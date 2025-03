Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 28 marzo al 3 aprile 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 28 marzo al 3 aprile 2025.

Oroscopo di Branko dal 28 marzo al 3 aprile 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 28 marzo al 3 aprile 2025.

Oroscopo Branko Ariete

Sabato 29 c’è la vostra Luna nuova, inizio del vostro anno zodiacale e segnale di nuova vita. La vostra primavera è a tinte forti, voi siete come una pentola a pressione pronta a scoppiare, dovete pero attendere un po’ per il vostro grande exploit, vi pesa ancora l’ostilità del vostro caro Marte, pure Mercurio sta tornando indietro. Vi sembra che questa attesa non finisca mai, ma non è cosi, mettete a punto i progetti, li realizzerete presto. I nuovi incontri hanno qualcosa di speciale. INCONTRI SI: sempre a caccia di un Leone… o è lui a cacciare voi? Pesci, stanno fuggendo.

Oroscopo Branko Toro

A parte il solito, lentissimo Plutone, non avete nel cielo nessun nemico astrale. Andate avanti con determinazione, i vostri progetti sono ben oliati, il lavoro in team funziona bene, siete soddisfatti di un nuovo giovane collaboratore a cui state dando fiducia. Anche in amore ci sono buone stelle, Venere vi procura nuovi incontri conferma le amicizie a cui tenete di più, vi rende apprezzati, ammirati. Ma sentite che vi manca la spinta che vi porta a rinnovarvi. Lunedì 31 Nettuno si sposta in Ariete, sarà il segnale che stavate aspettando? INCONTRO Si: Vergine, messaggi in codice. Gemelli, il piacere di stare insieme e grande.

Oroscopo Branko Gemelli

Magnifica Luna nuova sabato 29: davvero può nascere qualcosa d’importante, un amore, un amicizia, un sodalizio professionale. Dovete però metterci tutto il vostro impegno, siate limpidi e retti. Mercurio e Venere retrogradi rendono opaca la situazione e interferiscono con il vostro agire. Fate tesoro mercoledì 26 e il 27 della vostra Luna, mostrate la vostra sincerità, vi crederanno un po’ di cautela negli investimenti, Marte in Cancro rende instabili le vostre finanze. In amore siete troppo possessivi. INCONTRO Si: Bilancia, non giocate col suo cuore. Sagittario, questo e il momento giusto.

Oroscopo Branko Cancro

Anche se siamo nella stagione dell’Ariete, il grande fuoco si sta spegnendo da solo. Cautela però è richiesta sabato 29 con la Luna nuova: non potete vincere voi tutte le battaglie professionali, a volte è meglio accettare un compromesso. Domenica 30 recuperate il sostegno di Mercurio ma si affaccia un transito nuovo e misterioso, da comprendere e valutare: il magico Nettuno va in Ariete, è l’inizio di una nuova era per la vostra figura professionale. La forza dell’amore vi aiuterà a trovare l’uscita dal labirinto. INCONTRO Si: Toro, il suo abbraccio non si dimentica. Sagittario, vi porta lontano.

Oroscopo Branko Leone

C’è la mano del destino in questo cielo che si muove, si trasforma, si rinnova. Nulla va dato per scontato, né sconfitte né vittorie, alla fine resta solo il vostro cuore grande grande, non rinnegate voi stessi. Strepitosa Luna nuova sabato 29 in un segno amico: vi consegna le chiavi di un nuovo mondo, guardate oltre le piccinerie e le invidie, prendere l’iniziativa e cercate sbocchi e mercati in luoghi lontani, anche all’estero. Sabato poi Nettuno si sposta in Ariete, è un transito che vi sorprenderà. Alternate impegno e riposo. INCONTRO SI: Gemelli è scatenato e divertente. Il Capricorno fa una proposta.

Oroscopo Branko Vergine

Sabato 29 la Luna nuova annuncia importanti cambiamenti che riguardano il patrimonio familiare, eredità, proprietà in comune; la situazione è ancora confusa ma inizierete a capirne qualcosa domenica 30, quando Nettuno raggiunge Ariete. E’ un transito che coinvolge tutti, pone quesiti che riguardano il bene e il male, il vero e il falso, la pace e la guerra, quindi temi etici di primo piano. L’amore bussa alla vostra porta domenica 30: gli aprirete? La scelta va fatta col cuore non con la mente. INCONTRO Si: Scorpione, sta in silenzio eppure parla chiaro. Leone, scontro/incontro da brividi.

Oroscopo Branko Bilancia

Luna nuova difficile sabato 29, coinvolge il matrimonio e la sfera professionale, le collaborazioni e le associazioni, mette in evidenza un concorrente agguerrito – forse una donna – che non si fa scrupoli ad attaccarvi apertamente. Domenica 30 nello stesso punto del cielo arriva Nettuno l’illusionista, che porta confusione. È un momento complicato anche a causa di Marte, che prosciuga le vostre energie vitali, vi rende distratti alla guida e nel maneggiare oggetti pericolosi, fate attenzione. L’amore però va migliorando. INCONTRO SI: Toro, tra le sue braccia vi sentite protetti. Acquario, inquieto ma affascinante.

Oroscopo Branko Scorpione

Marte magnifico esalta Venere, da poco arrivata nel vostro cielo dell’amore e Mercurio che la raggiunge il 30, ed e passione, novità, intensa emozione. Siete pronti a rischiare di nuovo? Sabato 29 la Luna nuova porta un’interessante opportunità per il lavoro, accettate pure una sfida per ottenere un impiego migliore, un avanzamento, un incarico importante, avete buone possibilità lo dice pure Nettuno che arriva nello stesso punto del cielo domenica 30. Fate comunque attenzione, è importante restare con i piedi per terra. INCONTRI SI: Date la scalata al vostro Acquario. Cancro, la passione resta fortissima.

Oroscopo Branko Sagittario

Strepitosa Luna nuova sabato 29 altre buone notizie stellari sono in arrivo domenica 30 con il magico Nettuno che raggiunge il vostro cielo dell’amore: è in previsione un weekend denso di emozioni intense, potete travolgere la persona che vi piace con il vostro impeto irresistibile. Le coppie innamorate vivono un momento romantico e passionale insieme. La vostra attenzione è cosi concentrata sulla vita personale che siete un po’ distratti nel lavoro, lo sottolinea Mercurio che torna sui suoi passi insieme con Venere. INCONTRO SI: L’Ariete vi attira come una calamita. Cancro, danza erotica con Marte.

Oroscopo Branko Capricorno

Luna nuova sabato 29 che punta i raggi verso la famiglia d’origine; una donna della casa pone problemi, forse a causa di un possibile trasloco/trasferimento, come suggerisce Nettuno che va in Ariete domenica 30, un transito che durerà a lungo e che dovrete riuscire a comprendere – è un pianeta sfuggente, difficile da valutare con gli strumenti della ragione. Più bella la Luna di lunedì 1 e martedì 2 aprile porta dolcezza, favorisce il dialogo grazie a Venere e Mercurio che ammorbidiscono i contrasti nelle coppie di lunga data. INCONTRO Si: Pesci, sa completarvi, e non è poco. Bilancia, la vostra coppia può funzionare.

Oroscopo Branko Acquario

Sabato 29 la Luna vi offre belle opportunità di socializzare, organizzate una gita nel fine settimana, anche se andate da soli incontrerete persone interessanti e comunicative, capaci di darvi spunti anche per la vostra professione o per un hobby. Domenica 30 si sposta nello stesso punto dello zodiaco anche il lento Nettuno, il pianeta del mistero, che potrebbe suscitare o accentuare il vostro interesse per spiritualità ed esoterismo. Amore frizzante martedì 1 e mercoledì 2 aprile, affari e finanze in miglioramento. INCONTRO SI: Vergine, un compagno per la vita. Ariete, voi due sotto la Luna nuova.

Oroscopo Branko Pesci

Venere e Mercurio sono di nuovo con voi, la prima dallo scorso giovedì e il secondo da domenica 30, un ritorno molto gradito sia per la vita amorosa che per creatività e inventiva. Ma c’è un’altra novità importante nel cielo di primavera, il vostro Nettuno vi saluta e va in Ariete, anche se non definitivamente, questo indica che dovrete fare attenzione al patrimonio, evitate investimenti azzardati, non è il caso di giocare in Borsa o finanziare progetti fumosi. Non mancano quelle piccole attenzioni in amore che vi piacciono tanto. INCONTRO SI: L’abbraccio con il Capricorno vi sorprende piacevolmente. Ma lo Scorpione è il top.