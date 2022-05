Intrattenere spesso diventa sinonimo di comicità ma la comicità è una cosa seria. Forse non tutti se ne rendono conto, e allora perché non provare con un nuovo show comico? Arriva in questo mese di maggio un esperimento sul Nove. Come andrà? Non possiamo prevederlo ma alcune informazioni circa i conduttori, il cast e la data di inizi possiamo svelarle.

Only Fun Comico Show: Elettra Lamborghini e i Panpers dal 19 maggio sul Nove

Only Fun Comico Show questo è il titolo del nuovo programma comico in onda dal 19 maggio sul Nove. Alla conduzione i Panpers (Andrea Pisani e Luca Peracino) e Elettra Lamborghini. Se per i primi non è la prima volta, essendo dei comici e già rodati tra Colorado e Honolulu, è la primissima esperienza nella veste di conduttrice per la cantante di origine bolognese. La Twerking Queen ci ha abituati, in questi anni, nel vederla sui palchi dei suoi live ma anche su quelli televisivi. L’anno scorso era, infatti, un’opinionista dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Sono cinque gli appuntamenti di Only Fun Comico Show dal Teatro Galleria di Legnano. Durante le serate il cast avrà modo di sperimentare nuovi personaggi ma ci saranno anche momenti dedicati a monologhi e cavalli di battaglia. Tante le risate per il pubblico e la voglia di regalare attimi di spensieratezza.

Only Fun Comico Show: ecco, il cast dei comici presenti

Per quanto riguarda il cast di comici e attori presenti in Only Fun Comico Show si può dire che raggruppa nomi già molto affermati e alcune novità.

Ecco, il cast: