Dopo il grande successo di ascolti Milo Infante torna in prima serata con Ore 14 Sera, il programma che racconta i volti e le storie dietro la cronaca. Un viaggio tra testimonianze, inchieste e collegamenti in diretta. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 2 ottobre 2025.

Stasera, giovedì 2 ottobre 2025, dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Ore 14 Sera“, il programma condotto da Milo Infante. Grande successo di pubblico per il talk show dedicato ai principali casi di cronaca nera. Ogni settimana in diretta il confronto tra giornalista, ospiti ed esperti, chiamati a discutere gli sviluppi delle vicende che più hanno colpito l’opinione pubblica. Nella puntata di oggi si parlerà del Delitto di Garlasco. L’omicidio di Chiara Poggi continua ad essere argomento di discussione dopo i nuovi sviluppi che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari.

Secondo l’accusa, l’ex magistrato avrebbe avuto un ruolo nel 2017 per favorire Andrea Sempio, all’epoca tra i sospettati per la morte di Chiara Poggi. Un tema che resta di forte attualità e che, come già avvenuto nella precedente puntata, sarà al centro del dibattito in studio.

Delitto Garlasco. L’ex comandante dei Ris di Parma, Luciano Garofano, ha rinunciato all’incarico di consulente tecnico di Andrea Sempio, indagato per la morte di Chiara Poggi. Il commento di Milo Infante pic.twitter.com/R4iKA1Rqls — ore14rai2 (@ore14rai2) October 1, 2025

Ore 14 Sera, gli ascolti premiano la diretta del programma di Milo Infante

Durante la puntata di oggi di Ore 14 Sera, Milo Infante con tutti i suoi ospiti darà spazio anche a quanto emerso durante la puntata di Chi l’ha visto?. Il programma di Federica Sciarelli ha diffuso una intercettazione non trascritta di Andrea Sempio, mentre nei giorni scorsi sono emersi documenti inediti che riguarderebbero Venditti. Non solo, spazio anche ad un confronto circa gli esiti delle perquisizioni condotte nelle abitazioni dell’ex procuratore, dei familiari di Sempio e di alcuni militari coinvolti nelle indagini di allora. Tra i più controversi c’è il presunto flusso di denaro – circa 40 mila euro – all’interno della famiglia Sempio, proprio a ridosso dell’interrogatorio del figlio. Una somma che, secondo l’accusa, potrebbe essere stata destinata a “ricompensare” Venditti per la sua condotta.

Una puntata che si preannuncia imperdibile tra testimonianze, nuovi interrogativi e l’analisi degli esperti e degli ospiti pronti a cercare di fare luce su aspetti finora poco noti di una vicenda che continua a dividere l’opinione pubblica a distanza di anni. Intanto dati alla mano il programma nell’ultima puntata, andata in onda venerdì 26 settembre 2025, ha registrato ottimi ascolti con 734.000 spettatori con uno share del 6.1%.