Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 28 febbraio al 6 marzo 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 28 febbraio al 6 marzo 2025.

Oroscopo di Branko dal 28 febbraio al 6 marzo 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 28 febbraio al 6 marzo 2025.

Oroscopo Branko Ariete

Fine settimana con la Luna nel segno accanto a Venere. Lunedì 3 arriva anche Mercurio: è un anticipo di primavera per voi, un Carnevale d’amore e di spensieratezza, siete così

seducenti, sarà difficile resistervi. Sempre fortunati i nuovi incontri, un po’ di tensione però resta in famiglia e nei legami di lunga data, Marte contro esaurisce le vostre riserve di energia fisica e di pazienza – e non è che ne abbiate tanta. Gli affari riprendono a marciare, soprattutto nelle fasi di ideazione e progettazione. INCONTRO SÌ: La Luna nel fine settimana vi attira verso un altro Ariete. Luci e ombre con lo Scorpione.

Oroscopo Branko Toro

Concentratevi sulla professione venerdì 28 e nel fine settimana. Lunedì 3 Mercurio si prende una pausa e si stabilisce alle vostre spalle, facendovi diventare riflessivi e filosofi – ma non vi dispiacerà, apprezzerete una calma solitudine. L’amore, intanto, cresce nel cuore, forse non lo esprimete a parole, ma lo fate capire con piccoli gesti e una passionalità che non si placa. Buona l’energia fisica, viaggi e spostamenti sono movimentati, sempre interessanti i nuovi incontri. Martedì grasso con la Luna nel vostro segno. INCONTRO SÌ: Con il Cancro è passione allo stato puro. Golosi di baci di un Gemelli.

Oroscopo Branko Gemelli

Venerdì 28 la Luna è nervosa e voi con lei, ma nel fine settimana diventa più socievole e, da lunedì 3, il cielo vi fa un gradito regalo, Mercurio passa in posizione favorevole, vi

fa sentire di nuovo in pista, la vita riprende un ritmo veloce, più consono al vostro carattere. Anche l’amore ritrova la leggerezza che vi piace tanto, amare e giocare vanno a braccetto, i nuovi incontri sono divertenti, piacevoli pure solo come amicizie. Carnevale

allegro. Cautela nella scelta degli investimenti, controllate le spese. INCONTRO SÌ: Sagittario, vi divertite a provocarlo… Toro, basta uno sguardo ed è amore.

Oroscopo Branko Cancro

Fine settimana agitato, la Luna è accanto a Venere e l’amore ha toni accesi che non fanno parte del vostro carattere; voi preferite l’armonia al sapore piccante delle sfide passionali. Eppure in questo momento va così. Lo stesso Marte nel segno, che vi rende tanto sexy, provoca gelosia e competizione, non vi tirate indietro. Lunedì 3 anche Mercurio diventa fastidioso, giovani concorrenti si fanno sotto nell’ambito del lavoro, le informazioni e i permessi burocratici si fanno attendere, ma voi siete una forza della natura. INCONTRO SÌ: I Pesci sapranno darvi ciò che volete. Toro, un Carnevale d’amore.

Oroscopo Branko Leone

Il cielo va migliorando in fretta. Il fine settimana è magnifico per l’amore, troverete lo slancio per abbattere le barriere che vi frenano, riuscirete a ottenere un sì. Ma pure nella vita pratica ci sono ottime novità. La stella degli affari da lunedì 3 raggiunge Venere in un segno fratello e si aprono per voi eccellenti prospettive – anche di guadagno – che vengono da nuovi mercati, dall’estero, non dovete limitare la vostra sfera d’azione. Ancora vi manca un po’ di energia fisica, risparmiate le forze. INCONTRO SÌ: Sagittario, via dalla pazza folla insieme. Vergine, che forza i nuovi incontri!

Oroscopo Branko Vergine

Dopo venerdì 28 ancora agitato a causa di una Luna nervosa, da lunedì 3 potete finalmente iniziare a respirare. Il vostro Mercurio lascia l’opposizione e diventa neutrale, subito dopo pure la Luna diventa amica. Non è ancora un cielo ottimale, ma potete recuperare la lucidità e trovare soluzioni efficaci per ogni problema, anche per quelli finanziari. Amore ed eros vivono un periodo di particolare intensità, chi si oppone alla vostra felicità non riuscirà a bloccarvi. Martedì grasso con la Luna amica… INCONTRO SÌ: Cancro, l’attrazione è forte, ma potete fidarvi? Acquario, vi fa sognare.

Oroscopo Branko Bilancia

C’è un po’ di maretta nelle relazioni, nel fine settimana Luna è difficile, da lunedì 3 anche Mercurio ostacola i chiarimenti, se dovete parlare con la persona amata ma anche con i familiari vi conviene misurare attentamente le parole, anche le gaffe innocenti a volte creano strascichi noiosi. In amore cercate emozioni forti, va bene, ma non mettete a rischio la vostra stabilità. Lavoro dipendente sempre protetto dal cielo, se riuscite a restare concentrati nonostante le distrazioni la carriera andrà avanti. INCONTRO SÌ: Leone, in viaggio verso la felicità. Capricorno, è il momento di scegliere.

Oroscopo Branko Scorpione

Venerdì 28 la Luna è superba per l’amore. Per voi è un Carnevale appassionato e divertente come non mai, la vita è piena di sorprese adesso; nel weekend è possibile un incontro

sexy molto piacevole che non vi aspettate. Nel fine settimana c’è ancora grande creatività per gli artisti del segno, poi Mercurio va a proteggere il lavoro dipendente e la vita quotidiana, diciamo che vi riporta con i piedi per terra e vi dà lo sprint per iniziare qualcosa, una nuova impresa, una carriera diversa. INCONTRO SÌ: Pesci, sa essere indimenticabile. Bilancia, sa cosa vuol dire essere sexy.

Oroscopo Branko Sagittario

La Luna venerdì 28 vi rende ancora inquieti e disorientati, ma nel fine settimana la sincerità del vostro affetto apre una breccia nel cuore di chi amate: avrete finalmente la vostra risposta positiva. Migliora da lunedì 3 la comunicazione fra genitori e figli; Mercurio finalmente assume una posizione amica, ora potete capirvi. La stella degli affari è pure fonte di ispirazione per gli artisti del segno, per chi lavora nel campo dell’intrattenimento, dello spettacolo, il lavoro diventa un gioco divertente. INCONTRO Si: Scorpione, lo sognate ogni notte…. Gemelli, giocarci è un vero spasso.

Oroscopo Branko Capricorno

C’è ancora tensione in casa e in famiglia: lunedì 3 cercate di essere diplomatici con i figli adolescenti; Mercurio diventa nervoso e non dovete accettare le loro provocazioni. Fate bene a non tollerare la mancanza di rispetto, ma la contrapposizione frontale non porta a nulla, otterrete solo di coinvolgere nella disputa anche il coniuge…. Gli affari, però, sono ancora abbastanza facili, avete il controllo della situazione, se possibile chiudete i contratti venerdì 28, il giorno migliore per firmare. INCONTRO SI: Vergine, è di nuovo simpatica e disponibile. Leone, un alleato prezioso in ogni campo.

Oroscopo Branko Acquario

Il cielo diventa sempre più vivace e dinamico, c’è un’aria di primavera che vi dà la carica. Soprattutto l’amore ha la leggerezza che vi piace, vi fa sentire liberi e questo vi galvanizza. Nel fine settimana la Luna è vostra complice, andate a una festa in maschera. Bene pure la sfera pratica, i progetti che avete messo in cantiere fanno buoni passi avanti, compravendite e commerci favoriti. Fate un po’ di attenzione alla forma fisica, mangiate sano e bevete molta acqua, rispettate i ritmi del sonno. INCONTRO Si: Bilancia, cerca coccole, siete disposti a fargliele? Ariete, come sempre e per sempre.

Oroscopo Branko Pesci

Vi piace il Carnevale? Quando il volto è mascherato ci si può divertire tanto con l’amore, con la passione, e voi siete veri maestri in questo gioco! il 4, martedì grasso, vi scatenerete, Luna vi aiuta e Marte è così eccitante! Da lunedì 3 Mercurio passa nel campo pratico, arrivano notizie, informazioni utili, occasioni per investimenti fruttuosi, si velocizzano gli affari, favoriti i commercianti del segno, ora nelle trattative non vi batte nessuno. INCONTRO SÌ: Capricorno, dietro la scorza c’è il vostro mare… Acquario, acciuffatelo!