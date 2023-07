Quello che sta per iniziare sarà un mese decisamente ricco di appuntamenti su NOW. Sulla piattaforma streaming sono in arrivo tanti titoli interessanti, che vedranno storie nuove e altre molto amate dal pubblico. Ecco i film eccezionali e le serie TV esclusive in arrivo a luglio 2023 su NOW che non potrete perdere.

Le serie NOW più attese di luglio 2023

Tra i titoli più attesi a luglio 2023 ci sono quelli di due serie tv che debutteranno sulla piattaforma streaming. Si tratta di “FBI: International” – la serie che segue le vicende degli agenti d’élite dell’International Fly Team dell’FBI con sede a Budapest – e “Happy Valley“, la serie poliziesca televisiva britannica ambientata nello Yorkshire, interpretata da Sarah Lancashire, James Norton e Siobhan Finneran.

Per gli amanti del genere Crime drammatico invece ci sarà la decima stagione The Blacklist, che arriverà sulla piattaforma Sky e in streaming su NOW il 2 luglio con le ultime vicende di Raymond “Red” Reddington e dei protagonisti della celebre serie americana.

NOW TV, film e serie TV in arrivo a luglio con data di rilascio

Ecco tutte le prossime uscite a luglio su NOW: film, serie tv e documentari in arrivo con le date ufficiali di quando escono sulla piattaforma streaming.

2 luglio

The Blacklist (stagione 10) – serie TV

3 Luglio

Black Adam – film

FBI: International (Stagione 1) – Serie TV

6 Luglio

Detective Knight – La Notte Del Giudizio Film

Bel-Air (Stagione 2) – Serie TV

7 Luglio

The Land Of Dreams -Film

9 Luglio

Ti Presento I Suoceri – Film

10 Luglio

Tramite Amicizia – Film

13 Luglio

Detective Knight – Giorni Di Fuoco Film

14 Luglio

Happy Valley (Stagione 1) – Serie TV

16 Luglio

La Signora Harris Va A Parigi – Film

17 Luglio

The Plane – Film

Una spia tra noi (Stagione 1) – Serie TV

19 Luglio

Laggiù Qualcuno Mi Ama – Film

Outlander (Stagione 7) – Serie TV

20 Luglio

Detective Knight – Fine Dei Giochi Film

24 Luglio

Don’t Worry Darling – Film

26 Luglio

Morto Per Un Dollaro . Film

L’ultimo boss di King Cross (Stagione 1) – Serie TV

27 Luglio

American Sicario – Film

30 Luglio

Watcher -Film

31 Luglio