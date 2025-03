Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 14 al 20 febbraio 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 14 al 20 febbraio 2025.

Oroscopo Branko dal 14 al 20 febbraio 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 14 al 20 febbraio 2025.

Oroscopo Branko Ariete

Venerdì 14, con la Luna piena in eclisse nel settore della salute, concentra la vostra attenzione sulla forma fisica: vi preoccupate troppo. Del resto, Marte contro non vi rifornisce delle energie che vi servono per sentirvi bene, anzi vi fa innervosire – a volte, quando si presenta un altro grattacapo in famiglia, sembrate ragazzini che fanno i capricci. Il resto del cielo però è splendente, giovedì 20 c’è l’Equinozio, la stagione del vostro compleanno inizia con Venere, siete molto amati, vi pare poco? INCONTRO SÌ: Danza d’amore con un Gemelli. La primavera sboccia in compagnia di un altro Ariete.

Oroscopo Branko Toro

La Luna piena, venerdì 14, si forma nel vostro cielo dell’amore, è l’occasione di fare un nuovo incontro, se siete ancora soli – in questo caso, probabilmente negli ultimi tempi vi siete attardati a sognare – dovete muovervi, uscire, conoscere, non potete contare solo sulle stelle, fate tesoro di questo Marte sexy e intraprendente che continua ad assistervi. Dato che è in eclisse, però, la Luna potrebbe portare un po’ d’insicurezza nelle coppie di lunga data. La primavera che arriva e inizia giovedì 20 vi porta una certa pigrizia. Reagite. INCONTRO SÌ: Il dinamismo del Sagittario v’incuriosisce. Pesci, il suo fascino è intatto.

Oroscopo Branko Gemelli

Cielo in prospettiva di forte miglioramento, ma dovete ancora pazientare una manciata di giorni prima dell’Equinozio. C’è pure una fastidiosa Luna piena in eclisse venerdì 14: non escludiamo danni all’abitazione o preoccupazioni per una donna della famiglia. Il 15 e il 16 però qualcosa si va rischiarando, la Luna nel settore dell’amore riapre la speranza di felicità, riprende le redini della vostra vita il gemello solare, giovane e scanzonato. La sfera sociale è vivacissima, incontri, nuovi amici; occasioni propizie per gli affari. INCONTRO SÌ: Flirt con la Bilancia questo weekend. Come dire di no a uno Scorpione?

Oroscopo Branko Cancro

Luna piena in eclisse venerdì 14: qualcosa può cambiare nella vostra cerchia abituale, colleghi, amici stretti, sorelle; forse una discussione accesa, ma non è il caso di drammatizzare, invece di chiudervi nel vostro guscio potete superare le distanze con un abbraccio, magari silenzioso, è più potente di mille parole. Cercate di iniziare a chiarirvi le idee per quanto riguarda i vostri obiettivi di carriera. La primavera, che inizia giovedì 20, sarà stimolante, ma a tratti difficile, molti nodi verranno al pettine. L’amore è birichino e provocante. INCONTRO SÌ: Chi è più sexy di un Pesci? La Vergine però vi coinvolge la mente.

Oroscopo Branko Leone

Il cielo si fa via via più caldo. Oltre a Mercurio e Venere, nel vostro amico Ariete arriva anche il Sole, giovedì 20 – non sentite che eccitazione intorno a voi? Se siete giovani in cerca della vostra strada, non ci stupirebbe se nei vostri progetti ci fosse un cambia- mento radicale, un trasferimento in un’altra città, un’altra nazione. Magari è la forza di attrazione di un grande amore che vi richiama lontano, oppure il fascino di una nuova impresa, di un cammino verso il successo: lo troverete sicuro. Controllate gli investimenti il 14. INCONTRO SÌ: Acquario, così lontano e così vicino. Vergine, impossibile dirle di no.

Oroscopo Branko Vergine

Venerdì 14 la Luna piena in eclisse nel vostro cielo segnala un momento d’ansia e di incertezza personale, una preoccupazione (probabilmente immaginaria) per la vostra salute: non dovete avere timore, Marte continua a sostenervi con forza, ne uscirete bene. Intanto la primavera si avvicina, inizia giovedì 20 con l’Equinozio e termina un altro disturbo stellare. È un momento di cambiamenti profondi, iniziate ad affrontare questioni che riguardano le proprietà in comune, i denari di famiglia, le eredità. Amore sexy. INCONTRO SÌ: Cancro, l’attrazione è al massimo. Capricorno, un bacio ed è vostro.

Oroscopo Branko Bilancia

Fate appello al vostro equilibrio, venerdì 14 la Luna piena è in eclisse alle vostre spalle, è un momento di inquietudine, sentite che il cielo va cambiando e che voi non potete controllarlo. Vi piacerebbe molto poter dirigere i mutamenti, ma nessuno è in grado di farlo. Anche il vostro caro amore, a volte, non li mantiene. Fate invece un patto con voi stessi, impegnatevi ad accettare serenamente le novità e gli imprevisti, alla fine potreste persino divertirvi! La vostra intelligenza vi porterà lontano, ne siamo certi. INCONTRO SÌ: Acquario, se si nasconde, dategli la caccia. Scorpione, come una sirena.

Oroscopo Branko Scorpione

Il 14 la Luna piena è in eclisse nel settore delle amicizie e dei nuovi incontri. Una figura femminile vi colpisce profondamente, potrebbe essere vero amore, ma pure un calesse, non possiamo saperlo. Non dovete però sottrarvi per paura, bisogna nuotare nel mare della vita, lo sapete pure voi. Giovedì 20 c’è l’Equinozio di primavera, sono in arrivo grandi opportunità se siete in cerca di un impiego o desiderate cambiarlo, non trascurate nessuna offerta, esaminatele prima di scartarle. Siete di certo sexy, ma il vostro amore manca un po’ di tenerezza. INCONTRO SÌ: Ariete, non riuscite a dimenticarlo. Capricorno, una battaglia fra titani.

Oroscopo Branko Sagittario

Venerdì 14 la Luna diventa piena e poi si eclissa in un segno nemico: è un attacco alla vostra figura professionale e al vostro prestigio; tenete gli occhi aperti per prevenire i danni ma soprattutto per organizzare le contromosse. Infatti potreste capovolgere il destino con un colpo di mano fortunato, non siete forse figli di Giove? L’amore vi riserva momenti esaltanti, non è solo sexy e fresco come un gelsomino, è un vento di primavera – inizia il 20 che rinnova tutto il vostro essere, lasciatevi trasportare senza paura. INCONTRO SI: Con un altro Sagittario l’intesa è perfetta. Non dovete scartare un Gemelli.

Oroscopo Branko Capricorno

Bella la Luna piena in un segno amico, venerdì 14! Però è in eclisse, da lontano arrivano notizie contraddittorie, la cosa migliore è attendere pazientemente, spesso le situazioni si sbrogliano da sole. Più delicata la situazione in casa e in famiglia, in questo momento e particolarmente faticoso reggere tutto, ma se non siete voi a farlo, chi altri ci potrebbe riuscire? L’importante è intervenire con discrezione e diplomazia, avete le spalle larghe, non dovete prendervela per qualche parola pungente che vi viene rivolta. Investimenti ok. INCONTRO SI: Lasciatevi scegliere da un Toro. Il Leone può darvi moltissimo.

Oroscopo Branko Acquario

Giovedì 20 l’Equinozio di primavera vi infiamma sempre di più, c’è entusiasmo, la collaborazione con le persone vicine è ottima e vi galvanizza. Dovete, pero, ancora fare i conti con Plutone nel vostro cielo; il pianeta muove forze potenti nel vostro inconscio, non è possibile spiegare tutto con la forza del ragionamento, dovete lasciare spazio alle battaglie del cuore, anche se non le conoscete. Venerdì 14 la Luna piena è in eclisse nel settore del patrimonio familiare, dovete dare a tutti il tempo di accettare la nuova realtà. INCONTRO SI: La simpatia di un Leone è straordinaria. Il Cancro è cosi sexy.

Oroscopo Branko Pesci

La Luna piena in eclisse venerdì 14 provoca i vostri nervi, anche se avete ragione cercate di evitare le liti con un socio/collaboratore, con il coniuge. Sappiamo che in amore certe piccinerie vi danno enorme fastidio, ma fareste meglio a godervi gli ultimi giorni della vostra stagione con serenità, i mandorli sono già in fiore, e voi siete innamorati. Giovedì 20 c’è l’Equinozio, si anima ancora di più la sfera di commerci, trattative, investimenti. Forte passionalità. INCONTRO SÌ: Toro, delle mie brame. E Bilancia, come te nessuno mai.