One day è una bella commedia romantica che parla d’amore, come si conviene al genere, ma anche di vita, chiedendosi quale ne sia il senso. O almeno, se lo chiedono i giovani protagonisti della pellicola, che dopo tante peripezie, incontri e scontri, riescono finalmente a trovarlo.

One day è un film leggero ma profondo, sentimentale senza scadere nel melenso, piuttosto originale nelle dinamiche intorno alle quali si dipana la trama, oltre che magnificamente interpretato da una coppia di attori di alto livello, Anne Hathaway e Jim Sturgess. Insomma, come avrete capito, le probabilità che questo film vi piaccia sono decisamente alte.

L’appuntamento è per la prima serata di Giovedì 12 Ottobre: di seguito vi sveliamo qual è il libro da cui la pellicola ha tratto ispirazione.

One day: la trama in breve e il cast

Prima di vedere da cosa è tratto, ripercorriamo brevemente la trama di One day.

Emma Morley (Anne Hathaway) e Dexter Mayhew (Jim Sturgess) trascorrono insieme la giornata del 15 Luglio 1988, quella della laurea di entrambi, dopodiché si salutano, inconsapevoli che fra loro sia iniziata un’amicizia destinata a durare tutta la vita. I due non potrebbero essere caratterialmente più diversi. Lei è una lavoratrice ambiziosa e mossa da saldi principi, desiderosa di rendere il mondo migliore, mentre lui è ricco, affascinante e abbastanza superficiale. Nel corso dei successivi vent’anni, ogni 15 di luglio, i due si ritroveranno per vivere momenti cruciali del loro strano rapporto fino a quando, tutti e due, non si renderanno conto che ciò che cercavano e speravano era sempre stato lì, a portata di mano. Scoprire il vero significato di quel lontano giorno del 1988, porterà Em e Dex a comprendere la natura dell’amore e la vita stessa.

Per quanto riguarda il cast, oltre ai bravissimi Anne Hathaway e Jim Sturgess perfettamente calati nei ruoli principali, troviamo anche Patricia Clarkson, Romola Garai, Jodie Whittaker, Georgia King, Ken Stott, Rafe Spall, Joséphine de La Baume, Matthew Beard, Amanda Fairbank-Hynes, Heida Reed, Ukweli Roach, Toby Regbo, Emilia Jones, Diana Kent, James Laurenson, Sébastien Dupuis, Lorna Gayle e Matt Berry.

Il romanzo da cui è tratto il film

One day (Un giorno) è un film del 2011 diretto da Lone Scherfig e tratto dall’omonimo romanzo di David Nicholls, un bestseller. L’opera è stata pubblicata per la prima volta in inglese nel 2009 e poi in italiano nel 2011. Ogni cambiamento apportato alla trama è stato approvato dallo stesso Nicholls, che ha collaborato alla sua realizzazione come sceneggiatore.