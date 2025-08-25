Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 25 al 31 agosto 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 25 al 31 agosto 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 25 al 31 agosto 2025.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Per il segno dell’Ariete, questa settimana sarà caratterizzata da una grande energia rinnovata e da un desiderio di affrontare le nuove sfide. Le stelle vi suggeriscono di approfittare delle opportunità di crescita personale e professionale che si presenteranno nei prossimi giorni, è consigliato mantenere però un atteggiamento aperto e positivo. La vostra determinazione vi aiuterà a superare eventuali ostacoli che potranno esserci sul vostro cammino, e sarà il momento perfetto per consolidare i rapporti con colleghi e amici. Ricordate che l’equilibrio tra lavoro e vita privata è fondamentale per mantenere alta la vostra motivazione.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Per voi del segno zodiacale del Toro, questa settimana sarà favorevole per mettere in pratica idee innovative e per investire su progetti che richiedono pazienza e costanza. Le stelle indicano che potreste ricevere degli attesi riconoscimenti importanti, che rafforzeranno la vostra autostima. È il momento di aprirsi a nuove opportunità di crescita personale e professionale, anche attraverso incontri sorprendenti, perchè no! La vostra capacità di adattamento sarà la chiave per sfruttare al massimo le occasioni che si presenteranno sul vostro percorso.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Per voi Gemelli, la settimana porterà una ventata di novità e di stimoli intellettuali. Le stelle consigliano di dedicare tempo alla riflessione e all’auto-miglioramento, poiché si apriranno porte verso nuove opportunità di crescita personale e professionale. La comunicazione sarà il vostro punto di forza, quindi usatela bene perchè è grazie a questa che potrete rafforzare relazioni importanti e creare nuove connessioni. Mantenete un atteggiamento flessibile per affrontare eventuali cambiamenti improvvisi.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Per il Cancro, questa settimana sarà un momento di introspezione e di consolidamento dei legami affettivi. Le stelle vi suggeriscono di concentrarvi sul benessere interiore e di lasciar spazio alle emozioni positive. Le opportunità di crescita personale e professionale si presenteranno sotto forma di incontri e collaborazioni che vi permetteranno di espandere i vostri orizzonti. È importante ascoltare il proprio intuito e non sottovalutare le proprie capacità.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per oi del segno zodiacale del Leone, la settimana sarà all’insegna del successo e della valorizzazione delle proprie qualità. Le stelle indicano che il vostro carisma e la vostra determinazione vi aiuteranno a conquistare nuove opportunità di crescita personale e professionale. È il momento di mettersi in gioco e di mostrare al mondo le proprie capacità. Attenzione però a non lasciarvi sopraffare dalla pressione, mantenete sempre un atteggiamento equilibrato.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Per la Vergine, questa settimana rappresenta un’occasione per riorganizzare e pianificare i progetti futuri. Le stelle favoriscono le attività di studio, formazione e perfezionamento, facilitando le opportunità di crescita. La vostra precisione e attenzione ai dettagli, anche quelli minimi, saranno determinanti per ottenere risultati soddisfacenti. Non abbiate paura di uscire dalla vostra comfort zone, perché le nuove opportunità di crescita personale e professionale potrebbero sorprendervi.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per la Bilancia, la settimana sarà favorevole alle relazioni e alla collaborazione. Le stelle indicano che le partnership e le alleanze strategiche porteranno benefici significativi. È il momento di fare scelte importanti per il futuro, puntando sempre sulle opportunità di crescita personale e professionale che si presenteranno. La diplomazia sarà il vostro alleato migliore per superare eventuali ostacoli.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Per lo Scorpione, questa settimana sarà un periodo di trasformazione e di rinnovamento. Le stelle suggeriscono di lasciar andare ciò che non serve più e di abbracciare nuove possibilità di crescita. Le opportunità di miglioramento personale e professionale saranno visibili attraverso incontri significativi e intuizioni profonde. Fidatevi del vostro istinto e non abbiate paura di cambiare rotta se necessario.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per voi del Sagittario, la settimana porterà entusiasmo e voglia di avventura. Le stelle favoriscono le attività all’aperto, lo sport e le iniziative che arricchiscono l’anima. È il momento di esplorare nuovi orizzonti e di cogliere le opportunità di crescita personale e professionale che si presenteranno in questa settimana sul vostro cammino. La vostra apertura mentale sarà la chiave per scoprire nuove passioni e ampliare i vostri orizzonti.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Per il Capricorno, questa settimana sarà dedicata alla concretezza e alla realizzazione di obiettivi a lungo termine. Le stelle indicano che il vostro impegno e la vostra disciplina porteranno risultati concreti, favorendo le opportunità di crescita personale e professionale. È il momento di pianificare con cura i passi futuri e di sfruttare al massimo le risorse a vostra disposizione.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Per l’Acquario, la settimana sarà ricca di innovazioni e di idee originali. Le stelle favoriscono le attività creative e le collaborazioni che portano a innovazioni significative. È il momento di lasciar fluire la vostra inventiva e di cogliere le opportunità di crescita personale e professionale. La vostra capacità di pensare fuori dagli schemi sarà il vostro punto di forza.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Per voi cari Pesci, questa settimana sarà caratterizzata da sensibilità e intuizione. Le stelle suggeriscono di ascoltare il proprio cuore e di seguire le proprie passioni, e voi ne avete tante. Questo perchè si apriranno opportunità di crescita personale e professionale attraverso progetti artistici o spirituali. La vostra empatia e creatività saranno strumenti preziosi per raggiungere i vostri obiettivi finali.