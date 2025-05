Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 2 all’8 maggio 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 2 all’8 maggio 2025.

Oroscopo di Branko dal 2 all’8 maggio 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 2 all’8 maggio 2025.

Oroscopo Branko Ariete

Primo quarto spettacolare il 4, un nuovo amore nasce per chi è solo. Mercurio, Venere e Nettuno nel segno intrecciano raggi fortunati con Marte nel punto del cielo più sensibile per la vita affettiva. Una passione così intensa è straordinaria anche per voi, entusiasti e irruenti per carattere. Nettuno può creare illusioni, ma tutto il cielo vi sostiene con tale forza che anche quel che nasce per gioco diventa reale. Sole e Urano nel settore pratico vi ancorano con i piedi per terra e proteggono il vostro denaro. Comprate casa. INCONTRO SÌ: Leone, caldo e irresistibile. Bilancia, nessun altro come voi.

Oroscopo Branko Toro

Avvertite una strana sensazione di vita sospesa, come se qualcosa dovesse accadere. Dipende dai pianeti alle vostre spalle, che non vi danneggiano ma nemmeno vi spingono all’azione. Sempre forte il settore pratico grazie a Giove, accantonate denaro e investite in immobili, è una buona mossa. Il vostro grande amore è nascosto nello scrigno del vostro cuore, vi deciderete a tirarlo fuori? Il settore più delicato è la famiglia, il 4 con primo quarto mantenete la calma. INCONTRO SÌ: Scorpione vi fa uno strano effetto. Vergine è la scelta migliore.

Oroscopo Branko Gemelli

Questo nuovo cielo vi mette addosso l’argento vivo, il vostro mondo si è improvvisamente colorato di giallo, rosa, vermiglio. La nuova Venere è innamorata di voi, accanto a Mercurio vi fa sentire giovanissimi anche se la vostra età non è più verde. Domenica 4 il primo quarto vi conferma che non sarete più soli, è un giorno magico per sposarvi, Saturno è ancora contro ma vi rende più seri e responsabili, la vostra scelta è giusta. Marte-energia vi rende passionali in amore, ma anche nella professione. Bene la salute. INCONTRO SÌ: Sagittario, una provocazione a cui non sapete resistere. Acquario, tutto per voi!

Oroscopo Branko Cancro

Il calore delle amicizie vi ripara dalla tensione che si registra nell’ambiente professionale, avete l’impressione di non essere apprezzati per quel che valete e forse è vero, ma non è il caso di rinchiudervi nel vostro guscio, proprio in questa situazione la mossa vincente è continuare ad avanzare. I ritardi e gli impicci che vi bloccano termineranno presto. Domenica 4 Luna al primo quarto nel settore pratico non è niente male, le spese che fate per migliorare la vostra abitazione sono necessarie, non fatevene una colpa. INCONTRO SÌ: Pesci è sempre il vostro porto sicuro. Toro, il suo abbraccio è meraviglioso.

Oroscopo Branko Leone

Sole e Marte nel settore della carriera vi confermano che la situazione sta arrivando a un punto cruciale: domenica 4 è primo quarto nello stesso punto del cielo, prendete l’iniziativa, ora avete la forza per reagire e vincere contro i vostri rivali. Muovetevi comunque con una certa prudenza, con questo Marte è meglio andare piano, anche quando siete al volante, le distrazioni sono in agguato. I viaggi ora sono ben protetti, che ne dite di una breve vacanza? L’amore è fresco e giovane, meglio le nuove coppie. INCONTRO SÌ: Bilancia ha fascino da vendere. Gemelli, cuore a cuore.

Oroscopo Branko Vergine

Ultimo quarto di Luna che si forma il 4 alle vostre spalle vi rende un po’ inquieti, non sapete bene quali sono i più profondi desideri nascosti nel vostro cuore. È forse un segreto d’amore? Non lo capite nemmeno voi, in questo momento siete concentrati sul vostro lavoro, vedete vicini gli obiettivi per i quali avete lottato e avete paura che vi sfuggano di nuovo, avvertite che qualcuno manovra per ostacolarvi. Noi vi diciamo di avere fiducia in voi stessi, ben pochi possono eguagliare la vostra bravura, andate avanti, potete vincere. INCONTRO SÌ: Scorpione conosce il vostro cuore. Ariete vi porta in regalo la primavera.

Oroscopo Branko Bilancia

Le vostre rose di maggio sono profumate d’amore, ma hanno anche qualche spina. Sono soprattutto le coppie di lunga data che soffrono a causa di un malinteso o di vecchie ruggini che vi illudevate fossero sepolte. Molto meglio le nuove storie, nascono forti attrazioni, la scintilla fatale si sprigionerà intorno al 4, quando si forma l’ultimo quarto di Luna accanto a Marte passionale. Bene la forma fisica, ora avete l’energia per risolvere le questioni ancora aperte, cercate di chiudere le contese legali raggiungendo un accordo. INCONTRO SÌ: Ariete vi provoca ma vi strega. Vergine è bella come non mai.

Oroscopo Branko Scorpione

C’è grande impegno nel vostro lavoro, che è fonte di soddisfazioni importanti, siete pieni di inventiva, trovate soluzioni originali ai problemi e superiori e datori di lavoro vi apprezzano. Però la Luna forma l’ultimo quarto il 4 proprio là dove si trova Marte, segnale di uno scontro abbastanza duro nel settore della carriera che voi volete assolutamente vincere e, lo sappiamo, quando vi mettete qualcosa in testa non rinunciate. È comprensibile, ma il prezzo che pagano la vostra tenuta psicofisica e il vostro amore è piuttosto alto. INCONTRO SÌ: con il Sagittario dimenticate tutto il resto. Gemelli, una risata è tutto.

Oroscopo Branko Sagittario

Oltre a Plutone, Mercurio, Marte e Nettuno ora avete dalla vostra parte anche la dolcezza e la simpatia di Venere. vi siete laureati rubacuori, non c’è che dire. Il diploma arriverà il 4, con il primo quarto che vi consegna un attestato in pergamena rossa, il colore della passione – rapirete un cuore di passaggio o sarete voi a essere rapiti? Siete però pure parecchio concentrati sul vostro lavoro, è un momento produttivo per chi svolge un’attività che comporta contatti con l’estero, viaggi oltreoceano, import-export. INCONTRO SI: Leone con voi di- venta un cucciolo da accarezzare. Toro, insieme per star bene.

Oroscopo Branko Capricorno

Il vostro oroscopo è diviso a metà, da una parte Sole e Urano in Toro che vi danno stabilità e dinamismo specie in amore, e questo per voi è più importante di glorie e onori – vi interessa la sostanza, non l’apparenza. Dall’altra si va accentuando la pressione dei pianeti in Ariete, che toccano la casa e la famiglia: non ve la sentite di scrollarvi di dosso tutte le responsabilità, siete figli di Saturno. Una possibile via d’uscita si delinea il 4, quando si forma il primo quarto, forse dividere un’attività in comune, spartirsi un’eredità. Cautela. INCONTRO SI: Pesci vi ricorda cos’è un’emozione. Cancro vi capisce meglio di tutti.

Oroscopo Branko Acquario

Plutone nel vostro segno è in contrasto con Marte, Mercurio, Sole, Urano. Non è strano che vi sentiate incerti, disorientati. Pure in amore vi sentite sdoppiati, da una parte il matrimonio che è diventato pesante e ripetitivo, dall’altra ci sono i nuovi incontri, freschi e irruenti, chissà come andranno a finire! Siete anche affaticati, Marte ha un corso regolare ma in questa situazione avvertite parecchio la mancanza di energia. Rispettate i vostri ritmi, non è il caso di esagerare, soprattutto domenica 4, con primo quarto. INCONTRO SÌ: Sagittario vi porta lontano, lasciatevi rapire. Sintonia mentale con Capricorno.

Oroscopo Branko Pesci

Di solito si pensa a voi come a dei fasci di emozioni, a creature dalla pelle lucente e dallo sguardo intrigante, eppure avete anche un lato molto pragmatico, sapete difendervi e fare soldi. È proprio questo che accade in questi giorni, con Mercurio e Venere nel settore pratico, assistiti dal visionario Nettuno, che per altri crea illusioni ma per voi è un prezioso compagno di viaggio. Una bella occasione professionale può capitare intorno al 4, con primo quarto. Cautela per la forma fisica. L’amore è goloso come voi. INCONTRO SÌ: Acquario non vi capisce ma vi ama. Cancro per una sintonia perfetta.