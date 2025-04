Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dall’11 al 17 aprile 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dall’11 al 17 aprile 2025.

Oroscopo di Branko dall’11 al 17 aprile 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dall’11 al 17 aprile 2025.

Oroscopo Branko Ariete

Il cielo è in grande movimento, il 16 arriva Mercurio, è una ventata di giovinezza e di allegria che promette bene per il futuro, la mente si rimette in moto e gli affari riprendono a marciare, vi arrivano nuove idee per superare o aggirare gli ostacoli. Cautela però nel fine settimana, Luna piena provoca tensioni nel matrimonio, con gli ex che non riescono a voltare pagina – ma voi ci siete davvero riusciti? Verrebbe da pensare di no, lo suggerisce Venere alle vostre spalle, così piena di nostalgia… INCONTRO SÌ: Bilancia, il plenilunio vi avvicina. Sagittario, perfetto per una fuga d’amore.

Oroscopo Branko Toro

Fine settimana con la Luna piena nel settore del vostro lavoro, avete intenzioni bellicose – volete uno scatto di carriera, un nuovo incarico, siete ghiotti di riconoscimenti. Fate bene, dovete approfittare di questo buon Mercurio, ancora prezioso sino al 15, che vi sostiene con un gioco di conoscenze e amicizie: voi ci sapete fare con le pubbliche relazioni e ora non vi manca l’intraprendenza per puntare in alto. È giusto così, Marte sta per cambiare, sfruttate adesso la sua spinta anche in amore, il vostro appeal è formidabile. INCONTRO SÌ: Vergine, timida ma non troppo. Sagittario, ridere e amare vanno a braccetto.

Oroscopo Branko Gemelli

Dovete pazientare ancora un po,’ il cielo si sta schiarendo sempre più, il 16 Mercurio diventa amico, sarà tutta un’altra musica sia per l’umore che per gli affari, le noie burocratiche, i contratti. Non è lontano il giorno in cui la situazione finanziaria sarà più stabile, adesso le entrate ci sono, ma le uscite continuano. Lo sappiamo che sono per aggiornare la vostra attività, ma vi pesano lo stesso. Intanto godetevi la magnifica Luna piena del fine settimana nel vostro cielo dell’amore, è una sorpresa romantica ed è davvero gradita. INCONTRO SÌ: fra Bilancia e Ariete non sapete chi scegliere… che ne dite di dividervi, non siete due?

Oroscopo Branko Cancro

Ancora un grande cielo, fortunatissimo per la vita amorosa nonostante Luna piena del fine settimana, che disturba la famiglia e il matrimonio. Con questo Marte siete così seducenti ma anche un po’ troppo attaccabrighe – dov’è finito il timido Cancro che vince le sue battaglie con la tenerezza? Potete ritrovarlo già domenica, Luna è mutevole e voi con lei. Impegnatevi al massimo nei vostri affari, dovete concludere prima del 16, quando Mercurio va in Ariete e inizia a confondere le acque. Bene lo sport. INCONTRO SÌ: Scorpione, passione allo stato puro. Vergine, basta uno sguardo.

Oroscopo Branko Leone

Questo cielo primaverile vi fa molto bene, inizia a risvegliarvi dal sopore invernale. Di grande aiuto sarà Mercurio che il 16 passa nell’amico Ariete e sblocca situazioni incerte, apre nuovi mercati e porta contatti con l’estero. Bella la Luna piena che si forma nel fine settimana in un segno amico, testimonia che siete stimati e apprezzati dalle persone più vicine, arrivano buone notizie per l’attività e forse anche per il vostro cuore. Siete amati? Certamente sì, anche se non tutti riescono a vederlo… INCONTRO SÌ: Gemelli, portafortuna d’amore. Capricorno, una sfida sexy che non volete assolutamente perdere.

Oroscopo Branko Vergine

Date tempo al tempo, il vostro oroscopo migliorerà. Nel fine settimana Luna piena fa luce sulla vostra reale situazione finanziaria, se ci sono stati errori nelle dichiarazioni fiscali potrebbero arrivare accertamenti. Eppure voi siete sempre così precisi: controllate meglio dal 16 in poi, quando Mercurio finalmente sarà neutrale e ci sarà più obiettività nel cielo come negli occhi dei superiori/datori di lavoro. Le vostre qualità saranno riconosciute. L’amore è capriccioso, ora la persona amata vi viene appresso, domani chissà. INCONTRO SÌ: Scorpione, la posta in gioco è alta. Leone, il suo abbraccio è caldo e sensuale.

Oroscopo Branko Bilancia

Nel fine settimana arriva la vostra Luna piena, è una bella sfida che fa chiarezza, ora avete bisogno di capire chi sta con voi e chi invece vi ostacola, sia nella vita professionale che nel matrimonio. Impegnatevi al massimo nel lavoro sino al 15, poi Mercurio va in opposizione e rallenta gli affari. Un giovane concorrente mostra apertamente che vuole occupare il vostro spazio e anche in amore si affaccia un rivale. Avete tutte le qualità per batterlo, ma vi sentite svuotati: siete voi che date corpo ai fantasmi, non lo vedete? INCONTRO SÌ: Acquario, voi due vi bastate. Toro, il suo abbraccio vi avvolge teneramente.

Oroscopo Branko Scorpione

Ancora una settimana di cielo dalla vostra parte, ma forse dubitate ancora di voi stessi e del vostro amore. Eppure siete amati, ve lo dice il vostro intuito, lo conferma anche una magica Luna piena che si forma alle vostre spalle nel fine settimana.Avventure sexy garantite da questo Marte che per tutti questi sette giorni non vi abbandona. Approfittatene anche per fare sport e rimettervi in forma. Per quanto riguarda il lavoro, dal 16 Mercurio si concentra sulla sfera professionale e dà un bell’impulso alla ricerca di un impiego. INCONTRO SÌ: Gemelli, stavolta fate sul serio. Cancro, l’attrazione è irresistibile.

Oroscopo Branko Sagittario

Nel fine settimana Luna piena nel settore delle relazioni promette una nuova emozione. Ora non riuscite a prevederne gli sviluppi, il cielo è ancora troppo confuso, ma già mercoledì, quando Mercurio raggiunge l’Ariete, si fa strada dentro di voi una nuova consapevolezza: l’amore che sognate esiste, non è solo un passeggero fuoco passionale. Il nuovo Mercurio vi porta anche un bello slancio per la vostra attività, stimola la creatività e favorisce gli artisti del segno. Per il finanziamen. to che aspettate, è ora di insistere. INCONTRO SI: Ariete, vi amate come ragazzi. Cancro, attratti come da una calamita.

Oroscopo Branko Capricorno

Luna piena nel fine settimana vi mostra con chiarezza la strada da percorrere per raggiungere i vostri obiettivi professionali. Ci vorrà un bello sforzo da parte vostra perché le vette sulle quali volete arrampicarvi sono impervie, ma vi piacciono proprio per questo, sono alte, ambiziose, riservate a pochi. Non dovete avere fretta, i frutti più dolci sono quelli che maturano sull’albero. Ci vuole cautela, il più grande ostacolo è nel vostro cuore: la famiglia d’origine, i figli, il coniuge vi legano, ma non potete rinunciare agli affetti. INCONTRO SI: Pesci, folli e irresistibili. Vergine, con lei andreste in capo al mondo.

Oroscopo Branko Acquario

La vostra primavera procede con un magnifico slancio, nel fine settimana si forma una superba Luna piena in un segno amico che vi porta una ventata di aria nuova, che vi permette di guardare lontano. La vostra forza proviene dalle persone vicine che vi appoggiano incondizionatamente, cercate di non darle mai per scontate, sono un patrimonio inestimabile. Il 16 Mercurio porta una bella ispirazione per gli Acquario che lavorano nel settore della comunicazione, per scrittori, giornalisti, sceneggiatori. L’amore è delizioso. INCONTRO Si: Leone, ditegli di sì. Scorpione, una notte indimen ticabile.

Oroscopo Branko Pesci

Questo cielo avvolgente vi culla come le onde del vostro caro mare… Persi nelle fantasie d’amore, travolti dalla passione che rianima pure le relazioni più datate, rischiate di non accorgervi delle grandi opportunità che il cielo vi offre nel settore pratico: affari, investimenti, compravendite immobiliari che possono farvi ricchi. Aprite gli occhi dal 16, Mercurio diventa molto concreto e calcolatore. Se siete a caccia di un finanziamento per un progetto, sfruttate Luna piena del fine settimana, qualcosa di buono potrebbe accadere.

INCONTRO SÌ: il Toro è disponibile, ve ne siete accorti? Capricorno, dovete stanarlo, ma poi vi amerà.