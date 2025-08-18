Le stelle di Branko illuminano la settimana dal 18 al 24 agosto con consigli preziosi e intuizioni per ogni segno zodiacale. Tra incontri inaspettati, nuove opportunità e momenti di riflessione, ecco cosa vi attende nei prossimi giorni.

Oroscopo di Branko dal 18 agosto al 24 Agosto 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 18 agosto al 24 agosto 2025. Settimana densa di emozioni e cambiamenti per tutti i segni zodiacali. Le energie planetarie spingono verso nuove consapevolezze, rotture, incontri e riscoperte interiori. Ecco cosa prevedono le stelle per ciascun segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo Ariete

Per l’Ariete la settimana porta una forte spinta verso l’azione e il desiderio di concretizzare progetti rimasti in sospeso. Le stelle consigliano di sfruttare questa energia senza lasciarsi trascinare dall’impulsività, soprattutto in ambito lavorativo dove scelte affrettate potrebbero rivelarsi poco lungimiranti. In amore si percepisce il bisogno di maggiori conferme, ma con pazienza arriveranno segnali positivi. Attenzione anche alle finanze: meglio evitare spese superflue e mantenere i piedi ben piantati a terra.

Oroscopo Toro

Il Toro vivrà giornate favorevoli sul piano affettivo e familiare. La stabilità emotiva sarà un punto di forza, regalando serenità e momenti piacevoli con le persone care. I pianeti della fortuna sono favorevoli e danno una spinta anche ai progetti personali, ma servirà fiducia in sé stessi per cogliere le occasioni. Verso fine settimana potrebbero emergere piccole tensioni, da gestire con calma e diplomazia.

Oroscopo Gemelli

Per i Gemelli si prospetta un periodo ricco di chiarezza mentale ed entusiasmo. La mente sarà attiva e pronta a nuove idee, soprattutto in campo sociale e creativo. È il momento giusto per mettersi in gioco e per dare forma a iniziative rimandate da tempo. L’energia positiva è tanta, ma va incanalata in maniera costruttiva per evitare dispersioni. Possibili vantaggi e sorprese inaspettate sul fronte lavorativo o finanziario.

Oroscopo Cancro

Il Cancro sta attraversando una fase di maggiore sensibilità, con emozioni più accentuate e un forte bisogno di introspezione. Alcuni eventi esterni rischiano di destabilizzare l’umore, ma il consiglio è di proteggersi e dedicare tempo al relax. Entro fine settembre le acque torneranno calme e arriverà maggiore serenità. Intanto, prendersi cura del proprio benessere psicofisico sarà fondamentale.

Oroscopo Leone

Settimana intensa per il Leone, che sarà circondato da energia e vitalità. Il fascino magnetico del segno sarà notato da chiunque e le relazioni sociali diventeranno più attive, con possibilità di incontri interessanti e nuove alleanze. In amore c’è aria di passione e novità, ma attenzione a non lasciarsi trasportare troppo dall’euforia: gli eccessi potrebbero portare a fraintendimenti o tensioni.

Oroscopo Vergine

La Vergine, reduce da un periodo costruttivo, avverte il bisogno di staccare la spina, ma al tempo stesso deve mantenere alta l’attenzione sull’organizzazione e sulla pianificazione. Il lavoro richiederà impegno, ma con costanza e precisione arriveranno ottimi risultati e gratificazioni. È un buon momento per porre le basi di progetti futuri che la nuova stagione potrà concretizzare.

Oroscopo Bilancia

Settimana dinamica ed energica per la Bilancia, che sarà attratta dall’armonia e dalla ricerca di equilibrio. Sul fronte finanziario, tuttavia, potrebbero nascere dubbi e insicurezze, con la paura di non avere risorse sufficienti. È importante non lasciarsi abbattere e coltivare ciò che porta serenità. Meglio evitare conflitti e tensioni inutili, preferendo momenti leggeri e costruttivi.

Oroscopo Scorpione

Lo Scorpione entra in una fase di trasformazione, con cambiamenti che possono riguardare sia il lavoro che la sfera personale. È il momento giusto per lasciar andare ciò che non serve più e fare spazio a nuove opportunità. Sul fronte professionale possono arrivare svolte positive, affari o acquisti importanti. Attenzione, però, a non trascurare la salute: la stanchezza rischia di farsi sentire.

Oroscopo Sagittario

Il Sagittario vive una settimana carica di entusiasmo e desiderio di libertà. I pianeti sostengono i suoi progetti, sia in ambito professionale che sentimentale, dove non manca la possibilità di ritrovare sintonia e armonia. È un buon momento per viaggi, esperienze nuove e per mettere ordine nella propria vita. L’energia va però dosata, evitando di disperdersi in troppe direzioni.

Oroscopo Capricorno

Il Capricorno avverte un certo peso sulle spalle, complice una settimana che porta pressione e stanchezza. Sul piano professionale serviranno calma e pazienza per superare gli ostacoli, evitando discussioni che non porterebbero nulla di buono. La determinazione resta la chiave vincente, anche se per i risultati concreti bisognerà aspettare ancora un po’.

Oroscopo Acquario

Per l’Acquario la settimana invita al riposo e alla rigenerazione. La mente è stimolata da idee nuove e da curiosità intellettuali, ma il corpo richiede una pausa. L’equilibrio si troverà alternando creatività e momenti di relax. I miglioramenti arriveranno, anche se non immediatamente: è il momento di seminare per raccogliere più avanti.

Oroscopo Pesci

I Pesci vivono giornate di forte sensibilità e intuizioni profonde. L’amore regala emozioni intense e un rinnovato senso di vicinanza con chi conta davvero. Tuttavia, non mancheranno momenti di nervosismo o piccole incomprensioni, che possono essere superate con una buona dose di organizzazione e calma. Ascoltare il proprio intuito sarà la bussola migliore per orientarsi in questa settimana.