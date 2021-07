L’Italia è campione d’Europa agli Europei 2021 (Euro 2020) e la Rai ha deciso di cambiare la programmazione della prima serata di Rai1 mandando in onda uno speciale dal titolo “Notte Azzurra – La Vittoria” dedicato agli Azzurri di Roberto Mancini.

Notte Azzurra – La vittoria stasera su Rai1, si festeggia l’Italia di Roberto Mancini

Continuano i festeggiamenti per la Nazionale Italiana di Calcio allenata da Roberto Mancini che ha trionfato durante la finale di EURO 2020 contro l’Inghilterra. Dopo 53 anni la coppa è tornata in Italia e quale occasione migliore per continuare a festeggiare con uno speciale interamente dedicato all’impresa degli Azzurri di Mancini?

L’appuntamento è questa sera, lunedì 12 giugno 2021, dalle 21.25 in prima serata su Rai1 con “Notte Azzurra – La vittoria” , uno speciale trasmesso in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico a Roma.

Una lunga notte interamente dedicata al magnifico percorso della Nazionale Italiana di Calcio. I nostri Azzurri, infatti, sono riuscita a compiere un’impresa non facile: battere l’Inghilterra in casa nel tempio del Wembley Stadium di Londra. Durante la serata-evento spazio anche ai momenti più importanti ed emozionanti di questo Europeo 2020 che ha visto l’Italia di Roberto Mancini conquistarsi, partita dopo partita, l’accesso alla finale.

Notte Azzurra, Rai celebra Italia campione di Euro 2020

L’evento sarà condotto da Serena Autieri e Marco Lollobrigida. Prevista anche la partecipazione di tantissimi ospiti: da Flavio Insinna a Gigi Marzullo fino al grande Lino Banfi “mascotte” di questa Nazionale. Non mancheranno poi dei collegamenti per rivivere e raccontare tutte le emozioni di una notte magica che non dimenticheremo mai.

Ci saranno collegamenti con ex campioni del calcio del passato, tra questi citiamo Fulvio Collovati e Demetrio Albertini.

In un anno terribile, segnato dalla pandemia da Coronavirus, l’Italia è tornata sul tetto del mondo conquistando primati e premi da far impallidire il mondo intero. Dalla vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest dopo 29 anni a quella di Laura Pausini trionfatrice ai Golden Globe e candidata ai Premi Oscar di Los Angeles fino al secondo posto di Matteo Berrettini a Wimbledon. Infine la vittoria della Nazionale Italiana agli EURO 2020 con il cielo che è tornato a colorarsi in tutta Europa di azzurro!