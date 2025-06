Come ogni settimana l’astrologo Branko ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 27 giugno al 3 luglio 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 27 giugno al 3 luglio 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va 27 giugno al 3 luglio 2025. Settimana densa di emozioni e cambiamenti per tutti i segni zodiacali. Le energie planetarie spingono verso nuove consapevolezze, rotture, incontri e riscoperte interiori. Ecco cosa prevedono le stelle per ciascun segno, da Bilancia a Pesci.

Oroscopo Branko Ariete

Settimana partita con qualche inciampo ma in rapida risalita. Hai bisogno di chiarezza nel dialogo con una persona speciale: esprimiti senza timore. In ambito professionale, progetti in fase di maturazione. Un accordo lavorativo può arrivare da chi incarna spirito pratico, come un Toro o Capricorno. Energia in ripresa verso il weekend, ideale per ricaricare le batterie.

Oroscopo Branko Toro

Venere amplifica il tuo fascino e rafforza relazioni intime. Amore e amicizia sono fonte di gioia e orgoglio: momenti romantici o semplici complicità quotidiane fanno la differenza. In ambito pratico, Mercurio ti consiglia cautela nei conti e nelle questioni legali o fiscali: evita spese impulsive. Ottimo periodo per piantare semi che daranno frutti in autunno.

Oroscopo Branko Gemelli

Settimana vivace, ma occhio alle tensioni familiari: Marte potrebbe renderti più suscettibile. Sul fronte professionale, opportunità concrete nelle aree comunicazione, commercio o servizi. Non temere di proporsi: la tua idea potrebbe essere quella giusta. In amore, un “incontro fuoco” con un Leone o un Ariete può portare emozioni intense.

Oroscopo Branko Cancro

Con Venere e Giove dalla tua parte la sensibilità diventa punto di forza. Felicità negli affetti e apertura a nuove relazioni. Sul piano lavorativo, finalmente potresti ottenere riconoscimenti tanto attesi o sentirti gratificato per impegni premium. Evita di farti condizionare da insicurezze: la chiarezza mentale sarà il tuo alleato.

Oroscopo Branko Leone

Mercurio favorisce creatività e spirito introduttivo. È una settimana ottima per idee, presentazioni e viaggi brevi. Venere ti rende più solare e carico di passione. Se sei in coppia, rinnova l’intesa con progetti condivisi; se sei single, potresti vivere un incontro intrigante. Il weekend sarà il miglior momento per buttarti.

Oroscopo Branko Vergine

Mercurio in posizione leggermente dissonante ti rende prudente e riflessivo, ma hai ottimi strumenti a disposizione. Puoi chiedere più del solito: relazioni e finanze trovano terreno fertile. È una fase di bilancio personale: cosa vuoi veramente? Nuove relazioni, affinché siano concrete, richiedono ascolto e rispetto. Progetti e partnership finanziare potrebbero decollare se gestiti con metodo.

Oroscopo Branko Bilancia

Settimana carica di stimoli ma anche di inquietudini. Sei attratto da novità e cambiamenti, ma qualcosa dentro di te ti frena. Il passato ti sfiora ancora, specialmente nei rapporti con Toro o Gemelli. Evita l’impulsività nei giudizi e ascolta ciò che ti dice il cuore. Sul lavoro potresti ricevere una proposta interessante: valuta con saggezza.

Oroscopo Branko Scorpione

Il tuo magnetismo è al massimo. Marte ti conferisce forza e passione intensa. In amore potresti attrarre qualcuno di significativo, ma il rischio di illusioni è in agguato. Settimana ottima per decisioni professionali rapide e strategiche: potresti andarci giù pesante, ma con ragione. Nel privato, cura il dialogo per evitare incomprensioni.

Oroscopo Branko Sagittario

Inizio di settimana un po’ sottotono: manca il carburante energetico, ma la mente rimane lucida. Mercurio stimola intuizioni preziose: segui quelle. A metà settimana può sbocciare una nuova possibilità amorosa o un’alleanza professionale. Se sei in coppia, servono ascolto e comprensione reciproca. Incontri di valore si profilano nel weekend.

Oroscopo Branko Capricorno

Il cielo ti chiede di fare i conti con la tua interiorità. In famiglia potresti sentire la necessità di rassicurazioni. In amore è il momento di bilanciare cuore e razionalità: nuove aperture sono possibili, ma con equilibrio. Sul lavoro, progetti consolidati o in fase di espansione. Attenzione allo stress: prenditi pause rigeneranti.

Oroscopo Branko Acquario

Stanchezza e tensioni si fanno sentire: potresti essere più impaziente o polemico. Cerca di evitare conflitti, soprattutto sul fronte economico. Se un affare ti sembra sospetto o poco trasparente, fermati. Le vacanze si avvicinano, ma prima fallo qualcosa per te: yoga, passeggiate, ritmi più lenti. Nel weekend ti aspetta un momento di svago ristoratore.

Oroscopo Branko Pesci

Settimana intensa a livello emotivo. Sei pronto ad amare più profondamente, forse in modo inatteso. Possibilità di nuovi sentimenti o rinascita di relazioni. Sul lavoro, creative e idee generative ti metteranno in luce. Non strafare: mantieni l’equilibrio tra entusiasmo e realismo. La consapevolezza sarà la tua miglior bussola