Il grande contenitore Sky offre per i mesi estivi tantissime novità, con titoli che promettono di conquistare moltissimi utenti. Per le prossime settimane Now TV presenta un catalogo di alta qualità e – complice la promo da 1 euro per abbonarsi un mese alla piattaforma – il numero di utenti è destinato ad aumentare. La promo pass cinema più entertainment a 1 euro per il primo mese ha visto crescere notevolmente la platea di abbonati, che avranno accesso a film e serie TV per un mese a prezzo irrisorio anche dall’estero.

Now TV in vacanza, come vedere i programmi preferiti dall’estero

Se da un lato la promo Pass + Entertainment NOW ha fatto crescere l’interesse di molti utenti verso i contenuti di alta qualità offerti dalla piattaforma streaming di Sky, che si presenta particolarmente ricca e “appetitosa” per i mesi estivi, dall’altro sono in molti a chiedersi se e come vedere NOW dall’estero.

Chi ha scelto l’incredibile promo per iscriversi e avere accesso – per tutto il mese di luglio – a film e serie TV – così come tutti i “vecchi” clienti della piattaforma, potranno stare tranquilli perché i programmi del contenitore Sky saranno disponibili sul servizio streaming in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

L’offerta risponde infatti ai requisiti previsti dalla portabilità transfrontaliera – regolamento UE 2017/1128 – offrendo così ai suoi abbonati la possibilità di accedere ai contenuti online anche quando si trovano in un altro Paese dell’Unione Europea. Il regolamento europeo permette infatti agli utenti abbonati alle piattaforme di streaming online di accedere ai contenuti visibili – sulla base degli specifici diritti – nel Paese di residenza anche quando si trova temporaneamente in un’altra nazione, purché all’interno dei confini UE.

Now TV potrà così essere seguito in vacanza, e i tantissimi titoli disponibili a luglio sulla piattaforma ci faranno compagnia anche in ferie nelle città europee.

NOW TV, cosa vedere in vacanza?

Avete già scelto quali sono i vostri titoli preferiti questo mese? L’offerta è davvero ampia e variegata, con film e serie TV che sapranno conquistare tutti. Gli amanti del genere Crime drammatico troveranno tra i titoli serie TV di successo, come The Blacklist, giunto alla decima stagione, mentre chi vuole godersi una serie poliziesca potrà contare su titoli come “FBI: International” e “Happy Valley” per affrontare le più intricate vicende al fianco dei propri beniamini.