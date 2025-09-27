Numero Sconosciuto: uno scandalo di cyberbullismo è un film documentario true crime in tendenza su Netflix. Tra i titoli più discussi del momento, è preso da una storia vera. Ha suscitato clamore anche su TikTok, per i risvolti sempre più inquietanti che emergono. Il film esplora infatti una storia di stalking digitale ai danni di due adolescenti, Lauryn Licari e Owen McKenny. I ragazzi, sono stati perseguitati per anni da messaggi terribili, inviati da numeri anonimi. Alla fine però la verità è emersa, e si è scoperto chi si nascondeva dietro quelle scioccanti comunicazioni. Se volete saperne di più, continuate a leggere quest’articolo.

Numero sconosciuto: uno scandalo di cyberbullismo, la scioccante scoperta nel documentario di Netflix

Numero Sconosciuto: uno scandalo di cyberbullismo è diretto dalla regista Skye Borgman, già nota per altri titoli true crime come Rapita alla luce del sole. Il documentario approfondisce uno dei casi più inquietanti degli ultimi anni del Michigan, che vede coinvolti Lauryn Licari e Owen McKenny. Soprannominati la “coppia d’oro”, i due erano fidanzati da quando avevano tredici anni, vivendo una storia apparentemente perfetta, condivisa e sostenuta dalle rispettive famiglie. Tutto sembrava procedere in maniera idilliaca finché, nell’Ottobre del 2020, iniziano a ricevere inquietanti messaggi da numeri sconosciuti: minacce, insulti, pettegolezzi, contenuti espliciti e volgari, fino a vere e proprie intimidazioni di morte. La storia si trascina per anni, vedendo sgretolare rapporti e amicizie, dove ognuno può sembrare colpevole.

Viene coinvolta l’intera comunità scolastica e la vicenda passa ben presto anche nelle mani della polizia. Fino a quando, indagini più approfondite, non rivelano chi si nasconde dietro tutto ciò: Kendra, la madre di Lauryn.

Tra rivelazioni e condanna

Il documentario ripercorre dall’inizio alla fine questa assurda vicenda, alternando le testimonianze delle vittime, degli amici, delle autorità, dei parenti e del preside della scuola. La rivelazione della colpevole, smascherata dopo anni, ha lasciato tutti, non solo gli spettatori, senza parole. Come può una madre essere l’autrice di messaggi così orribili nei confronti della figlia, umiliandola anche per il suo aspetto fisico e arrivando perfino a spingerla a compiere gesti estremi?

Messa difronte alle prove, Kendra ha provato a giustificare il suo comportamento e le sue azioni attribuendole a un evento traumatico della sua adolescenza, e a una paura irrazionale legata alla crescita della figlia. Una volta scoperta, la donna ha ammesso quasi immediatamente le sue colpe. Le accuse contro di lei sono state decisamente pesanti e le conseguenze, giustamente, ancora di più.

Conclusioni

In conclusione, Numero sconosciuto: uno scandalo di cyberbullismo colpisce per il ritmo incalzante e per la capacità di tenere alta la tensione fino all’ultimo.

La verità che emerge, ben più sconvolgente di quanto chiunque potesse immaginare, ha disorientato spettatori e critica. Il fatto che la carnefice sia proprio la madre della vittima trasforma il documentario in una storia che supera, drammaticamente, le aspettative.

Allo stesso tempo, il film getta luce anche sulle dinamiche del cyberbullismo, purtroppo molto diffuso, e ne mostra gli effetti devastanti sul piano psicologico, sociale e emotivo.

Consigliato ad un pubblico maggiorenne per la durezza dei temi trattati, Numero sconosciuto: uno scandalo di cyberbullismo è capace di tenere incollati allo schermo e di porre domande che vanno ben oltre la visione.