Oggi è un altro giorno e La Vita in diretta non vanno in onda. Come mai entrambi i programmi sono assenti, oggi, 29 dicembre 2021, dal palinsesto di Rai 1? Cosa è accaduto? Non essendo un giorno festivo sono in tanti a chiederselo, ma la spiegazione è semplice. Ecco il motivo dell’assenza della Bortone e di Matano dall’ammiraglia Rai.

Oggi è un altro giorno oggi, 29 dicembre 2021 non va in onda

Oggi è un altro giorno non va in onda. L’assenza della Bortone dal palinsesto di Rai 1 ha una motivazione ben precisa. Quale?

Il 29 dicembre 2021 è stato indetto uno sciopero da parte dell’Usigrai, l’Unione Sindacale dei Giornalisti Rai, destinato a stravolgere il palinsesto. A causa di tale mobilitazione, i programmi di Rai1 del daytime subiranno importanti modifiche, che coinvolgeranno principalmente i contenitori di informazione e di attualità.

Cosa significa questo? A causa di uno sciopero dei giornalisti i TG1 andranno in onda in forma ridotta, mentre molti altri programma condotti di professionisti salteranno a causa dello sciopero indetto dopo la decisione di cancellare la terza edizione della TG Regionale e l’edizione del tg sportivo della notte.

Cosa andrà in onda al posto di Oggi è un altro giorno? I telespettatori potranno guardare il film Le mille e una notte.

La Vita in diretta oggi, 29 dicembre 2021 non va in onda: colpa sciopero dei giornalisti

Così come la Bortone anche Matano con La Vita in diretta oggi, 29 dicembre 2021, non andrà in onda. Anche per lui il motivo è da collegare allo sciopero dei giornalisti Rai per le decisioni prese in merito ai TG regionali e allo Sport.

Al posto de La Vita in diretta verrà trasmessa una puntata del meglio di Tale e Quale Show – Il Torneo con Carlo Conti.

E’ probabile però che non vedremo La Vita in diretta su Rai 1 fino al prossimo 3 gennaio 2022. Come mai? Il contenitore pomeridiano con Alberto Matano farà il ponte, nel senso che tornerà in onda direttamente nel primo giorno lavorativo del nuovo anno.

A conferma vi sono oltretutto le parole di Salvo Sottile, ospite in studio, che si è lasciato sfuggire un: “Grazie per avermi invitato nell’ultima puntata dell’anno“.

Sciopero giornalisti Rai: tutte le modifiche al palinsesto di Rai 1 il 29 dicembre 2021

A causa dello sciopero dei giornalisti Rai quali modifiche subirà il palinsesto di Rai 1 del 29 dicembre 2021? Ebbene sono confermati:

Storie italiane di Eleonora Daniale che inizierà cinquanta minuti prima

di Eleonora Daniale che inizierà cinquanta minuti prima E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici

con Antonella Clerici L’Eredità di Flavio Insinna

A saltare è pertanto anche l’edizione di Uno Mattina sostituita da repliche, film, e dalla presenza anticipata di Storie italiane.