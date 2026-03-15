Tutto pronto per lo speciale “Oscar 2026 – La notte in diretta“, lo speciale presentato da Alberto Matano in seconda serata su Rai1. La notte più lunga del cinema internazionale arriva anche in Italia: dove seguirla, orari ed anticipazioni.

Oscar 2026 in Italia: data, quando dove vederli

Stasera, domenica 15 marzo 2026 a partire dalle 23.30, appuntamento con Oscars – La notte in diretta. L’attesa cerimonia degli Academy Awards®, ossia la consegna dei Premi Oscar 2026 anche quest’anno sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Dagli studi Rai di Via Teulada Alberto Matano è pronto a seguire l’evento con la partecipazione di ospiti e protagonisti del mondo del cinema e del giornalismo. Tra gli ospiti annunciati: la scenografa premio Oscar Francesca Lo Schiavo, la giornalista Giovanna Botteri, la conduttrice televisiva Melissa Greta Marchetto, la critica cinematografica Paola Jacobbi, il critico e docente Stefano Della Casa e il critico cinematografico Federico Pontiggia.

Tutti insieme commenteranno l’assegnazione delle ambite statuette e i momenti più importanti della serata, condotta, per la seconda volta, da Conan O’Brien.

Oscar 2026, i candidati e pronostici vincitori

Durante la lunga notte degli Oscar 2026 trasmessa in Italia su Rai1, Alberto Matano si collegherà anche con l’inviato Mattia Carzaniga dal Dolby Theatre di Los Angeles. Il giornalista racconterà in tempo reale l’atmosfera della 98ª edizione dei prestigiosi premi, tra interviste dal red carpet e la tradizionale parata di star hollywoodiane.

Ma passiamo ai candidati agli Oscar 2026. A primeggiare è Sinners – I peccatori di Ryan Coogler, il film scritto, diretto e co-prodotto da Ryan Coogler che detiene il record di 16 candidature superando film cult come Titanic. A seguire: Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another), il film diretto da Paul Thomas Anderson che ha conquistato 14 nomination. Secondo i pronostici il favorito per la statuetta dell’Oscar al miglior film è proprio Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson tallonato da Sinners – I peccatori resta. Nella categoria miglior attore è testa a testa tra Timothée Chalamet e Michael B. Jordan che staccano Leonardo di Caprio. Sembra fatta, invece, per il premio alla miglior attrice protagonista con Jessie Buckley, mentre nella categoria Miglior attrice non protagonista la gara è ancora aperta tra Teyana Taylor, Amy Madigan e Wunmi Mosaku. Infine Sean Penn è il candidato più forte nella categoria miglior attore non protagonista. Per scoprire i vincitori degli Oscar 2026 non resta che seguire la lunga notte della cerimonia degli Academy Awards trasmessa in diretta su Rai1.

L’appuntamento con Oscar 2026 – La notte in diretta in Italia è dalle 23.30 su Rai1.