Ogni Maledetto Fantacalcio, il film comedy italiano diretto da Alessio Maria Federici e prodotto da QMI, arriva solo su Netflix dal 27 agosto. Dedicato a tutti i fantallenatori, le risate sono assicurate. Il protagonista è uno dei giochi più amati dagli italiani, raccontato da un cast tutto da scoprire. Vediamo insieme ulteriori dettagli su questo titolo.

Ogni Maledetto Fantacalcio: trama, cast e data di rilascio

Il film, disponibile da fine agosto direttamente sulla piattaforma di streaming americana, vanta nel cast Caterina Guzzanti, Giacomo Ferrara, Silvia D’Amico, Francesco, Russo, Enrico Borello, Antonio Bannò. Ma ci saranno anche le partecipazioni di Diletta Leotta, Pierluigi Pardo, Giuseppe Pastore, Daniele Orsato, Riccardo Gentile, Valeria Angione e Leonardo Pavoletti, Francesco Giordano, Giacomo Bottoni e Francesca Agostini.

Scritto da Giulio Carrieri e Michele Bertini Malgarini, il film vede anche la collaborazione di Fantacalcio (un marchio di Quadronica).

La trama ruota intorno la misteriosa scomparsa di Gianni (Enrico Borello), un ragazzo che non si è presentato sull’altare il giorno del suo matrimonio. Una giudice dal sarcasmo tagliente (Caterina Guzzanti), cerca di ricostruire l’accaduto interrogando Simone (Giacomo Ferrara), spensierato trentenne, sceneggiatore più libero che professionista, nonché improbabile sospettato.

Nel corso delle indagini si scopre che Gianni non è solo il migliore amico di Simone, ma anche il campione in carica della Lega Fantacalcio “Mai una gioia”, che da anni riunisce un gruppo di amici tanto storici quanto assurdi.

Il giorno delle nozze, che combacia con l’ultima e decisiva giornata di campionato, Gianni non solo non si è presentato ma – fatto ancora più sospetto – non ha neppure messo la formazione. Le indagini, surreali e imprevedibli, coinvolgeranno tutta la bizzarra comitiva, inclusa Andrea (Silvia D’Amico), l’ultima arrivata, che forse nasconde più di un segreto.

Dalla chat di gruppo esplode presto il caos. Vengono fuori infatti insulti, accuse, screen compromettenti… e una quantità inquietante di minacce di morte. È possibile che qualcuno abbia davvero fatto del male a Gianni? Fino a che punto si è disposti a vincere per il Fantacalcio? A volte, infatti, non è solo un gioco. È una questione di vita, bonus… e vendetta.