Francesca Fagnani, la “Daria Bignardi” di Nove, torna ad intervistare…Belve. Infatti, da stasera, in seconda serata, la giornalista compagna di Enrico Mentana ripiomba sul canale 9 del digitale terrestre, grazie al suo programma di interviste alle prese con un nuovo ciclo di otto puntate.

Belve, Alba Parietti ospite nella prima puntata

Chi sono gli ospiti iniziali della trasmissione? Ad essere protagoniste di Belve, nella prima puntata che va in onda oggi, 31 maggio 2019, ci pensano loro: Alba Parietti (57 anni) e Mara Carfagna (43).

Nell’intervista di questa sera, infatti, la Parietti si confessa sul rapporto con i fidanzati parlando di sé come di “stalker dell’anima”, ma anche sulla “storia d’amore” con Ezio Bosso e la corte che Roberto Saviano le avrebbe riservato; queste le anticipazioni date dalla Fagnani su Libero.

L’altro ospite che, invece, dovrebbe aprire l’odierna serata è Mara Carfagna. Secondo quanto anticipato dalla conduttrice sul quotidiano, infatti, nell’intervista alla politica ed ex volto di Miss Italia si affronta anche l’argomento “false intercettazioni”, tra Veronica Lario e altri “veleni”.

Belve, chi c’è tra gli ospiti delle prossime puntate

Chi altro c’è tra gli ospiti delle prossime puntate di Belve? In arrivo su Nove, in qualità di nuovi intervistati, sono donne che si raccontano tra vita privata, carriera e amori, anche se, in trasmissione, è atteso anche un uomo.

Di chi parliamo? Da Barbara Palombelli a Daniela Santanché, passando per Andrea Delogu, Maria Giovanna Maglie ed Elisa Di Francesca; questi ultimi due nomi anticipati dalla Fagnani sempre su Libero.

Tutto questo anche in attesa che, nel programma prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia, venga ospitato “un protagonista molto popolare – e molto riservato – della tv italiana”, dice, infatti, la Fagnani che, intervistata dal quotidiano. Ma di chi si tratta?

Belve, come vederlo in streaming e l’orario di messa in onda su Nove

L’appuntamento con i primi due nuovi episodi di Belve è, dunque, fissato per le ore 22.45 di questo venerdì sera, 31 maggio 2019. A partire da tale orario, infatti, il programma va in onda sul Nove e si può seguire in diretta live streaming su Dplay. Sarà, poi, possibile rivederlo anche in streaming on demand, già da dopo la messa in onda.