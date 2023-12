Oroscopo Paolo Fox 2024, le previsioni segno per segno

Oroscopo 2024 di Paolo Fox. Il noto astrologo è tornato anche quest’anno protagonista nel salotto de I Fatti Vostri con le previsioni delle stelle per i dodici segni dello zodiaco. Curiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati del 2024? Si preannuncia un anno di grandi novità: “tanto atteso questo momento. Il 2024 sarà un anno importante, avremo Giove e Saturno in buono aspetto per alcuni segni zodiacali”.

Oroscopo Ariete 2024

Nessun pianeta contro il che potrebbe significare per l’Ariete che non ci saranno intralci. In realtà il segno zodiacale dell’Ariete è sempre pronto a sfidare il destino, a mettersi in gioco, dipende da quello che volete fare. Se avete un progetto importante da programmare non esitate, visto che i primi mesi dell’anno saranno molto importanti. Tanta voglia di muoversi, di fare nuove conoscenza, ma soprattutto in amore di avere dei punti di riferimento fissi.

Il grafico di Paolo Fox per l’Ariete: parte bene per l’amore. Poi ci sarà Aprile con Venere che toccherà il segno. Un mese importante anche tra aprile e giugno per rinnovare un accordo d’amore e pensare ad un figlio. Le relazioni dal punto di vista lavorativo sono molto importanti. La prima parte dell’anno è utile per programmare quello che ci sarà nella seconda: da giugno avremo un Giove molto interessante. Picchi di fortuna ad Aprile e proprio nel mese di Giugno.

Oroscopo Toro 2024

Devo ricordare che Giove sarà nel segno e Saturno favorevole. I Toro hanno tanta voglia di cominciare qualcosa di nuovo o proseguire, ma i tempi sono stretti: è importante ricordare che sarà meglio muoversi entro primavera. Chi ci tiene al proprio ruolo o deve farsi riconfermare dovrà agire entro maggio al massimo. La seconda parte dell’anno non è difficile, ma avrà bisogno di qualche tutela in più soprattutto per quanto riguarda le relazioni.

Il grafico di Paolo Fox per il Toro: abbiamo un cielo importante. Per voi Venere a maggio sarà decisiva, mentre dal punto di vista sentimentale luglio potrebbe essere un mese in cui, soprattutto se una persona non è stata carina e abbastanza attenta, potrebbe darvi fastidio. Lavoro: nella parte centrale grandi decisioni, mesi importanti: marzo, luglio e novembre.

Oroscopo Gemelli 2024

Cari Gemelli questo cielo impone una scelta anche dal punto di vista professionale, è importante verificare la tenuta di alcuni rapporti. Giove entrerà nel vostro segno da giugno, ma sarà un pochino afflitto da Saturno. Questo è un anno in cui alcune decisioni di lavoro costeranno un pochino caro oppure dovrete mettere voi in chiaro tutto quello che non va. Le relazioni più belle possono nascere anche durante la primavera.

Il grafico di Paolo Fox per i Gemelli: tra giugno e luglio grandi stelle per quanto riguarda i sentimenti: chi vuole sposarsi, convivere o fare una scelta utile per il futuro. L’autunno diventa un pochino strano per il lavoro, evidentemente ci saranno nuovi percorsi da seguire.

Oroscopo Cancro 2024

Cancretti miei questo è un anno importante. Voi che pensavate di avere l’astrologo contro, ma io vi voglio bene. Giove e Saturno saranno sempre favorevoli, possiamo parlare di un biennio di forza, di grande interesse. Tutto quello che fate in questo periodo è importante e vorrei ricordare che ci saranno delle scelte utili in amore.

Il grafico di Paolo Fox per il Cancro: le stelle di maggio, luglio e agosto: si concentra la parte migliore. Quest’anno dovete cancellare tutte le emozioni negative che avete vissuto tempo fa e magari anche voltare pagine. Maggio, giugno, luglio e agosto sono mesi utili anche per il lavoro e la fortuna, ci saranno occasioni da cogliere all’improvviso. Non dimenticate che l’amore può bussare alla vostra porta anche a maggio.

Oroscopo Leone 2024

C’è il desiderio di liberarsi di qualche costrizione. Molti da febbraio 2023 hanno vissuto delle preoccupazioni o si sono messi in gioco in altri ambienti, come se aveste bisogno di fare sperimentazioni e avere qualche garanzia in più. Vi chiederete se l’amore che avete affianco è autentico: non tutti i Leone vivranno una crisi sentimentale, ma dal punto di vista delle relazioni bisogna stare attenti all’inizio dell’anno

Il grafico di Paolo Fox per il Leone: per l’amore il mese di Aprile sarà molto importante, cè qualcosa di buono anche a luglio con Venere nel senso, ma vi invito nella prima parte dell’anno a non dire si e no. L’amore potrebbe diventare un problema, ma si sblocca da giugno in poi. Il cielo del lavoro dopo un inizio faticoso, i primi mesi afflitti da Giove dissonante fino a giugno, dopo abbiamo un cielo ottimo: evidentemente i primi mesi dell’anno serviranno a programmare cosa fare dopo. Molto interessante i cieli della fortuna a luglio, agosto e settembre.

Oroscopo Vergine 2024

C’è un’analisi spietata su quello che dovete buttare e cosa tenere. Perché già negli ultimi mesi vi parlavo di cambiamenti di vita quasi epocali? Siete in ballo con un Saturno in opposizione che già adesso vi sta creando dei problemi. Tanti Vergine si sono trovati fatalisti negli ultimi mesi, ora bisognerà capire cosa portare avanti e cosa rinunciare. Saturno sarà opposto ancora una volta nel 2024, ma non è un cielo di privazioni, ma di scelte. Può stare male chi decide di non muoversi, chi non vuole cambiare progetto. Non avete più voglia di caricarvi di responsabilità degli altri.

Il grafico di Paolo Fox per la Vergine: Amore: gennaio non promette bene, febbraio, aprile e maggio mesi in crescita. Finalmente anche chi è solo si troverà nella decisione di iniziare un nuovo progetto sentimentale. Luglio, agosto e settembre mesi importanti perché Venere sarà nel segno. Lavoro: Saturno in opposizione vi mette nel caos, adesso è probabile che dobbiate trovare un certo assestamento. La prima parte dell’anno è migliore della seconda. L’ultima parte del 2024 pone degli obblighi e forse dei limiti. Fortuna: è concentrata soprattutto tra marzo e maggio.

Oroscopo Bilancia 2024

Non si può piacere a tutti, ma la Bilancia ama essere considerata. E’ tempo per la Bilancia di far sentire la sua voce. Il 2024 è un anno in cui non ci sono pianeti contrari, ma addirittura i primi mesi sono propedeutici di preparazione al secondo anno. I liberi professionisti avranno una bella occasione a maggio, giugno e luglio.

Il grafico di Paolo Fox per la Bilancia: amore: inizio dell’anno non interessante. Giugno, luglio e agosto saranno i mesi migliori, soprattutto Settembre con Venere nel segno. Lavoro: se state facendo qualcosa e avete un contratto non credo che potete mettere mano a cambiamenti prima di maggio e giugno. Il cielo del lavoro è un pò in ascesa, ma non tonico nella prima parte dell’anno, mentre nella seconda è molto interessante. Fortuna: più spiccata a luglio.

Oroscopo Scorpione 2024

Pazienza, passione, emozioni: io chiedo questi ai nati Scorpione che nella prima parte dell’anno sono condizionati da Giove opposto, quindi ci sono dei conti in sospeso, situazioni di lavoro da sanare e le coppie reduci da una crisi di diversi anni dovranno stare attente. Le relazioni sentimentali sono utili, chi è solo da agosto potrà vivere una sensazione molto speciale.

Il grafico di Paolo Fox per lo Scorpione: amore: interessante la parte tra giugno, luglio e agosto. Lavoro: Saturno ottimo dall’estate in poi con Giove che cambia segno. Se partirete con qualche dubbio poi vedrete che tra settembre e dicembre avrete delle conferme. Picco massimo a maggio.

Oroscopo Sagittario 2024

Ottimismo: questa è la vostra qualità migliore visto che siete governati da Giove. Fino ad aprile e maggio stelle protette, ma poi vi direi durante e dopo l’estate di non fare il passo più lungo della gambe. Siete degli innovatori, volete sempre fare cose che gli altri non fanno, ma non è il caso di lasciare il certo per l’incerto. Se volete confermare un accordo muovetevi subito perché i primi mesi dell’anno sono quelli che contato. Anche in amore se ci sono stati dei dubbi e tensioni in coppia.

Il grafico di Paolo Fox per il Sagittario:l’inizio dell’anno è protetto in amore con buone stelle. Dal punto di vista lavorativo: marzo, aprile e maggio sono mesi molto importanti. La parte più difficile è l’estate.

Oroscopo Capricorno 2024

Questo potrebbe essere un cielo ancora una volta entusiasmante. Il Capricorno ha molti pianeti a favore e sarà così anche nel 2024. In fondo questo anno in arrivo non farà che confermare quello che avete già fatto: se già avete successo, ne avrete di più. Giove e Saturno in aspetto buono. Le stelle aiutano un buon recupero, ma questo vale anche per le questioni d’amore.

Il grafico di Paolo Fox per il Capricorno: cielo importante a gennaio, febbraio e marzo. La parte centrale, parlo dell’amore, è un pochino più offuscata perchè date più spazio al lavoro. Agosto molto utile per le conoscenze, mese top novembre. Il lavoro è tutto dalla vostra parte, qui dipenda da cosa fate. Potrebbe essere l’anno del ritorno in scena, avrete successo. Fortuna e incontri: aprile e novembre mesi migliori.

Oroscopo Acquario 2024

Bisogna penare un pochino perchè Giove che ha offuscato alcuni mesi sarà ancora un pochino sottotono. Prima di maggio certe situazioni stancanti e noiose non si potranno tagliare. Ora, ricordo sempre che l’Acquario è un segno particolare, si annoia a fare le stesse cosa, ma vuole certezze nella vita. I primi mesi dell’anno dovranno dare una grande luce per il futuro. La sfida più importante: il superamento di blocchi legati al passato e qualche piccola amarezza vissuta nell’ambito sentimentale soprattutto negli ultimi mesi del 2023. In fondo il cielo del 2024 inizia bene.

Il grafico di Paolo Fox per l’Acquario: gennaio, febbraio e marzo sono mesi di riflessione per quanto riguarda l’amore. A marzo avremo Marte e Venere nel segno, sarai un pò bellicoso e tutto quello che non andrà bene sarà discusso. Attenzione a maggio. Estate di tormenti perché bisognerà fare una scelta a livello sentimentale. Lavoro: a giugno e luglio si cambieranno progetti e programmi. Fortuna: luglio il mese migliore con dicembre.

Oroscopo Pesci 2024

Ci sono delle intuizioni che dovete seguire. Questo è un cielo molto importante che riporta alla scoperta di sogni che forse avevate chiuso nel cassetto. Sono contento di questo, ci saranno anche le giornate no, la settimana polemica, ma se volete far sentire la vostra voce e rendere viva la fiamma dei sentimenti ricordatevi che il 2024 è con voi. A febbraio avremo Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno a favore: questo cielo vi aiuta.

Il grafico di Paolo Fox per i Pesci: febbraio, marzo e aprile sono mesi top per le relazioni. Anche le persone sole potranno vivere un grande incontro, Venere nel segno a marzo, Marte bellissimo ad aprile aprirà le porte dei sentimenti, settembre e ottobre ancora si. Lavoro: fate il vostro gioco nella prima parte dell’anno perché la seconda non sarà efficiente. Fortuna: si fa notare ad aprile.