Novità nel talent musicale dell’ammiraglia Rai, The Voice Senior alla cui conduzione è riconfermata per la seconda stagione Antonella Clerici. The Voice Senior è la versione over 60 di The Voice of Italy, in cui a contendersi il titolo sono gli over che non fanno della musica una loro aspirazione futura ma la vivono per diletto.

A The Voice Senior arriva Orietta Berti come giudice al posto di Al Bano e Jasmine Carrisi

In casa Rai, pare ormai certo che nella giuria di The Voice Senior ci sarà la mitica Orietta Berti al posto di Al Bano e la figlia Jasmine avuta da Loredana Lecciso.

La Berti che sta scalando tutte le classifiche nelle radio e dei dischi più venduti con la hit “Mille” cantata con Fedez e Achille Lauro sarà dunque una nuova componente della giuria del programma musicale dedicato agli over 60.

Ovviamente, Orietta Berti non ha bisogno di presentazioni e non è nuova al ruolo di giudice, che ha già fatto nel programma “Ora o Mai Più” con Amadeus, in cui era anche coach. Ma Orietta è richiestissima in tv: a settembre sarà anche ospite a “Bake off Italia” su Real Time.

Al Bano e Jasmine sostituiti da Orietta Berti a The Voice Senior: “Non me l’aspettavo”

La coppia padre-figlia, dunque non prenderà parte al programma con gli altri giudici, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. Al loro posto arriverà Oriettona nazionale che non è nuova al ruolo. Al Bano raggiunto dal settimanale Nuovo Tv ha dichiarato:

“Non me l’aspettavo, ma va bene così: ci sarà una buona ragione, non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla. Jasmine è dispiaciuta – ha fatto sapere – Avrebbe apprezzato tornare nel programma: per lei questo è una stato una sorta di debutto, ma è giovane e piena di energia e di interessi”.

Anche la figlia Jasmine, prima che si ventilasse l’ipotesi di una sua sostituzione con il padre, aveva fatto delle dichiarazioni sul The Voice Senior, a Today:

“Ancora non si sa nulla, però spero proprio di tornare perché è stata un’esperienza pazzesca. E ci tornerei sempre con papà, perché è stata proprio quella la cosa divertente”.

Il talent show dedicato agli “over” che in questo periodo è in Tv con le repliche della prima edizione, tornerà nell’autunno del 2021 – dal 19 novembre al 23 dicembre 2021 – su Rai 1 con la seconda edizione, con al timone sempre Antonella Clerici.

La giuria della seconda edizione di The Voice Senior: i nomi

Quindi nella seconda edizione a giudicare gli over saranno Orietta Berti, new entry, Loredana Bertè la nostra roker italiana, il rapper Clementino e e il cantautore partenopeo Gigi d’Alessio. E’ fuor di dubbio che l’accoppiata Berti – Bertè ci farà sicuramente divertire visto il loro carattere schietto, diretto e spontaneo. Scommettiamo?