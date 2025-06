Un momento di grande emozione per Ornella Vanoni che, all’età di 90 anni, ha ricevuto la laurea honoris causa magistrale in Musica, Culture, Media, Performance presso l’Università Statale di Milano.

Ornella Vanoni, laurea honoris a Milano per “la sua intelligenza ironica, la sua autenticità”

L’Università Statale di Milano ha deciso di premiare Ornella Vanoni con la consegna di una laurea honoris causa magistrale in Musica, Culture, Media, Performance. L’artista è arrivata nell’aula magna accompagnata dalla rettrice Marina Brambilla e dal trombettista jazz Paolo Fresu. Ad accoglierla tantissimi amici, colleghi e fan che l’hanno accolta con una meritata standing ovation. Tra le prime file, ad applaudirli, vecchi e nuovi amici: da Mahmood a Mario Lavezzi, dala senatrice Liliana Segre a Luciana Littizzetto e Fabio Fazio. E ancora Samuele Bersani, Pacifico e Marco Travaglio.

A consegnare la laurea honoris causa magistrale in Musica, Culture, Media, Performance è stata la rettrice Marina Brambilla che ha spiegato come Ornella Vanoni pur non essendosi mai seduta dietro una cattedra ha saputo, tramite la sua arte, offrire uno sguardo lucido e umano sul nostro tempo. Non solo, la rettrice ha sottolineato: “la sua intelligenza ironica, la sua autenticità ne fanno un punto di riferimento non solo artistico, ma anche civile”. Si tratta della prima volta che l’Università Statale di Milano omaggia una donna con una laurea honoris causa. Non poteva non essere Ornella Vanoni la prima, visto che la voce di Senza Fine “ha contribuito in modo decisivo a rendere la canzone d’autore italiana un fenomeno internazionale“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Tempo Che Fa (@chetempochefa)

Ornella Vanoni dopo la laurea honoris ringrazia e ricorda i genitori

Dopo la consegna della laurea honoris causa, Ornella Vanoni con la sua inconfondibile ironia e schiettezza ha dichiarato: “non ho mai studiato, sono una cialtrona. Non me ne fregava niente di studiare alla scuola del Piccolo, erano anni errabondi, poi arriva la storia d’amore con Giorgio Strehler ed è scandalo. Seguendo le sue prove teatrali ho imparato cose fondamentali sulla recitazione e sullo stare sul palco che mi hanno accompagnato per tutta la vita“.

L’artista ha poi ricordato i genitori confessando: “chissà quanto sarebbero fieri oggi i miei genitori di questa laurea“. Poi la cantante ha parlato della musica e delle ultime collaborazioni: “ho lavorato con Mahmood e Pacifico che sono qui e li ringrazio, e poi c’è il sodalizio con Paolo Fresu che va avanti da ormai trent’anni“. Infine ha ricordato l’incontro con l’ex compagno Gino Paoli: “un ragazzo bruttino che suonava malino. Scrisse per me Senza Fine. Da quel momento la mia vita è cambiata“.