Ornella Vanoni – ieri sera sera – è stata grande protagonista di “Una storia da Cantare” la trasmissione evento di Rai 1 condotta da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Protagonista in tutti i sensi visto la gaffe che ha fatto in diretta tv. Prima si è lasciata andare ad un commento in libertà sulle luci – evidentemente eccessive, poi ha sbottato completamente durante l’esibizione, pensando evidentemente di essere in pubblicità. Eccovi alcuni secondi del video in cui si vede la Vanoni sbottare.

Ornetta Vanoni, gaffe su Rai 1 – il video