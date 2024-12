“Ogni Giorno è Natale”, è il nuovo programma prodotto da Bug Produzioni, condotto da Anna Falchi in onda su Rai2 lunedì 23 dicembre alle ore 14.40, e che propone un caposaldo della festività natalizie: il pranzo di Natale, ma inteso non solo come la seduta a tavola per mangiare, ma andare alla scoperta di quelle abitudini che nel periodo più magico dell’anno diventano caratteristiche ineguagliabili.

“Ogni Giorno è Natale” con Anna Falchi su Rai 2: quando in tv e ospiti

Il Natale per milioni di persone è l’unico momento in cui possono tornare bambini. E i bambini possono crescere con le tradizioni e i valori che vengono loro insegnati. Con “Ogni Giorno è Natale” si vuole dare al Natale la giusta dimensione nel cuore di ogni persona che lo vive.

Il Regno di Babbo Natale, a Vetralla, ospita una trasmissione televisiva davvero unica nel suo genere. Che richiama quel messaggio da sempre in linea con il mood di questo incantevole luogo: “Qui lasci il presente! Da qui inizia il magico cammino per vedere il mondo con gli occhi di un bambino”, e il senso del programma che prende il titolo “Ogni Giorno è Natale” è proprio questo.

Il cast di ospiti

Anna Falchi, nelle perfette vesti di padrona di casa, accoglie nella Christmas Room 8 ospiti speciali che con lei si avventureranno in un emozionante viaggio: l’attrice e showgirl Carmen Russo, l’attore Andrea Roncato, l’attrice e conduttrice Nathalie Caldonazzo, il fondatore del Regno di Babbo Natale Giorgio Onorato Aquilani, l’osteopata ed esperto di benessere Andrea Foriglio, la conduttrice e influencer Veronica Ursida, la scrittrice Melanie Francesca e il regista, attore e giornalista Mirko Mascioli. Con la partecipazione straordinaria del mago Gabriele Gentile.

Fra una portata e l’altra, i commensali dibatteranno una serie di servizi realizzati in giro per l’Italia e non solo, in cui si raccontano i tanti modi di vivere e festeggiare il Natale: dalle luminarie, ai presepi, alle vacanze, ai parchi divertimento, alle ghiotte ricette, ai regali, ai cinepanettoni.