Oroscopo Paolo Fox 2025, le previsioni segno per segno

Oroscopo 2026 di Paolo Fox. Il noto astrologo è tornato anche quest’anno protagonista nel salotto de I Fatti Vostri con le previsioni delle stelle per i dodici segni dello zodiaco. Curiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati del 2026?

Oroscopo 2026 Ariete

L’Ariete probabilmente sta chiudendo il 2025 con qualche problemino di carattere contrattuale, lavorativo e forse anche finanziario. Spesso ho parlato persino di attacchi, persone che hanno cercato di crearvi dei problemi e in qualche modo dovete evitare. Tutto ciò è frutto di un Giove dissonante che ancora vi dà qualche problemino agli inizi del 2026, visto che i mesi di Gennaio e Febbraio sono sul basso. Questo vale anche in amore, infatti i primi quindici giorni di Gennaio sono soggetti a qualche tensione; non è detto che ci sia una crisi d’amore, ma probabile che certe problematiche si riversino nell’ambiente di famiglia.

Bisogna aspettare la primavera per qualcosa di più, infatti intorno ad Aprile avrete delle buone occasioni. A Marzo Venere sarà nel segno e avrete un cielo importante, quello di primavera, per risvegliare il vostro animo e digerire qualche contraccolpo dei mesi precedenti. Ma quando c’è il grande momento clou? Da Luglio, quando Giove inizia un transito che permetterà di abbandonare tristi trascorsi e di rinnovarsi. Una bellissima Venere, in ottimo aspetto a Luglio, rappresenta una novità per chi vuole sposarsi e condividere. La fine dell’anno è molto valida per la fortuna, lavoro e salute. Nel complesso è un anno che parte in maniera sbandata, ma poi vi dà qualcosa di più.

Amore: la primavera apre spiragli interessanti, ma è tra l’autunno e la fine dell’anno che i sentimenti trovano la loro massima espressione.

Lavoro: dopo una prima fase di assestamento, dalla metà dell’anno in avanti arriva una crescita concreta e costante.

Fortuna: parte in sordina, ma con il passare dei mesi torna lentamente a girare a tuo favore.

Oroscopo 2026 Toro

Il 2026 è un anno di grande forza e vantaggio. Avete tanta voglia di riscatto, l’unico mese un pò giù di corda è quello di Febbraio perché avremo una concentrazione di pianeti un pò particolare e dovrete fare i conti sia in amore che nel lavoro con alcune tensioni, non saprete se rinnovare o meno un accordo, ma è situazione passeggera.

Da Aprile con Venere nel vostro segno avrete qualcosa in più. Per voi la prima parte dell’anno è la migliore e poi da Luglio avremo un cielo di garanzia. Da segnalare anche Maggio con Mercurio nel segno che magari porterà qualcosa soldino in più.

Amore: la fase migliore si concentra tra la fine dell’inverno e la tarda primavera, con occasioni da cogliere senza esitazioni.

Lavoro: i mesi centrali dell’anno segnano un’evoluzione positiva, fatta di progressi graduali ma concreti.

Fortuna: parte con basi più stabili, mentre nella seconda metà richiede maggiore prudenza e attenzione.

Oroscopo 2026 Gemelli

Periodo altalenante, ma solo all’inizio del 2026 per quanto riguarda l’amore. Abbiamo un cielo stabile tra Gennaio e Febbraio, poi Venere da Maggio entra nel segno e si aprono diverse occasioni in più per chi vuole sposarsi, convivere o chi è single. Sempre a Maggio abbiamo Mercurio in Gemelli che rappresenta gli affari, i contratti e gli accordi che saranno rinnovati.

Il 2025 tra Novembre e Dicembre non ha portato molte garanzie, ma la cosa bella è che la seconda parte dell’anno 2026 vi darà molto di più. Tutto sommato è un anno stabile con un picco massimo a Giugno e con delle soluzioni che possono arrivare a metà anno. La fortuna si farà sentire a metà giugno.

Amore: maggio e l’avvio dell’estate regalano un clima particolarmente favorevole, con emozioni in crescita e intese che si rafforzano.

Lavoro: tra primavera ed estate si aprono spiragli interessanti, utili per mettersi in mostra e cogliere nuove opportunità.

Fortuna: resta complessivamente stabile nel corso dell’anno, anche se l’autunno potrebbe portare qualche lieve rallentamento.

Oroscopo 2026 Cancro

Per quanto riguarda il lavoro la presenza di Giove fino a Giugno regala protezione, ma è in arrivo anche quel riscatto che state cercando anche se ad Aprile dovrete far valere i vostri diritti. L’amore è più altalenante: Febbraio è un mese buono, ma a Marzo c’è un piccolo calo. Tutti i rapporti che non funzionano e non amate con ogni probabilità saranno chiusi nel 2026 una volta per tutti.

Giugno è il mese degli innamorati con Venere nel segno, mentre Mercurio sarà con voi Giugno e Luglio. Quelli sono i mesi delle grandi conoscenze, scelte per chi vuole sposarsi o convivere, mentre per chi ha già fatto passi importanti c’è la voglia di portare avanti progetti per la casa. Fortuna: mi piace Maggio, Giugno, Luglio e anche Novembre.

Amore: tra maggio e giugno l’intesa cresce e le relazioni vivono il loro momento più luminoso.

Lavoro: l’estate diventa terreno fertile per nuove occasioni, da cogliere con prontezza e spirito d’iniziativa.

Fortuna: procede senza grandi scossoni, ma qua e là non mancano piacevoli colpi di scena favorevoli.

Oroscopo 2026 Leone

E’ uno dei segni più forti del 2026, visto che avrete due paladini d’eccellenza: Saturno e Giove. Se sommo a questa ottima configurazione astrale il fatto che siete irrefrenabili, posso dire che avrete il massimo.

Si deve lavorare bene in amore, evitate contrasti tra Gennaio e Febbraio, ma se guardo i mesi di Maggio, Giugno e Luglio non posso che dire ‘forza Leone”, visto che saranno favorite tutte le scelte che riguardano le amicizie e le passioni. L’unico aspetto da considerare in maniera più critica è quello economico, ma quest’anno dovrete evitare scelte utopistiche. Il mese di Marzo è ideale per la fortuna.

Amore: dalla primavera in avanti i sentimenti si accendono e trovano continuità, con una fase particolarmente favorevole per le relazioni.

Lavoro: tra luglio e settembre arrivano conferme, riconoscimenti e proposte che possono segnare una svolta importante.

Fortuna: raggiunge il suo picco nel cuore dell’anno, sostenendo decisioni e nuove iniziative.

Oroscopo 2026 Vergine

Mi piace questo cielo perché voi della Vergine avete bisogno di un riscatto. Avete vissuto gli ultimi mesi del 2025 in maniera pesante e sbandata, più volte ho pensato ci fossero dei contrasti e situazioni poco chiare. Navigare a vista non fa per voi, ma siete stati costretti a farlo soprattutto tra Agosto e Dicembre. Nel lavoro Gennaio è un mese che porta delle soluzioni, poi c’è un piccolo calo a Febbraio, ma tra Febbraio e Giugno la ripresa è continua con Agosto molto efficiente grazie alla presenza di Mercurio.

Tutto quello che è mancato, prospettive, cambiamenti, sarà attivo e raggiungibile insieme ad una buona serenità. La parte centrale del 2026 è dalla vostra parte, ma aggiunto che l’autunno ed inverno porteranno ancora di più in amore e nel lavoro. Sembra l’anno in cui finalmente riuscirete a superare molti conflitti. La fortuna tra Febbraio e Maggio sarà continua.

Amore: luglio e agosto sono il periodo più intenso e gratificante, ideale per vivere emozioni piene e senza freni.

Lavoro: dalla fine della primavera iniziano a concretizzarsi occasioni affidabili, capaci di dare continuità ai progetti.

Fortuna: si mostra particolarmente generosa durante l’estate, accompagnando le scelte più importanti.

Oroscopo 2026 Bilancia

I primi mesi di questo 2026 sono strani, visto che dovrete combattere, ma le battaglie se vinte portano una rassicurazione e autostima. Forse è proprio l’autostima che dovete riconquistare. Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile vi vedono sotto la pressione di Giove e Saturno, pianeti che vi fanno navigare a vista, non vi danno molte certezze, e forse ancora una volta come è capitato nel 2026 in primavera vi chiederete ‘cosa devo fare? Con chi devo andare e da che parte devo muovermi?”. Cosa accade?

La prima parte dell’anno è un pò strana, l’amore avrà un picco a febbraio, ma dall’estate con Giove nel segno anche per voi ci sono delle novità, in particolare ad Agosto con Venere nel segno. La seconda parte del 2026 vi permette di superare qualche piccola crisi e mancanza. Luglio è il mese d’oro per le occasioni, ma anche Novembre vi porterà delle grandi rassicurazioni.

Amore: agosto, con Venere in posizione favorevole, accende fascino e complicità, rendendo le relazioni particolarmente vive.

Lavoro: settembre diventa un passaggio decisivo per dare forma ai progetti e ottenere riscontri concreti.

Fortuna: cresce poco alla volta a partire dalla metà dell’anno, sostenendo scelte e iniziative con maggiore continuità.

Oroscopo 2026 Scorpione

Quante volte vi ho detto che è molto importante cercare di rasserenare gli animi, evitare conflitti e mettersi contro le persone? Ecco, è molto importante a livello lavorativo capire cosa accade tra Gennaio Febbraio e Marzo che sono mesi molto importanti. Abbiamo un Giugno rilevante, la prima parte dell’anno con Giove attivo è la migliore, mentre la seconda va avanti sulla base di quello che riuscirete a costruire sulla prima.

Non voglio mettervi fretta, ma è molto importante seguire l’ondata buona che per il lavoro ci sarà tra Gennaio e Luglio. Attenzione: non dico che da Luglio non ci saranno più occasioni, ma saranno di meno. Tra Giugno e Luglio avrete moto di verificare la vostra tenuta a livello lavorativo. Fortuna: si parte medi, con Aprile mese di tensione, mentre Giugno è importante.

Amore: la prima metà dell’anno si rivela particolarmente incoraggiante, con rapporti che trovano slancio e nuove prospettive.

Lavoro: l’inizio dell’anno e la fase autunnale sono i periodi più produttivi, ideali per portare avanti impegni e obiettivi.

Fortuna: parte con un’intensità marcata nei primi mesi, per poi stabilizzarsi su ritmi più pacati.

Oroscopo 2026 Sagittario

Il 2026 è un anno di grande recupero, avete voglia di riscatto voi che siete vincenti e avete bisogno di conferme. Dopo un 2025 che qualche conferma ve le ha tolta, avete bisogno di un 2026 che vi rassicuri. Arriverà già una prima parte dell’anno buona con Febbraio che vi darà occasioni da sfruttare, mentre Giugno per l’amore è un mese di grandi scelte.

In generale la seconda parte dell’anno, in particolare tra Agosto e Dicembre, è la migliore. Avrete Giove e Saturno in ottimo aspetto per un anno di crescita che vi permette di fare le cose che nel 2025 non avete potuto fare. Vi metto al primo posto in una ipotetica classifica per quanto riguarda il 2026.

Amore: l’estate si annuncia travolgente, con emozioni forti e decisioni significative che possono cambiare gli equilibri.

Lavoro: dalla primavera in poi prende forma una crescita costante, favorita da nuove occasioni e maggiore chiarezza negli obiettivi.

Fortuna: particolarmente favorevole tra primavera ed estate, accompagna con slancio le iniziative più audaci.

Oroscopo 2026 Capricorno

Anche per voi il 2026 parte basso con Giove e Saturno in aspetto agitato, ma è probabile che il nuovo anno vi metta in competizione con persone nuove mettendovi dei dilemmi. Probabile che prima di Maggio alcune garanzie non ci siano e che alcune sicurezze non siano a portata di mano. Non date per scontato nulla, se entro Aprile e Maggio non avete risposte e riconferme perché quando Giove non sarà più in opposizione, da Luglio in poi, avremo delle novità.

Per l’amore e le relazioni sociali tutta la seconda parte dell’anno sarà redditizia. Sarà un anno facile? Per voi mai nulla è stato facile, sarà un anno faticoso e probabilmente a volte vi troverete in competizione con qualcuno, dovrete rivedere alcuni accordi ed alleanze ma entro la fine dell’anno avrete avrete delle vittorie. Fortuna: Aprile, Maggio e Agosto saranno mesi utili.

Amore: cresce gradualmente con il passare dei mesi, raggiungendo il suo apice tra ottobre e dicembre; solo settembre segna una breve fase di rallentamento.

Lavoro: l’andamento è favorevole fino a maggio, conosce un momento di pausa a giugno, per poi ritrovare equilibrio e chiudere l’anno in progressiva crescita.

Fortuna: si mostra generosa in primavera avanzata e tra fine estate e inizio autunno, mentre nel resto dell’anno procede in modo più contenuto

Oroscopo 2026 Acquario

C’è una bella concentrazione di pianeti soprattutto nella prima parte del 2026. Tra Gennaio e Febbraio sia in amore che nel lavoro farete delle grandi scelte. Quest’anno l’Acquario vuole cambiare vita, ma non so se tutti potranno farlo, ma tuttavia avremo un Oroscopo molto importante per quanto riguarda il lavoro tra Maggio, Giugno e Luglio.

Tra Gennaio e Maggio i giochi sono aperti, sarà il momento migliore per decidere sul lavoro e in amore, poi da Luglio con Giove in opposizione bisognerà farsi due conti soprattutto a livello professionale. Attenzione alle spese esagerate! In amore le cose andranno bene, in un anno che vi porrà dei limiti solo nell’ambizione!

Amore: parte con il piede giusto nei primi mesi dell’anno, attraversa una breve fase di assestamento tra maggio e giugno, per poi vivere un vero momento d’oro tra agosto e ottobre.

Lavoro: mostra una crescita costante fino a giugno, rallenta nel periodo tra agosto e ottobre, ma recupera slancio e risultati concreti nel mese di dicembre.

Fortuna: accompagna con decisione la primavera avanzata, cala leggermente in luglio e ottobre, per tornare a sostenere le scelte verso la fine dell’anno

Oroscopo 2026 Pesci

Il 2026 parte alla grande: Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile saranno mesi di grande rilevanza. A Febbraio avremo Venere nel vostro segno zodiacale, secondo me nel lavoro abbiamo un buon inizio. Lavoro e amore sono riconfermati. Si preannuncia un anno buono che vi spinge ad osare, quindi fate delle richieste nel lavoro nel mese di Marzo con Venere in ottimo aspetto, Giove favoloso e Mercurio nel segno.

Anche a Giugno potrete contare su un grande cielo. Posso dire che nel corso del 2026 non avrete mai un Oroscopo contrario perfino l’autunno e l’inverno saranno dalla vostra parte. Tra Agosto e Dicembre anche in amore potrete ottenere di più. Grande cielo per voi, grandi occasioni con un picco massimo nella parte centrale dell’anno.

Amore: parte positivamente nei primi mesi dell’anno e ritrova grande slancio tra la fine dell’estate e dicembre, con qualche momento di minore intensità in maggio e luglio.

Lavoro: attraversa una fase più impegnativa tra aprile e giugno, ma da agosto in poi prende il via una ripresa progressiva che raggiunge il massimo tra ottobre e novembre.

Fortuna: alterna alti e bassi, con i picchi più favorevoli in giugno e ottobre e passaggi meno fortunati in aprile e agosto.