“Non è un paziente, è il primario“. Si apre grossomodo così il trailer ufficiale di Oltre la soglia, la nuova fiction di Canale 5, prodotta da Paypermoon Italia, con protagonista Gabriella Pession e che vanta nel cast attori come Paolo Briguglia, Alessandro Tedeschi, Nina Torresi, Camilla Ferranti e Giorgio Marchesi (con una partecipazione straordinaria).

Nel video Mediaset pubblicato in apertura: le anticipazioni sulla trama di Oltre la soglia, fiction diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca e per cui le puntate previste in programmazione sono sei. La prima puntata andrà in onda in prima serata mercoledì 6 novembre 2019 e l’orario di inizio è fissato per le ore 21.30 circa.

Nella serie: Tosca Navarro (Gabriella Pession) è il primario di un reparto all’avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici. Nel suo campo Tosca è la migliore, ma

nasconde un segreto (che è anche la sua forza): un passato difficile e una diagnosi di schizofrenia.

La canzone che apre il trailer di Oltre la soglia è “Senza di me” di Gemiteiz. All’interno della serie ci sono anche altri brani musicali, di artisti come Coez, Achille Lauro, Gazzelle e tanti altri. Appuntamento a mercoledì!