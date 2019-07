Serena Rossi, straordinaria interprete di Mimì, Mia Martini, la fiction di Rai 1 andata in onda lo scorso anno sarà impegnata in un nuovo progetto artistico, che la vedrà protagonista, di un film diretto da un suo caro amico e collega: Giampaolo Morelli (per tutti il simpaticissimo Ispettore Coliandro).

Serena Rossi, in “Sette ore per farti innamorare”, per la regia di Giampaolo Morelli

Giampaolo Morelli, lo straordinario interprete de l’Ispettore Coliandro e di altre fiction di successo, approda alla regia. Si dice che il sogno di ogni attore sia quello di passare alla regia almeno una volta nella vita.

E difatti, Morelli dirigerà il film “Sette ore per farti innamorare”, tratto dal suo omonimo romanzo, pubblicato nel 2013. Il film sarà una commedia romantica e ad affiancare Morelli, che oltre che regista della pellicola ne sarà anche interprete ci saranno due giovanissime attrici amatissime dal pubblico: Diana Del Bufalo e Serena Rossi.

Serena Rossi di nuovo compagna di set di Giampaolo Morelli

La Rossi e Morelli sono già stati protagonisti di un film, condividendo il successo di “Ammore e Malavita” dei Manetti Bros, gli stessi produttori de L’ispettore Coliandro.

Giampaolo Morelli, ha deciso di cimentarsi in questo nuovo impegno dopo aver riscosso un notevole successo come attore. A infatti, all’attivo un Nastro d’Argento, vinto nel 2005 con il cortometraggio “Il bastardo e l’handicappato”, e ora ritorna alla regia con un film tutto suo dal titolo “Sette ore per farti innamorare”.

Il cast di “Sette ore per farti innamorare”, nuovo impegno alla regia di Morelli

La pellicola, vedrà dunque impegnato alla regia Giampaolo Morelli, ma anche nelle vesti di attore affiancato da due note attrici italiane. Serena Rossi, con cui ha condiviso il set e Diana Del Bufalo, brillante attrice di fiction ben diversa dalla ragazzotta impacciata, ma sempre estremamente simpatica, che partecipò al talent di Maria De Filippi come cantante.

La pellicola si avvarrà anche dei seguenti attori partenopei:

Massimiliano Gallo

Fabio Balsamo, attore dei The Jackal,

Il progetto verrà sostenuto e prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per la Italian International Film. La location scelta per il film sarà la splendida città di Napoli, con i suoi colori, la sua freschezza e il suo calore tipico del sud.

La trama di “Sette ore per farti innamorare”

La trama è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Giampaolo Morelli nel 2013 che a distanza di tempo decide di trarne un film. Il protagonista è Giulio, un giornalista affermato che pensa di essere felice della vita che vive. A partire dal suo lavoro a cui tiene molto, al suo rapporto amoroso con la fidanzata di sempre, Giorgia.

Tuttavia uno strano incontro con Valeria, sconvolgerà completamente i suoi piani e si renderà conto che finora ha condotto una esistenza mediocre e non proprio esaltante. Valeria lo travolgerà in modo incredibile e grazie alla sua personalità piena di verve si renderà conto che l’innamoramento non è qualcosa che si può programmare né etichettare.

Insomma, Morelli, Rossi e Del Bufalo promettono di regalarci una commedia romantica godibile e divertente, lontana dagli schemi stucchevoli del genere.