Per la prima serata di Venerdì 17 Novembre, se avete intenzione di restare in casa a guardare un film, preparate i fazzoletti. Su Rai Tre, in prima visione assoluta, va in onda Nowhere Special-Una storia d’amore, dove per quest’ultima si intende quella fra un padre tanto meraviglioso quanto sfortunato e un figlio.

Un drammatico che lascia il segno, ricco di sfumature psicologiche, incentrato sul tema della crudeltà della vita ma anche sull’importanza fondamentale dei sentimenti non solo durante la propria esistenza terrena ma anche per lasciare un indelebile e positivo ricordo di sé a chi resterà dopo di noi. Di seguito trovate le curiosità principali che lo riguardano.

Nowhere Special – Una storia d’amore: la trama in breve e il cast

Il poco più che trentenne John, un uomo gentile ed onesto che si guadagna da vivere come lavavetri a Belfast, scopre di avere ancora pochi mesi di vita davanti a sé e decide di spenderli alla ricerca della famiglia perfetta che possa, dopo di lui, prendersi cura di suo figlio, il piccolo Michael. La madre del bambino infatti, ha abbandonato entrambi subito dopo il parto. Da questo momento in poi, ogni attimo trascorso insieme da padre e figlio, diventa infinitamente prezioso e bagaglio da custodire per sempre “dopo”.

Questo il cast che dà corpo alla pellicola: James Norton, Daniel Lamont, Eileen O’Higgins, Valerie O’Connor e Stella McCusker. Una menzione speciale merita sicuramente Daniel Lamont (Michael), che all’epoca delle riprese aveva solo quattro anni.

Le curiosità sul film

Nowhere Special-Una storia d’amore è un film di genere drammatico diretto nel 2020 da Uberto Pasolini. Queste sono le principali curiosità sul suo conto: