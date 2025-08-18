La quinta stagione di Only Murders in the Building arriva dal 9 settembre su Disney+. Con protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomes, la fortunata serie televisiva segue un altro omicidio accaduto in circostanze molto bizzarre. Scopriamo insieme ulteriori dettagli sul quinto capitolo.

Only Murders in the Building 5: data di uscita, trama e cast

Nuove elettrizzanti avventure stanno arrivando nell’Arconia. Dal 9 settembre, infatti, in esclusiva su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, saranno disponibili i primi tre episodi della quinta stagione. I successivi, invece, usciranno ogni settimana.

La storia riprende dopo l’enigmatica scomparsa del loro amato portiere Lester, ritrovato poi morto in circostanze sospette. Il trio si rifiuta categoricamente di credere che sia un incidente. E così, come di consueto, Charles, Mabel e Oliver iniziano a indagare. Le loro indagini li conducono in alcuni dei luoghi più nascosti di New York, dove scoprono una pericolosa e inquietante rete di miliardari, criminali e inquilini misteriosi dell’Arconia. I segreti saranno sempre più insidiosi e non sarà facile portare a galla la verità. Nel frattempo, in campo scendono ulteriori nuove forze ancora più pericolose.

In questo nuovo capitolo torneranno i protagonisti Oliver, Mabel e Charles, interpretati da Martin Short, Selena Gomez e Steve Martin. Ma nel cast ci saranno anche altri volti molto noti, come Michael Cyril Creighton, Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest, Jermaine Fowler e tanti altri.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin & John Hoffman (Grace & Frankie, Looking). Entrambi sono gli executive producer insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith e JJ Philbin. La serie è prodotta da 20th Television, parte dei Disney Television Studios.