvidi, lo sappiamo che vi fa piacere. La stella dell’amore ora tifa per voi, per la fine del mese vi vuole passionali e innamorati, nel fine settimana c’è una bella Luna per gli incontri; se siete soli cercate di non perdere l’occasione, non escludiamo un colpo di fulmine. Ma le novità celesti non sono finite, tra domenica 8 sera e lunedì 9 Mercurio e Giove passano in Cancro, in posizione polemica, dovete essere pronti. Fate un check della situazione legale e burocratica. INCONTRO SI: Acquario, ballando con uno sconosciuto. La Vergine promette e mantiene.

Oroscopo Branko Acquario

L’amore vi ha dato tanto, ultimamente, ora sta a voi coltivarlo con tutta la vostra premura, fate per primi un passo verso l’altra persona, glielo dovete. Da venerdì 6 Venere non è più così morbida, è la famiglia forse a intromettersi, cercate di evitarlo, qualcuno e troppo intransigente. Bella per i nuovi incontri la Luna pie na di mercoledì 11. Ma nel cielo ci sono altri movimenti, tra domenica 8 sera e lunedì 9 prima Mercurio e poi Giove si trasferiscono in Cancro, e vanno a occuparsi del vostro lavoro, mostrate a tutti il vostro valore. INCONTRO Si: Incantati dai Pesci. Nessuno come un Gemelli sa suscitare il vostro interesse

Oroscopo Branko Pesci

Finalmente il cielo si rischiara, e quanto si rischiara… È un potente raggio di sole che arriva sino alle profondità del vostro caro oceano, vi sorprenderà! Inizia Venere il 6, diventa amica e sorella, e tra domenica 8 sera e lunedì 9 la notizia bomba per il vostro amore, Mercurio e Giove si trasferiscono in Cancro. Amerete e sarete amati con quella pienezza di sentimento che avete sempre desiderato; se ci sono stati malintesi con la persona che avete accanto, potete aprire il cuore senza paura. Organizzate una breve vacanza, ve la siete meritata. INCONTRO SÌ: Leone, ve lo rigirate come vi va. Toro, Venere vi unisce.