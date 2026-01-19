Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 19 al 25 gennaio 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 19 al 25 gennaio 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 19 al 25 gennaio 2026.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Gli amici del segno dell’Ariete durante questa settimana avranno la forza necessaria per superare diversi ostacoli che si presenteranno sul loro cammino. Le stelle suggeriscono di mantenere una certa calma e di non agire d’impulso, specialmente in ambito amoroso dove la chiarezza è fondamentale. Sul lavoro, nuove opportunità vi aspettano, guardatevi intorno e le troverete.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Per il segno zodiacale del Toro sarà una settimana di stabilità e riflessione. L’Oroscopo consiglia di evitare inutili discussioni e di dedicarvi alla cura dei rapporti più importanti tra le persone che vi circondano. Le stelle inoltre suggeriscono che è anche un buon momento per pensare alla vostra salute.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

I Gemelli saranno molto stimolati da nuove idee e da un’energia comunicativa davvero importante che interesserà tutta la settimana. Branko invita a sfruttare questo importante momento per ampliare maggiormente i vostri i propri orizzonti, sia in ambito professionale che nelle relazioni, amorose e amicali. Nuovi incontri potrebbero portare benefici davvero inattesi.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Per il Cancro è in previsione fare i conti con qualche emozione altalenante durante la settimana, ma potrà trovare la forza necessaria nel dialogo con le persone a voi care. L’Oroscopo settimanale vi suggerisce di non trascurare il proprio benessere emotivo e fisico.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per coloro nati sotto il segno del Leone c’è da dire che vivranno una settimana molto dinamica e piena di voglia di emergere e di fare. Branko vi consiglia quindi di concentrarvi sui vostri obiettivi principali senza perdere di vista le esigenze del vostro amato partner o degli amici più cari che vi sono accanto. L’equilibrio sarà la chiave del vostro successo durante tutta la settimana.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Per gli amici della Vergine sarà una settimana particolarmente rivolta all’attenzione ai dettagli e all’organizzazione. Le stelle suggeriscono di prendervi cura anche della vostra salute, magari introducendo piccole pause nella routine che vi attanaglia ogni tanto.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Coloro nati sotto il segno della Bilancia potranno contare su una settimana molto favorevole per i rapporti sociali. Branko invita voi a superare le indecisioni che avete in questo periodo e ad aprirvi a nuove opportunità, sia in ambito lavorativo che su quello affettivo e nei rapporti con gli altri.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Per voi dello Scorpione le stelle indicano che sarete dotati di grande energia e determinazione durante la settimana. L’Oroscopo vi consiglia di sfruttare questo slancio favorevole per risolvere questioni rimaste in sospeso da moltissimo tempo e migliorare la comunicazione con chi si ama, sia nella vostra relazione amorosa ma anche negli affetti più cari come quelli con i familiari e gli amici.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per tutti coloro nati sotto il segno del Sagittario, c’è da dire che vivrete una settimana ricca di voglia di libertà e nuove esperienze sia professionali che sentimentali. Branko suggerisce di equilibrare il vostro desiderio di avventura con una buona dose di prudenza che non fa mai male.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Per i nati nel segno del Capricorno, sappiate che sarete portati a riflettere e a pianificare con attenzione e prudenza il vostro futuro professionale e non solo. L’Oroscopo settimanale vi invita a non trascurare i vostri sentimenti e a dedicare tempo alle persone care che vi sono accanto da tempo: che sia in una relazione o nelle amicizie ma anche in ambito familiare.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

L’Acquario è un segno che durante questa settimana sarà stimolato da idee innovative e dalla voglia di cambiamento in ambito professionale e non solo. Branko vi consiglia di agire con metodo e un pizzico di diplomazia più del solito che non guasta, specialmente nelle relazioni personali che avete in atto.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Per i tanti amici nati sotto il segno dei Pesci, sappiate che avrete una settimana che sarà all’insegna dell’introspezione e della sensibilità. L’Oroscopo vi suggerisce di prendervi cura di voi stessi in primis e di cercare serenità nelle relazioni più strette con le persone che vi sono intorno.