Come ogni settimana l’astrologo Branko ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 24 luglio al 30 luglio 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va 24 luglio al 30 luglio 2025. Settimana densa di emozioni e cambiamenti per tutti i segni zodiacali. Le energie planetarie spingono verso nuove consapevolezze, rotture, incontri e riscoperte interiori. Ecco cosa prevedono le stelle per ciascun segno, da Bilancia a Pesci.

Oroscopo Branko Ariete

Settimana ricca di stimoli per l’Ariete, che sente crescere il desiderio di novità e trasparenza nei sentimenti. Le coppie ritrovano entusiasmo attraverso viaggi, esperienze fuori dall’ordinario e dialoghi sinceri. Attenzione però a non voler dominare la conversazione: ascoltare è fondamentale. I single sono attratti da figure enigmatiche o molto diverse da loro — è proprio da lì che può nascere qualcosa di unico.

Consiglio d’amore: Dai voce alle tue emozioni, anche a quelle più delicate.

Oroscopo Branko Toro

Il Toro desidera stabilità, ma le stelle invitano a lasciar fluire gli eventi senza volerli controllare. Le relazioni di coppia si rafforzano affrontando nodi del passato o attraverso gesti concreti. Per i cuori solitari, nuove conoscenze sincere possono portare equilibrio e profondità, ma serve lasciar andare il bisogno di prevedere tutto.

Consiglio d’amore: Lascia che l’amore accada senza forzarlo.

Oroscopo Branko Gemelli

I Gemelli vivono una fase leggera e divertente, ideale per ridere e ritrovare complicità. Le relazioni di coppia si nutrono di attività condivise, preferibilmente all’aperto o tra amici. I single flirtano con disinvoltura e possono fare incontri illuminanti. Anche un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Consiglio d’amore: Dai valore ai piccoli gesti, potrebbero sorprenderti.

Oroscopo Branko Cancro

Il Cancro cerca un nuovo equilibrio tra il bisogno d’amore e il desiderio di indipendenza. Le coppie lavorano sull’armonia, rispettando gli spazi reciproci. I single devono lasciarsi alle spalle le vecchie delusioni: nuove emozioni li aspettano, se avranno il coraggio di fare il primo passo.

Consiglio d’amore: Mostra la tua fragilità: è un punto di forza.

Oroscopo Branko Leone

Con il Sole nel segno, il Leone vive una settimana da protagonista. Voglia di brillare, festeggiare e riscoprire la passione. Le coppie godono di energia positiva, ma attenzione a non essere troppo impositivi. I single faranno incontri travolgenti, soprattutto in ambienti creativi.

Consiglio d’amore: Far sentire speciale chi ami è il vero segreto.

Oroscopo Branko Vergine

La Vergine entra in una fase più dolce e introspettiva. Le coppie si avvicinano con gesti silenziosi e profondi. Dopo momenti tesi, torna il dialogo sereno. I single potrebbero rimanere colpiti da chi avevano sottovalutato: fidati del tuo intuito.

Consiglio d’amore: Esprimi i tuoi desideri, anche se sembrano esagerati.

Oroscopo Branko Bilancia

Per la Bilancia arriva una ritrovata armonia. Le coppie progettano insieme e si confrontano con serenità. I single si sentono attratti da persone eleganti e affascinanti, ma devono restare con i piedi per terra per evitare illusioni.

Consiglio d’amore: La verità, detta con dolcezza, apre tutte le porte.

Oroscopo Branko Scorpione

Settimana intensa e senza filtri per lo Scorpione. Le relazioni entrano in una fase passionale e autentica. Le coppie affrontano discussioni importanti o si dichiarano apertamente. I single vivono attrazioni potenti, quasi magnetiche: meglio non alzare barriere.

Consiglio d’amore: Lascia entrare le emozioni, senza difese.

Oroscopo Branko Sagittario

Il Sagittario è alla ricerca di nuove esperienze condivise. Le coppie escono dalla monotonia grazie a progetti inediti. I single fanno incontri intriganti con persone originali o lontane per stile di vita. È importante però ascoltare davvero anche l’altro.

Consiglio d’amore: Segui il tuo istinto, ma non dimenticare l’empatia.

Oroscopo Branko Capricorno

Per il Capricorno è tempo di confrontarsi con domande importanti. Le coppie affrontano discorsi profondi sul futuro e sull’equilibrio affettivo. I single devono liberarsi dalla paura di mostrarsi vulnerabili. Un nuovo legame può nascere in ambito professionale o tra amici fidati.

Consiglio d’amore: Ama in modo libero, senza voler controllare tutto.

Oroscopo Branko Acquario

Creatività e libertà caratterizzano la settimana dell’Acquario, anche se non mancano incertezze emotive. Le coppie trovano armonia attraverso il dialogo, anche nei piccoli screzi. I single cercano esperienze insolite e relazioni fuori dagli schemi.

Consiglio d’amore: Sperimenta senza paura, lasciati sorprendere.

Oroscopo Branko Pesci

I Pesci oscillano tra sogni romantici e concretezza. Le coppie devono evitare idealizzazioni, preferendo la tenerezza e il confronto. I single sono magnetici, ma rischiano di confondere attrazione e amore vero: serve restare autentici.

Consiglio d’amore: La tua verità è la tua bellezza, non nasconderla.