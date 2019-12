Mattino Cinque, puntata di lunedì 2 dicembre 2019: l’Oroscopo settimanale di Ada Alberti e le previsioni per i dodici segni.

Puntuale come tutti i lunedì, torna l’appuntamento con l’Oroscopo settimanale di Ada Alberti rivelato in anteprima proprio a Mattino Cinque. L’astrologa è tornata anche oggi, lunedì 2 dicembre, in diretta su Canale 5 con le novità e le previsioni dell’Oroscopo della settimana per i dodici i segni dello zodiaco.