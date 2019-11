Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero presentano “Una storia da cantare” tre serate all’insegna della buona musica nel ricordo di Fabrizio De André, Lucio Dalla e Lucio Battisti. Una coppia inedita per la tv, per presentare tre prime serate dedicate alla vita di tre grandi artisti che ormai non ci sono più.

Una Storia da Cantare: da sabato 16 novembre in prima serata su Rai 1

L’inedita coppia conduce su Rai1 tre prime serate per celebrare l’arte e la vita di questi artisti che rimarranno per sempre nei nostri cuori e nella nostra memoria.

Fabrizio De André, Lucio Dalla e Lucio Battisti: a partire dal 16 novembre Rai1 dedica loro un sabato sera ciascuno. Dall’Auditorium Rai di Napoli in prima serata su Rai 1, Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, condurranno tre serate per rendere omaggio a questi grandi artisti italiani che abbiamo amato e applaudito.

Certo sarà interessante sapere, dal profilo degli ascolti, chi premierà il pubblico: ricordiamo infatti che la serata di Rai 1 si scontrerà direttamente con la corazzata di Tu Si Que Vales su canale 5, che in questi ultimi sabati ha visto registrare ascolti pazzeschi, fino al 31,5% di share, per un totale di cinque milioni e mezzo di Telespettatori!

Una celebrazione di tre grandi artisti sulla rete ammiraglia Rai

Una celebrazione al loro talento, alla loro vita e alla loro musica. “Una storia da cantare”, ci trasporterà direttamente dentro il mondo e la musica dell’artista che sarà presentato. Si inizia con Fabrizio De Andrè, per poi proseguire con Dalla e Battisti.

Naturalmente, saranno presenti molti ospiti che renderanno omaggio ai cantautori. Ascolteremo musica dal vivo ad opera di grandi artisti affermati, ma anche di giovani scoperte.

Poi il racconto si snoderà tra immagini e collegamenti dai luoghi dove De André, Dalla e Battisti hanno vissuto. Si aggiungeranno testimonianze di chi li ha conosciuti e frequentati in vita. Ad occuparsi del racconto sarà proprio Ruggeri che li ha conosciuti bene, tutti e tre, più o meno.

“Dalla e De André sì, ma non userò la parola “amicizia” perché nel nostro ambiente si usa in modo un po’ esagerato” spiega a Sorrisi e Canzoni Tv “Lucio Dalla era originale, spiazzante. Se dici qualcosa a una persona, prevedi che quella possa risponderti in due o tre modi. Lucio ti rispondeva con la quarta opzione! Era estroso anche nei rapporti umani.

Di De André ricordo un certo umorismo cinico nello stile di Paolo Villaggio. Ecco, loro due sì che erano amici! E poi l’enorme cultura…

Battisti invece l’ho visto una volta soltanto, ero un ragazzino, sarà stato il 1978. Presi un ascensore negli uffici della Rca a Milano e dentro c’era lui: si voltò dall’altra parte. Tutto qui”.

Ruggeri spiega cosa hanno rappresentato questi tre artisti nella storia della musica

È ovvio che i tre cantanti, tutti grande in egual misura hanno rappresentato uno spaccato della nostre società in modo diverso. De Andrè è stato il primo a dare voce ai più deboli: è stato il primo a portarli in primo piano nelle canzoni. Lucio Dalla, invece ha portato al mondo della musica italiana la versatilità. Ed infine Battisti, ha abbattuto tutti gli schemi della canzone italiana.

Guaccero e Ruggeri: una coppia inedita per Rai 1

I due conduttori che sono anche cantanti è la prima volta che conducono a quattro mani un programma musicale in cui si intersecano racconti di vita. In effetti i due provengono da generazioni differenti e si troveranno per la prima volta insieme alla conduzione.

Ruggeri rappresenta la generazione di chi ha conosciuto gli artisti personalmente, la Guaccero invece di chi li ha scoperti attraverso i genitori.

“Questo progetto meraviglioso, del quale sono onorata di far parte- afferma la Guaccero-, è un viaggio non solo di riscoperta, ma anche proprio di scoperta”

“Mostreremo degli aspetti inediti di questi personaggi. E poi Enrico e io non racconteremo solo la storia di De André, Dalla e Battisti, faremo anche dei piccoli “omaggi” a questi grandi della musica italiana con una nostra esibizione”.