Camila Raznovich torna a condurre “Ogni cosa è illuminata” per raccontare come riparte il Paese, dopo il lockdown per la pandemia da covid – 19. La conduttrice dalle pagine di Sorrisi e Canzoni tv, afferma: “Puntiamo i riflettori sull’attualità”.

Camila Raznovich torna, per il terzo anno consecutivo, al timone di “Ogni cosa è illuminata 2020”

A causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus molti programmi tv si sono fermati e altri addirittura sono stati sospesi. Tuttavia il programma si Camila Raznovich, “Kilimangiaro” ha continuato ad andare in onda. E ora la conduttrice è pronta a tornare in video con “Ogni cosa è illuminata” che parte giovedì 11 giugno su Rai 3.

La Raznovich è al timone della trasmissione per il terzo anno consecutivo e quest’anno, in seguito al Covid, il programma seguirà una linea precisa: meno intrattenimento, più spazio alla divulgazione scientifica e culturale. Con l’aiuto di super esperti ci si interrogherà su come cambierà la nostra vita dopo il coronavirus, le abitudini quotidiane, i costumi, l’urbanistica, l’alimentazione, la tecnologia.

Ogni Cosa È Illuminata da giovedì 11 ore 21.20 su Rai 3

Storie, ospiti, e situazioni particolari per capire meglio, conoscere e approfondire i danni causati dal coronavirus. Soluzioni? Al momento nessuna, ma solo molta attenzione e prevenzione.

Quello che manca in questa fase di ripartenza per l’Italia, e in generale per tutto il mondo è la progettualità. Impossibile oggi infatti progettare dal momento che non abbiamo certezze sul virus: alcuni dicono che ha perso “forza” ed è meno “cattivo” altri invece dicono che non è cambiato nulla. Insomma, non si conosce veramente a fondo quello che potrà avvenire e l’unica “arma” che ha in mano l’uomo al momento è la prevenzione.

Com’è cambiato l’uomo dopo l’emergenza da covid – 19?

Sono questi i temi su cui si punterà nella trasmissione tv che riparte giovedì 11 giugno in prima serata su Rai 3. “Ogni cosa è illuminata” altro non è che lo spin-off del programma della domenica pomeriggio di Rai 3 Kilimangiaro, ereditato da qualche stagione da Licia Colò.

La Raznovich dopo anni di “Loveline”, il talk show cult sul sesso seguitissimo dagli adolescenti di Mtv ha avuto una svolta in Rai: ha abbandonato il ruolo di trasgressiva per abbracciare trasmissioni intimiste come Tatami o dal taglio documentaristico come Kilimangiaro, ed anche Ogni Cosa è Illuminata.