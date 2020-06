Terzo appuntamento con Ogni cosa è illuminata, il programma condotto da Camila Raznovich che unisce divulgazione e intrattenimento in prima serata su Rai3. Quali saranno gli ospiti e le anticipazioni al centro della puntata in onda questa sera, giovedì 25 giugno 2020, su Rai3?

Ogni cosa è illuminata su Rai3: ospiti giovedì 25 giugno 2020

Giovedì 25 giugno 2020 alle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Ogni cosa è illuminata“, il programma condotto da Camila Raznovich che si occupa dei grandi temi dei nostri tempi: dall’ecologia alla cultura, dall’evoluzione della società alla tecnologia senza dimenticare il costume e tutto ciò che ruota intorno all’evoluzione della nostra società.

Un viaggio raccontato da Camila Raznovich con la partecipazioni di vari ospiti in studio. Questa settimana ospiti della puntata Christian Greco, il direttore del Museo Egizio di Torino e Francesco Vezzoli, artista contemporaneo tra i più affermati a livello internazionale. Con la presenza di due illustri esponenti del mondo dell’arte, la Raznovich discuterà della riapertura dei musei dopo il lockdown e l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Un tema di strettissima attualità visto che con la cosiddetta Fase 3 il Governo ha dato l’ok per la riapertura di musei, mostre e di tutti quei luoghi dove l’arte è indiscussa protagonista.

Ogni cosa è illuminata, anticipazioni di giovedì 25 giugno 2020

Non solo il tema dei musei durante il terzo appuntamento di “Ogni cosa è illuminata”. Camila Raznovich, infatti, si occuperà anche del tema dei migranti e della gestione dopo il lockdown e la pandemia da Covid-19. Una gestione non semplice visto che in queste ore 28 migranti sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di 28 migranti su 211 salvati nella acque internazionali dalla nave Ong tedesca Sea Watch a Porto Empedocle. A discuterne in studio Filippo Grandi, Commissario dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e Paolo Magri, esperto di politica internazionale.

Infine spazio anche alle città del domani con le nuove frontiere della Smart Cities, ossia le città automatizzate e ottimizzate. A parlarne ci saranno: Francesca Bria, Presidente del Fondo Nazionale Innovazione e Carlo Ratti, il famoso architetto e ingegnere italiano che con le sue creazioni e progetti ha conquistato l’America.