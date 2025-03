Obbligo o Verità è il nuovo programma di Alessia Marcuzzi. La showgirl, dopo essere stata co-conduttrice al Festival di Sanremo, torna con talk show pronto a far divertire. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti della prima puntata e quando andrà in onda.

Obbligo o Verità con Alessia Marcuzzi: quando in tv

Si chiama Obbligo o Verità il talk show che sarà condotto da Alessia Marcuzzi. Il programma, che prende il nome del celebre e universale party game, vedrà una serie di personaggi del mondo dello spettacolo riuniti attorno ad un tavolo, tra confessioni e rivelazioni scomode. La prima puntata di Obbligo o verità è prevista per lunedì 24 marzo 2025, in prima serata su Rai 2.

Ma come funziona il programma? Seduti ad un tavolo, Alessia Marcuzzi guiderà la conversazione con un parterre variegato di ospiti composto da personaggi proveniente da mondi diversi. Ci sarà poi il momento “Obbligo o Verità”, in cui un ospite, scelto casualmente tra quelli presenti in puntata, dovrà rispondere con sincerità a una domanda scomoda, oppure affrontare un obbligo proprio come dice il titolo dello show.

L’obbligo verterà su una prova divertente e surreale, fatta su misura per il malcapitato. Uno dei momenti più attesi sarà poi il “Solo tu”, in cui il personaggio famoso prescelto affronterà una raffica di domande e obblighi personalizzati, rivelando aspetti più profondi della propria vita ed esperienza.

Anticipazioni della prima puntata e ospiti

“Obbligo o Verità” è prodotto da Direzione Intrattenimento Rai in collaborazione con Fremantle per la regia di Cristiano D’Alisera. Si tratta dell’adattamento del programma francese Action ou Vérité, prodotto dalla Rai in collaborazione con Fremantle Italia.

Nella puntata in onda lunedì 24 marzo 2025 ci saranno come ospiti Asia Argento insieme alla figlia Anna Lou, Geppi Cucciari, Martin Castrogiovanni, Max Felicitas, Paola Iezzi, Selvaggia Lucarelli e Salvo Sottile. Inoltre ci sarà la partecipazione del comico Herbert Ballerina.