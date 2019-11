Ognuno è perfetto quando inizia, trama e cast: le anticipazioni

Ognuno è perfetto, nuova fiction Rai, quando va in onda? Chi fa parte del cast e di cosa parla questa nuova serie? Ecco tutte le anticipazioni che abbiamo raccolto per voi. Si tratta di una fiction molto attesa di cui si parla già da un anno o quasi. Nel cast vi sono attori molto amati come: Cristiana Capotondi, Edoardo Leo e Nicole Grimaudo.

Ognuno è perfetto quando inizia: la possibile data di messa in onda

Girata nell’inverno del 2019 a Torino, la fiction Rai Ognuno è perfetto, molto probabilmente, dopo essere in primis stata annunciata per la Primavera scorsa ed essere poi slittata a dopo le ferie estive, andrà in onda a fine mese. E’ giunto il momento, infatti, per vedere questa nuova serie tv nella prima serata di Rai 1.

Pare quindi che la data prescelta per il debutto sia, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, quella del prossimo 24 novembre 2019. In questo modo, se le cose dovessero rimanere così, Ognuno è perfetto si scontrerà con la fiction di Canale 5, La Caccia.

Ognuno è perfetto: la trama

Di cosa parlerà Ognuno è perfetto e quali attori fanno parte del cast? Ebbene i telespettatori di Rai 1 dovranno tener i fazzoletti a portata di mano perché si emozioneranno sicuramente per la bellissima storia d’amore che verrà narrata. La fiction è nata grazie all’ispirazione ricevuta da Tytgat Chocolat, una serie tv belga molto famosa. A dirigerla è stato il maestro Giacomo Campiotti mentre la produzione è stata fatta da Viola-Film per Rai-Fiction.

Le puntate saranno tre. Al centro della trama, come dicevamo, vi sarà la meravigliosa storia d’amore tra due ragazzi con la sindrome di Down.

Miriam, responsabile di una importante azienda di cioccolato i cui affari vanno a gonfie vele tanto da farle aprire anche un reparto in cui lavorano esclusivamente ragazzi con la Sindrome di Down, si ritroverà a dover affrontare problemi forse più grandi di lei. Come? Qualcosa andrà storto e gli introiti della fabbrica inizieranno a non essere più sufficienti.

E’ in questo scenario che prenderà il via potente storia d’amore, capace di far riflettere ed emozionare il pubblico.

Sarà la storia di Rick, un ragazzo di ventiquattro anni con la sindrome di Down, a tener i telespettatori incollati al teleschermo. Rick, stanco dei finti stage, tirocini, con colloqui fasulli, cercando un lavoro vero e serio, incontrerà Miriam, la proprietaria di una cioccolateria. Il giovane verrà assunto nel reparto di packaging e dovrà occuparsi delle scatole di cioccolatini, rendendole uniche.

Grazie a Miriam, la vita di Rick cambierà rotta. Come? Incontrando nuovi amici, ma soprattutto l’amore della sua vita. Tina, una ragazza albanese che ricambia i suoi sentimenti, infatti, gli ruberà il cuore. Peccato però che non tutte le cose andranno come si deve. Un evento sconvolgerà l’esistenza dei due innamorati?

Ognuno è perfetto cast: gli attori e i loro personaggi

Nel cast anche: Cristiana Capotondi, Edoardo Leo, Nicole Grimaudo, Piera Degli Esposti e Tobia De Angelis. Quest’ultimo è noto al pubblico di Rai 1 per aver preso parte anche alla serie tv Tutto è possibile interpretando il figlio del personaggio di Maya Sansa.

Quali ruoli interpreteranno?

Edoardo Leo interpreterà Ivan mentre Cristina Capotondi, attrice nota al pubblico italiano per la sua interpretazione di Claudia nel film Notte prima degli esami, sarà Miriam. Nicole Grimaudo sarà Alessia mentre Raffaele Vannoli vestirà i panni di Cristian. Piera Degli Esposti, amata e apprezzata attrice che abbiamo visto anche in Tutti pazzi per amore, sarà Emma.

Gabriele di Bello interpreta Rick, il protagonista. Aldo Arturo Pavesi sarà Cedrini mentre Alice de Carlo sarà l’affascinante Tina. Valentina Venturin sarà Giulia, Franco Barbero sarà Antonio, Elena Aimone avrà il ruolo di Irene, Eugenio Bramato quello di Marione mentre Giulio Cristini quello di David. Per finire Tobia de Angelis sarà Tommaso.