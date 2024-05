Grande attesa per il Radio Zeta Future Hits Live 2024, il Festival della Generazione Z che si terrà questa sera, 31 maggio, al Centrale del Foro Italico di Roma. Tanti gli artisti che si esibiranno sul palco tra cui spicca Orietta Betti che ci ha raccontato la sua emozione e come è stato collaborare con Fiorello nel singolo ‘Una vespa in due‘.

Intervista a Orietta Berti, sul palco del Radio Zeta Future Hits Live 2024

Noi di SuperguidaTv eravamo presenti alla conferenza stampa di presentazione del Radio Zeta Future Hits Live 2024 e abbiamo intervistato Orietta Berti.

Che emozione è essere qui insieme a tanti cantanti giovani?

Mi sento benissimo in mezzo ai giovani. Mi danno forza ed energia e mi insegnano tante cose.

C’è un artista tra i giovani in particolare con cui ti piacerebbe collaborare in futuro?

Per adesso ho collaborato con Rose Villain che mi ha insegnato a cantare il rap e con suo marito Andy, con Manuelito Hell Raton, con Fedez e Achille Lauro dove abbiamo fatto una cosa bellissima insieme. Ma nella nuova generazione ci sono tanti ragazzi giovani, io non gli chiedo niente spero siano loro a chiedere qualcosa a me. È sempre successo così e sarà ancora così.

C’è il singolo con Fiorello che sta spopolando. Come è nata la collaborazione di ‘Una vespa in due’.

Io sono andata diverse volte quando ha fatto ‘VivaRai2’ a promuovere il mio cofanetto, il mio disco. Quando ho cantato ‘Luna piena’, lui mi ha addirittura fatto la coreografia ballando. Quando sono andata via mi ha detto: ‘ma l’anno prossimo se ti chiediamo un jingle lo faresti?’ E così è stato, tramite il mio manager l’ho fatto a Milano, e mi hanno detto guarda che piace molto questa cosa, si potrebbe fare anche una canzone. Ma pensavo che erano quelle frasi che si dicono per convenienza o per piacere.

E invece no, a ‘Sanremo notte’ lui mi ha detto che la canzone era stata già fatta: ‘io ho fatto le parole e un po’ di musica, la vuoi incidere?’. Dopo un paio di giorni sono andata a Milano e l’ho incisa mentre lui la sua parte l’ha incisa a Roma. Poi ci siamo trovati insieme per fare tutti i controcampi e così è nata ‘Una vespa in due’.

Lo scorso anno eri opinionista del Grande Fratello, ti manca? Lo hai seguito?

Sì mi è piaciuto molto fare il Grande Fratello anche se ho preso 90 treni di alta velocità ma mi piaceva talmente la trasmissione. Ma quest’anno ho fatto ‘Io canto Generation’ che mi sono trovata benissimo perché era il mio ruolo, e adesso ‘Io canto family’ che è molto più commuovente perché ci sono queste due generazioni, il papà o il figlio e la figlia che cantano insieme e si emozionano a vicenda. E quando c’è qualcuno che sta per andare fuori tempo c’è subito il papà, il figlio o la figlia che lo fa rientrare, è bellissimo.

Ti piacerebbe fare di nuovo Sanremo con Carlo Conti?

Certo. È una manifestazione che a tutti i cantanti piace partecipare. Mi piacerebbe fare una cosa anche con Rovazzi come ho fatto dalla nave, ci siamo divertiti tanto, e lì è nata la discoteca italiana. Se trovassi una bella canzone mi piacerebbe partecipare ma sai è difficile, non è che nascono come i funghi le belle canzoni.