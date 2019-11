«Oltre la soglia non è mai facile fidarsi». Questa una delle frasi del nuovo promo di Oltre la soglia, attesa fiction di Canale 5 la cui prima puntata va in onda stasera in prima tv e in prima serata. L’orario di inizio della serie è infatti fissato per le ore 21.40.

Nel primo appuntamento di Oltre la soglia: Gabriella Pession è Tosca Navarro, singolare neuropsichiatra con una diagnosi di schizofrenia e alle prese con i suoi primi casi: quelli del giovane genio Jacopo e della 13enne Dora.

Ecco il video Mediaset col nuovo spot e le anticipazioni di questo mercoledì 6 novembre 2019. In tutto le puntate della fiction, prodotta da Paypermoon, sono sei. Qui, nel link, ecco anche il trailer ufficiale con trama e cast.