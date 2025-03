Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 7 al 13 marzo 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 7 al 13 marzo 2025

Oroscopo di Branko dal 7 al 13 marzo 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 7 al 13 marzo 2025.

Oroscopo Branko Ariete

Fine settimana con la Luna nervosa, soprattutto perché si affianca a Marte nel settore della famiglia. Genitori anziani, parenti serpenti, contrasti per l’abitazione creano grattacapi e tensioni che disturbano il sonno – privilegiate calmanti naturali, evitate gli sport estremi e discussioni serali – ma il vostro cielo resta fortissimo grazie a Giove, Mercurio, Venere e Plutone, un quartetto che vi spalleggia e vi difende, andrà a finir bene se voi non esagerate. Non tenetevi tutto dentro, aprite il cuore alla persona vicina. INCONTRO SÌ: Luna crescente vi fa vincere un Leone. Parlate chiaramente con una Bilancia.

Oroscopo Branko Toro

Questo cielo di marzo non è per niente pazzerello, anzi pensiero e azione vanno di pari passo. Nel fine settimana la Luna è dolcissima: programmate un breve viaggio, una gita con il vostro amore e se non avete nessuno accanto a voi potreste incontrarlo proprio allora, le attrazioni sono fulminee. Guardatevi intorno pure mercoledì 12 e il 13; se invece siete già in coppia e soddisfatti, sorprendete la persona amata con una serata romantica, l’amore va coltivato, non dimenticatelo mai. Un progetto prende forma nella vostra mente. INCONTRO SÌ: La Vergine vi fa sentire completi, ma è un po’ nervosa. Ariete, pazzerello e sexy.

Oroscopo Branko Gemelli

Possibile un viaggio di lavoro all’inizio della settimana; sarà movimentato e ricco di stimoli e di nuove conoscenze interessanti. Forse non ne vedrete subito i risultati pratici, ma possiamo assicurarvi che arriveranno. Non innervositevi per qualche eventuale contrattempo o ritardo, raccoglierete i frutti dei vostri sforzi quando saranno maturi, in primavera. Sempre molto fresca e vivace la sfera dei nuovi incontri e delle amicizie, vi sentite adolescenti anche se la vostra età non è più verde; curate le relazioni di lunga data. Pettegolezzi. INCONTRO SÌ: Acquario, stavolta dice sì. Cancro, c’è una forte attrazione.

Oroscopo Branko Cancro

Fine settimana con la Luna nel segno, la vostra capacità di percepire i pensieri altrui è fortissima, siete seducenti; anche il magnetismo sessuale è forte, nella vostra rete capitano però anche pesci pieni di spine, sono saporitissimi ma possono pungere, fate attenzione. Nel matrimonio ci vuole molta maturità, non vi state comportando un po’ da adolescenti, talvolta? Nella carriera si annunciano nuove sfide, voi siete attrezzati per vincerle, ma non dovete sottovalutare la concorrenza anche se è giovane e inesperta. Buona la tenuta fisica. INCONTRO SÌ: Nel vostro carnet non deve mai mancare uno Scorpione. Sagittario, perché no?

Oroscopo Branko Leone

Andate al mare nel fine settimana, la luce di marzo lo rende bellissimo, anche se il freddo è ancora pungente, lo iodio potrà ricaricarvi, mentre lasciate scorrere il pensiero guardando

l’incessante fluire delle onde. L’universo è grande e voi vi sentite piccoli, ma anche protagonisti. Protagonisti lo siete pure in amore, i nuovi incontri sono divertenti, ma anche le storie di lunga data non deludono. Da lunedì 10 mettete mano ai vostri affari, con la Luna che vi fa intraprendenti e inventivi. Se poi qualcuno s’offende, peggio per lui. INCONTRO SÌ: Capricorno, vi fa girare la testa. Gemelli, una piacevolissima novità.

Oroscopo Branko Vergine

Sabato 8 e domenica 9 sono giornate ideali per una gita, ma anche per stare con amici, vecchi e nuovi, possibile però anche un nuovo incontro che vi illumina di speranza e passione, la Luna è vostra complice, vi prende per mano e vi porta dove vuole. Il campo pratico è soggetto a influssi ambigui, avete voglia di abbandonare la vostra naturale prudenza e di speculare – anche in borsa. Meglio non esagerare, anche se avete una certa fortuna, almeno nell’immediato. Un segreto potrebbe essere rivelato. Buona la forma. INCONTRO SÌ: Toro, fra le sue braccia dimenticate tutto. Scorpione, un abbraccio indimenticabile.

Oroscopo Branko Bilancia

Il fine settimana è un po’ agitato, la Luna accanto a Marte vi fa diventare impulsivi. Meglio contare sino a dieci prima di parlare; se avete bisogno di sfogarvi, scegliete persone vicine e discrete, non è proprio il caso di mettere in piazza questioni di lavoro, anche se siete sotto pressione per gli attacchi della concorrenza. Siete un po’ litigiosi pure nel matrimonio, tendete a mescolare la vita privata e quella professionale, cercate di fare una pausa, staccate con un viaggio. L’amore è sempre il vostro faro, alimentatelo. INCONTRO SÌ: Gemelli, stare insieme è una gioia. Pesci, l’amore può vincere.

Oroscopo Branko Scorpione

Il cielo è sgombro da veri disturbi, nel fine settimana la Luna vi porta lontano almeno con la fantasia, sognate una vita diversa, un nuovo amore ed è possibile che il desiderio si traduca in realtà. Nella professione siete molto determinati, il cielo vi aiuta a sgombrare il campo da ostacoli burocratici e procedurali, andate avanti come uno schiacciasassi, con metodo e precisione. È un buon momento per dedicare tempo e attenzione alla vostra forma fisica, fare sport non vi pesa, anzi vi diverte, e i risultati si vedono anche allo specchio. INCONTRO SÌ: C’è un Ariete sul vostro cammino. Bilancia, uno sguardo ed è subito amore.

Oroscopo Branko Sagittario

Una Luna sexy illumina il fine settimana e suscita in voi una potente attrazione per qualcuno o qualcosa, e una fascinazione irresistibile. Ma perché poi dovreste resistere? E la forza dell’amore, esaltato da Venere meravigliosa nel punto del cielo più sensibile per la vostra vita affettiva, lasciatevi andare senza paura, la primavera promette emozioni indimenticabili. Interessanti informazioni in arrivo per il vostro lavoro, i progetti che avete in mente da tempo fanno passi avanti specie lunedì 10 e l’11. INCONTRO SI: Un Capricorno riesce finalmente a incuriosirvi. Con il Toro è già primavera.

Oroscopo Branko Capricorno

Sabato 8 e domenica 9 la Luna mette alla prova la vostra pazienza, più che in famiglia. dovreste trascorrere il fine settimana altrove, con gli amici più cari, a rilassarvi alle terme o passeggiare in una città d’arte. In ogni caso evitate lo stress, è da tanto che non riuscite a riposarvi, Marte è ancora faticoso per il fisico, causa tensioni nelle associazioni e collaborazioni, pure nel matrimonio nascono liti e battibecchi per vari motivi, l’educazione dei figli, la gestione dei familiari anziani, della vita domestica. Il lavoro va. INCONTRO Si: Fra le vostre braccia c’è un Acquario, nei vostri sogni però compare un Pesci.

Oroscopo Branko Acquario

Il vostro cielo è quasi del tutto sgombro da fastidi, una condizione ideale per il vostro segno, che ha bisogno di non essere imprigionato in schemi e situazioni che lo limitano. Pure in amore, adesso, siete in grado di raggiungere il giusto equilibrio fra passione, affetto, leggerezza; siete pronti per far fare un passo avanti alla vostra relazione. Il lavoro procede, siete molto impegnati nel disbrigo dei soliti affari e incombenze, l’ambiente in cui vi muovete è piacevole e collaborativo, e questo è anche merito vostro. E ora di rinnovare il guardaroba. INCONTRO SI: Accanto a voi c’è una Vergine, sempre bellissima. Il Sagittario vi travolge.

Oroscopo Branko Pesci

Fine settimana romantico per l’amore, delizioso per l’abbraccio sensuale, eros e sentimento uniti vi cullano come il vostro mare: avete scelto con chi trascorrerlo? Se non siete sicuri, affidatevi alla Luna, l’istinto non vi tradirà. Anche negli affari avete fiuto, vi arrivano imbeccate e sapete come muovervi per ottenere il massimo. Chi vi vede come un segno con la testa fra le nuvole dovrà riconoscere di avervi sottovalutati. Buona forma fisica, scacciate la pigrizia, fate sport. INCONTRO SÌ: Sempre più innamorati di un Cancro. Leone sa come farvi sentire speciali.