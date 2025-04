Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 18 al 24 aprile 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 18 al 24 aprile 2025.

Oroscopo di Branko dal 18 al 24 aprile 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 18 al 24 aprile 2025.

Oroscopo Branko Ariete

La vostra stagione si è conclusa, ma il vostro successo continua, anzi cresce, dato che Marte proprio venerdì 18 è di nuovo in Leone, segno amico che per voi rappresenta l’amore. Ed è subito passione. È primavera, la stagione in cui la natura si sveglia e voi con lei, i prati e i fiori mandano un profumo che vi fa tornare adolescenti anche se la vostra età non è più verde. Amerete? Certamente si, e sarete amati: guardatevi intorno, la persona giusta non è lontana, potete incontrarla lunedì 21 con il cambio di Luna. Forma ok. INCONTRI Sì: Leone, Marte vi incolla. Acquario, incontrarvi è sicuro, restare insieme, chissà.

Oroscopo Branko Toro

La stagione del vostro compleanno inizia sabato Santo, il 19, con la Luna che rende incantevole la Pasqua: regalatevi un bel viaggio con il vostro caro amore; con questa Venere magnifica siamo certi che non resterete soli. Se non proprio il 20, un incontro importante è previsto per il 23 o il 24. Lasciate il volante a qualcun altro per lunedì dell’Angelo; Marte in Leone dal 18 può provocare una distrazione, riposate di più. Il lavoro? In questo momento è l’ultimo dei vostri pensieri. INCONTRO Si: Cancro, vi ricorda notti di fuoco. Con la Bilancia c’è una splendida armonia.

Oroscopo Branko Gemelli

Il cielo vi vuole bene. Vi aiuta l’arrivo venerdì 18 di Marte in Leone, che velocizza la vita

di relazione, la rende più briosa e dinamica, i pianeti vi portano anche qualche soldino in tasca. Mercurio amico vi fa sentire giovani ed entusiasti, siete pieni di idee e iniziative, bene gli affari, soprattutto chi ha un’attività che ha a che fare con la scrittura ottiene commesse e riconoscimenti. Migliorano la forma fisica e le prestazioni sportive,

approfittate delle vacanze pasquali per correre all’aperto. L’amore? È una sfida irresistibile.

INCONTRO Si: Il Sagittario vi provoca ma vi attira moltissimo. Scorpione fa rima con passione.

Oroscopo Branko Cancro

Marte vi saluta prima di Pasqua, ma non è un male, dopo una sosta cosi lunga è il momento di rilassarvi e godere le vacanze con il vostro amore, se avete abbastanza giorni liberi regalatevi una vera vacanza, magari all’estero – spenderete un po’, è vero, ma i denari entreranno. A questo proposito dovete avere fiducia, anche se in questo momento vi sembra tutto bloccato, è dovuto a Mercurio irritante. Con questa Venere l’amore è un concerto romantico, abbandonatevi alle emozioni ma non del tutto, Nettuno può illudere.. INCONTRO Si: Impossibile dimenticare un Pesci – perché dovreste farlo? Il Toro è il compagno perfetto.

Oroscopo Branko Leone

È un cielo memorabile: Venerdì santo, il 18. Marte arriva nel vostro cielo, ricco di energia vitale e di passionalità concentrata. Unito a questa Venere maliziosa, il pianeta dell’eros vi garantirà momenti indimenticabili per la vita amorosa, i nuovi incontri sono fortunati grazie a Giove sempre eccellente. Se una storia è ormai finita, potete concluderla senza strascichi lunedì 21, con l’Ultimo quarto. Con la Pasqua inizia il periodo del Toro, i cambi di Luna sono un po’ faticosi, non cedete al nervosismo: INCONTRO SI: con il Pesci l’emozione è molto intensa. Vergine, un segno che vi completa.

Oroscopo Branko Vergine

Ora che Mercurio non è più contrano, potete riprendere fiato, ci sono le vacanze di Pasqua ed è il momento giusto per rilassarvi: il fine settimana ha una Luna superba nel vostro cielo dell’amore – anche se Venere è in Pesci, la vita affettiva c’è ed è emozionante, Lunedì 21 poi inizia la stagione del Toro, un segno amico che allarga le vostre vedute, vi mette in contatto con ambienti nuovi e interessanti, vi fa ripartire il cervello, ora gli affari ricominciano a marciare. Marte alle spalle potrebbe dare spazio a qualche nemico invisibile. INCONTRO SI: Capricorno, è l’amore di sempre. Un Ariete potrebbe travolgervi..

Oroscopo Branko Bilancia

Il fine settimana di Pasqua è denso di avvenimenti astrali, uno dei quali vi farà molto piacere: la fine dell’ostilità di Marte, che era iniziata a gennaio, e vi aveva affaticati e innervositi parecchio, nemmeno voi ve ne rendevate più conto. Lo capivano, pero, gli altri – il vostro amore, gli amici stretti, i familiari – che vi vedevano stanchi e irritabili. Ora anche il Sole non è più nemico, torna l’energia fisica, potete tornare in palestra e liberarvi delle conseguenze di una caduta, di un problema articolare, Avventure. INCONTRO SI: Gemelli, una storia tutta da godere. Marte vi attira verso il Leone, irresistibile.

Oroscopo Branko Scorpione

Dopo un periodo in pratica di privo di fastidi astrali, ecco che si affacciano per voi due cambi problematici: venerdì 18 Marte passa in Leone e il 19 inizia la stagione del Toro; lunedì 21 è anche l’Ultimo quarto nel settore della famiglia. C’è da farsi saltare i nervi. Infatti è proprio quello che potrebbe capitarvi. Ma non c’è davvero motivo di alterarvi, i pianeti vanno veloci, Venere è ancora spettacolare per il vostro amore, siete stati senza nessun disturbo a lungo e ora qualcosa vi tocca sopportarlo, Pasqua in pieno relax, Cautela alla guida. INCONTRO Si: Travolti da un Ariete appassionato. Capricorno, ora torna molto sexy.

Oroscopo Branko Sagittario

Il vostro cielo si sta via via illuminando di calda luce primaverile, c’è una freschezza che vi riempie di entusiasmo e di voglia di ricominciare. Venerdì Santo, il 18, Marte si sposta in un segno amico, le vacanze di Pasqua saranno all’insegna della passione e delle avventure, se siete in coppia da tempo non escludiamo qualche tentazione malandrina; fate attenzione. Saturno vi tiene sempre d’occhio! Da martedì 22 mettete a frutto l’ottimo Mercurio cosi creativo, che vi suggerisce soluzioni efficaci per il lavoro. Nuove opportunità. INCONTRO: Si con i Gemelli, avventure piccanti. Bilancia, un amore ritrovato.

Oroscopo Branko Capricorno

Venerdì Santo, il 18, finalmente si conclude la lunghissima opposizione di Marte

che vi aveva stancato mettendo alla prova il matrimonio, le collaborazioni e associazioni: finalmente potete respirare e godervi le vacanze di Pasqua in santa pace. Da sabato 19

termina anche la stagione dell’Ariete, il nuovo Sole in Toro porta calore nella vita affettiva, simpatia e amore vi circondano, ora si che vi sembra primavera. Anche la professione riprende slancio, se cercate lavoro dateci dentro. Migliora la forma fisica. E che sesso.

INCONTRO Si: Due attrazioni fatali, diversamente irresistibili, Toro e Scorpione.

Oroscopo Branko Acquario

Dovete rallentare, come segnala il passaggio di Marte in opposizione venerdì 18 e il trasloco del Sole in Toro il 19. Per fortuna ci sono le vacanze di Pasqua e potete concedervi una pausa meritata, lunedì dell’Angelo, il 21, c’è il vostro Ultimo quarto ed è il momento di alleggerire gli impegni. Evitate di mettervi alla guida quando c’è traffico, siete distratti ed è meglio cedere il volante per evitare lo stress. L’amore è sempre piacevole, ben protetto da Giove com’è. Dentro di voi c’è un grande potenziale creativo da sfruttare. INCONTRO SÌ: L’acquano, ogni simile ama il suo simile. Vergine, una compagna preziosa.

Oroscopo Branko Pesci

Avete nel segno Venere: siete molto amati. Risultate particolarmente simpatici, è un gentile dono del cielo ancora più evidente durante le vacanze pasquali, che vi possono portare anche una bella attrazione che vi fa sognare. L’onda passionale adesso è meno intensa, da sabato 19 Marte e in un punto più professionale del vostro cielo, da martedì 22 infatti dovete concentrarvi sulla vita pratica. Impegnatevi nel lavoro o nella ricerca di un impiego, controllate i vostri investimenti, gli affari possono essere profittevoli. INCONTRO SI: Stavolta il Sagittario è la vostra magnifica preda. Canto come dimenticarlo.